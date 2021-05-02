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Заря - Миная. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2021
Заря - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Положение очень тяжелое... "Минай" занимает последнее место турнирной таблицы и для спасения в трех последних турах должен набирать минимум три очка (это если ничего не наберут конкуренты, что маловероятно). Но как это сделать, если у закарпатской команды такой сложный календарь? "Заря", "Шахтер", "Ворскла". Как это сделать, если из команды, и так с горем пополам забивающей голы, ушел основной форвард? Как забивать, если не сыграет лучший бомбардир коллектива? "Минай" в тупике.
У "Зари" тоже не лучшее настроение после поражения от "Олимпика" в перенесенном матче. Хотя тот проигрыш стал неприятностью, а не катастрофой. Ведь луганчане до сих пор находятся на третьем месте и в этой борьбе за Лигу Европы зависят только от себя. Надо брать свои очки и закрывать вопрос о бронзовых наградах.
УПЛ. 24-й тур. 02.05.2021
Запорожье. "Славутич-Арена" (без зрителей)
Арбитр в поле - Виталий Романов; арбитр VAR - Евгений Арановский
"Заря" 17:00 "Минай"
Текстовая ОНЛАЙН трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция - телеканал "УНИАН"
"Заря"
"Заря" могла приблизиться к "Шахтеру" на расстояние одного очка. Однако с учетом того, что накануне "горняки" одолели "Днепр-1", а на финише сыграют с "Минаем" и "Ингульцом", даже этот один балл выглядит существенным преимуществом. Ну а с учетом поражения луганчан от "Олимпика" серебряная интрига и вовсе мертва – "Зари" нужно сконцентрироваться на защите третьей позиции.
На пути к бронзе победа над "Минаем" может стать определяющей. В случае успеха луганчане оторвутся от четвертого места на шесть очков, и будут иметь лишь теоретические шансы финишировать не третими. "Зари" свойственно ошибаться в ответственных матчах, однако в данном конкретном случае оступиться команда Скрипника может только чудом. Ведь соперником будет почти безнадежный аутсайдер УПЛ.
Не должны сдерживать луганчан и кадровые проблемы. Ведь их немного. Из-за дисквалификации не сыграет разве что Никола Васил.
Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Хана, Жуниньо - Иванисеня, Юрченко - Кабаев, Кочергин - Громов, Гладкий
"Минай"
Закарпатская команда отстает от спасительного места всего на два очка, однако безнадежностью все равно веет. Ведь не видно, где "Минай" может набрать хотя бы балл. Тем более в условиях кадровых проблем.
На неделе стало известно, что разорвал контракт с клубом Антон Шиндер. Против "Зари" точно не сыграет лучший бомбардир команды и один из лучших бомбардиров лиги Анатолий Нуриев. Под вопросом участие в поединке Дениса Кожанова. Для команды, которая в среднем забивает по 0,65 мяча за матч, это катастрофические потери.
Говорят, что и моральное состояние закарпатского клуба на нуле. Если "Минай" вылетит, сохранить команду в том виде, что есть сейчас, будет невозможно. Соответственно, может быть урезано финансирование. А там уже и до полного краха недалеко. Поэтому к словам главного тренера Цымбала стоит прислушаться: пока есть шанс, до тех пор стоит за него цепляться. Потому как дальше шанса может вообще не быть.
Единственное преимущество "Миная" в этом матче – это осознание того, что терять нечего.
Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Лопырёнок, Матич, Сакив - Петрусенко, Снижко, Ткачук - Бойко, Пиняшко - Милевский
"Заря" - "Минай". Статистика личных встреч
До сих пор пути "Зари" и "Миная" пересекались лишь однажды – в первом круге текущего чемпионата. Тогда луганчане без проблем победили закарпатцев со счетом 3:0. В первом тайме "Минай" еще как-то держался, но во втором был безжалостно бит участником Лиги Европы. Отличную игру тогда показал Дмитрий Иванисеня.
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"Заря" - "Минай". Последние матчи команд
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"Заря" - "Мина". Турнирное положение команд
Победив "Минай", "Заря" оторвется от четвертого "Колоса" на шесть очков. Теоретически ковалевцы еще смогут претендовать на третье место, ведь имеют преимущество над "Зарей" в плоскости личных встреч. Однако де-факто это будет конец борьбы за бронзу.
Также победа "Зари" будет означать, что пятое место УПЛ сыграет в еврокубках. До сих пор еще существовал вариант, при котором эта позиция не давала бы права заявиться на Лигу конференций.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|24
|14
|6
|4
|49-19
|+30
|48
|0
|3
|Заря
|23
|12
|5
|6
|40-21
|+19
|41
|0
|4
|Колос
|24
|9
|11
|4
|34-23
|+11
|38
|0
|5
|Десна
|24
|10
|7
|7
|36-27
|+9
|37
|0
|6
|Ворскла
|24
|10
|7
|7
|34-28
|+6
|37
|0
|11
|Олимпик
|23
|6
|3
|14
|27-41
|-14
|21
|0
|12
|Рух
|23
|4
|9
|10
|21-37
|-16
|21
|0
|13
|Ингулец
|23
|3
|11
|9
|20-38
|-18
|20
|0
|14
|ФК Минай
|23
|4
|6
|13
|15-40
|-25
|18
|0
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"Заря" - "Минай". Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Минай". Прогноз матча от UA-Football
Победа "Зари" 2:0. "Зари" нужна победа и она ее, вероятно, получит. Но вряд ли стоит ожидать от луганчан искрометного футбола. На неделе состоялся сложный с физической и моральной точек зрения поединок против "Олимпика", поэтому эмоции выхолощены. "Заря" будет уповать исключительно на мастерство, которого хватит для комфортной, но не разгромной победы. Ставка на то, что луганчане не пропустят.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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