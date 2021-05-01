Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.05.2021

Отсутствие турнирных задач, возможно, важный аргумент на пути к халатному отношению к игре. Однако есть и другая стороная медали: "Динамо" после официального оформления чемпионства может играть расслабленно, а молодёжь и те, кто не часто получал игровую практику в течение года, могут вгрызаться в свой шанс, который Мирча Луческу им должен предоставить. "Ворскле" мотивации не занимать. Ещё и поделиться может. Борьба за еврокубки сейчас в активной фазе и пока всё складывается в пользу "зелёно-белых", ведь пятое место получается удерживать. За три оставшихся тура Юрию Максимову нужно не упустить нынешние позиции, а по возможности улучшить их.

"Ворскла" - "Динамо"

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1 мая. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 19:30

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Дмитрий Запороженко и Максим Чертоляс

Арбитр ВАР - Николай Балакин

Ассистент ВАР - Владимир Высоцкий

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"Ворскла": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Скляр (дисквалификация), Пердута, де Нойер, Цитаишвили (травма)

Жёлтая карточка против "Колоса" стала для Скляра предвестником бана на предстоящий поединок. Пердута, судя по всему, всё ещё вне игры из-за перелома ребра, поэтому сегодня на поле он также не выйдет. С учётом кадровых потерь Юрий Максимов должен сыграть в три центрбека. По флангам расположатся Кане и Якубу, а отсутствие Скляра в середине поля должен будет компенсировать Луизао.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Альюн, Яворский, Чеснаков - Кане, Пуцлин, Тилль, Луизао, Якубу - Степанюк - Кулач.

"Динамо": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Сидорчук, Вербич, Белуцэ, Бурда (травмы)

Киевская пресс-служба была не слишком многословна о составе команды на выездную встречу. Скорее всего, из-за повреждения не поможет чемпионам Сидорчук. По аналогии с поединком против "Шахтёра", его, а также Шапаренко в середине поля заменит дуэт Андриевский и Шепелев. Не исключаем ротации от привычного состава и на других позициях. Возможно, румынский коуч даст шанс поиграть Родригешу, Сироте, Тымчику, Гармашу - тем игрокам, которые выходят на поле достаточно регулярно, но сейчас назвать их основными тяжело.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Забарный, Кендзёра - Андриевский, Шепелев - де Пена, Буяльский, Цыганков - Беседин.

Статистика команд

Из лобовых игр против прямых конкурентов в 2021-м "Ворскла" выиграла только полторы: у "Зари" две недели назад, а также у "Александрии" ранее, но дальнейшие результаты представителя Кировоградской области показали, что они бы и без этого поражения вышли из борьбы за еврокубки. В случае же с победой над подопечными Виктора Скрипника нужно помнить, что сами луганчане напривозили на свои ворота моментов где-то для шести голов, но полтавчане забили только четырежды. Уже на прошлых выходных сами "зелёно-белые" выглядели в роли жертвы, проиграв без агрессии в атаке "Колосу". И так происходит практически на всём пути после зимней паузы: заслуженные поражения и ожидаемые победы. Но даже в играх против аутсайдеров могут быть проблемы: "Рух" и "Ингулец" в начале года свели встречи к ничьим, против "Мариуполя" полтавчане в большинстве доигрывали без интереса к футболу, забив один гол, а игру со "Львовом" с трудом удалось переломить лишь после перерыва.

Киевляне остаются единственной командой, которая в 2021 году не проигрывала в УПЛ и Кубке Украины. На данный момент у чемпиона серия из шести побед подряд. Крайняя неудача случилась ещё в Лиге Европы, когда в 1/8-й проиграли "Вильярреалу" дома и на выезде. Гол Артёма Ситало в начале апреля остаётся для Бущана-Бойко последним, который пропускало "Динамо" в официальных матчах. Текущая "сухая" серия киевских голкиперов достигла уже до 436 минут. Киевляне вообще после зимней паузы пропустили только четырежды.

Турнирная таблица

Главная турнирная мотивация киевлян в трёх заключительных играх чемпионата - подготовиться к финалу Кубка Украины против "Зари". С полтавчанами всё интересней: борьба за Лигу Европы в самом разгаре. В случае своей победы "Ворскла" получит возможность подтянуться к "Заре" и "Колосу", если они в своих играх решат не набирать очки. Поражение оставит шанс "Десне" обойти полтавчан и сделать уже команду Юрия Максимова аутсайдером в борьбе за еврокубковые места.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 23 18 4 1 51-14 +37 58 5 Ворскла 23 10 7 6 33-23 +10 37

Личные встречи

Более полусотни очных матчей - солидный показатель, который говорит о стабильности обеих клубов на дистанции. Преимущество, конечно же, на стороне "Динамо", которое выиграло 41 из 55 встреч. Девять крайних игр между оппонентами завершалось в пользу "бело-синих". "Ворскла" в последний раз цеплялась за очки летом 2017-го, когда поединок завершился без голов. Любопытно, что в Полтаве из семи последних матчей "Динамо" пропускало только в одном - в 2016 году была ничья 2:2. Ну, и как не вспомнить ничью в основное и дополнительное время, которая была в финале Кубка 2020. Тогда полтавская крепость уже под руководством Максимова пала лишь в серии пенальти.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ворскла" - "Динамо"

У "Ворсклы" тяжело выделить по-настоящему хороший матч в 2021 году, который бы запомнился и стал ориентиром для всех. Постоянно приходится сравнивать с игрой в 2020-м. А сейчас ещё и сказывается фактор нестабильности. По последнему параметру "Динамо" однозначно превосходит соперника и за счёт этого в Полтаве не проиграет. Не исключено, впрочем, что хозяева пободаются, но вряд ли поставят нерешаемые задачи перед подопечными Мирчи Луческу, который может экспериментировать с составом.

Ставка: победа "Динамо"