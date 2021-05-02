Заря - Миная. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2021

Положение очень тяжелое... "Минай" занимает последнее место турнирной таблицы и для спасения в трех последних турах должен набирать минимум три очка (это если ничего не наберут конкуренты, что маловероятно). Но как это сделать, если у закарпатской команды такой сложный календарь? "Заря", "Шахтер", "Ворскла". Как это сделать, если из команды, и так с горем пополам забивающей голы, ушел основной форвард? Как забивать, если не сыграет лучший бомбардир коллектива? "Минай" в тупике.

У "Зари" тоже не лучшее настроение после поражения от "Олимпика" в перенесенном матче. Хотя тот проигрыш стал неприятностью, а не катастрофой. Ведь луганчане до сих пор находятся на третьем месте и в этой борьбе за Лигу Европы зависят только от себя. Надо брать свои очки и закрывать вопрос о бронзовых наградах.

УПЛ. 24-й тур. 02.05.2021

Запорожье. "Славутич-Арена" (без зрителей)

Арбитр в поле - Виталий Романов; арбитр VAR - Евгений Арановский

"Заря" 17:00 "Минай"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция - телеканал "УНИАН"

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"Заря"

"Заря" могла приблизиться к "Шахтеру" на расстояние одного очка. Однако с учетом того, что накануне "горняки" одолели "Днепр-1", а на финише сыграют с "Минаем" и "Ингульцом", даже этот один балл выглядит существенным преимуществом. Ну а с учетом поражения луганчан от "Олимпика" серебряная интрига и вовсе мертва – "Зари" нужно сконцентрироваться на защите третьей позиции.

На пути к бронзе победа над "Минаем" может стать определяющей. В случае успеха луганчане оторвутся от четвертого места на шесть очков, и будут иметь лишь теоретические шансы финишировать не третими. "Зари" свойственно ошибаться в ответственных матчах, однако в данном конкретном случае оступиться команда Скрипника может только чудом. Ведь соперником будет почти безнадежный аутсайдер УПЛ.

Не должны сдерживать луганчан и кадровые проблемы. Ведь их немного. Из-за дисквалификации не сыграет разве что Никола Васил.

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Хана, Жуниньо - Иванисеня, Юрченко - Кабаев, Кочергин - Громов, Гладкий

"Минай"

Закарпатская команда отстает от спасительного места всего на два очка, однако безнадежностью все равно веет. Ведь не видно, где "Минай" может набрать хотя бы балл. Тем более в условиях кадровых проблем.

На неделе стало известно, что разорвал контракт с клубом Антон Шиндер. Против "Зари" точно не сыграет лучший бомбардир команды и один из лучших бомбардиров лиги Анатолий Нуриев. Под вопросом участие в поединке Дениса Кожанова. Для команды, которая в среднем забивает по 0,65 мяча за матч, это катастрофические потери.

Говорят, что и моральное состояние закарпатского клуба на нуле. Если "Минай" вылетит, сохранить команду в том виде, что есть сейчас, будет невозможно. Соответственно, может быть урезано финансирование. А там уже и до полного краха недалеко. Поэтому к словам главного тренера Цымбала стоит прислушаться: пока есть шанс, до тех пор стоит за него цепляться. Потому как дальше шанса может вообще не быть.

Единственное преимущество "Миная" в этом матче – это осознание того, что терять нечего.

Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Лопырёнок, Матич, Сакив - Петрусенко, Снижко, Ткачук - Бойко, Пиняшко - Милевский

"Заря" - "Минай". Статистика личных встреч

До сих пор пути "Зари" и "Миная" пересекались лишь однажды – в первом круге текущего чемпионата. Тогда луганчане без проблем победили закарпатцев со счетом 3:0. В первом тайме "Минай" еще как-то держался, но во втором был безжалостно бит участником Лиги Европы. Отличную игру тогда показал Дмитрий Иванисеня.

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"Заря" - "Минай". Последние матчи команд

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"Заря" - "Мина". Турнирное положение команд

Победив "Минай", "Заря" оторвется от четвертого "Колоса" на шесть очков. Теоретически ковалевцы еще смогут претендовать на третье место, ведь имеют преимущество над "Зарей" в плоскости личных встреч. Однако де-факто это будет конец борьбы за бронзу.

Также победа "Зари" будет означать, что пятое место УПЛ сыграет в еврокубках. До сих пор еще существовал вариант, при котором эта позиция не давала бы права заявиться на Лигу конференций.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 24 14 6 4 49-19 +30 48 0 3 Заря 23 12 5 6 40-21 +19 41 0 4 Колос 24 9 11 4 34-23 +11 38 0 5 Десна 24 10 7 7 36-27 +9 37 0 6 Ворскла 24 10 7 7 34-28 +6 37 0 11 Олимпик 23 6 3 14 27-41 -14 21 0 12 Рух 23 4 9 10 21-37 -16 21 0 13 Ингулец 23 3 11 9 20-38 -18 20 0 14 ФК Минай 23 4 6 13 15-40 -25 18 0

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"Заря" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Минай". Прогноз матча от UA-Football

Победа "Зари" 2:0. "Зари" нужна победа и она ее, вероятно, получит. Но вряд ли стоит ожидать от луганчан искрометного футбола. На неделе состоялся сложный с физической и моральной точек зрения поединок против "Олимпика", поэтому эмоции выхолощены. "Заря" будет уповать исключительно на мастерство, которого хватит для комфортной, но не разгромной победы. Ставка на то, что луганчане не пропустят.