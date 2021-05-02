Мариуполь - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 02.05.2021

Для приазовцев это будет вторая попытка возвращения домой. В марте на арене имени Владимира Бойко состоялся поединок против "Миная", но он не завершился ничем хорошим ни с точки зрения результата, ни для нового газона, которому понадобилось ещё время, чтобы прижиться. Сейчас уже команда Остапа Маркевича возвращается "на постояку" и три финальных поединка проведёт в родных стенах. Это очень важный фактор, учитывая, что три тура будут сыграны за восемь дней. "Львову", например, на этом отрезке дважды придётся сыграть в гостях. Впрочем, львовянам грех жаловаться на календарь: задача на сезон по сохранению места среди шестнадцати (со следующего сезона) команд лиги не выполнена разве что официально, но сомневаться в этом не приходится. Уж слишком серьёзный ход набрал коллектив под руководством нового тренерского штаба.

"Мариуполь" - "Львов"

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2 мая. Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко. Начало в 17:00

Главный арбитр - Ярослав Козык

Ассистенты: Михаил Маланчук и Максим Чос

Трансляция на ТВ - "Футбол1"

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"Мариуполь": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Чоботенко (дисквалификация), Сикан (травма)

Остап Маркевич накануне сообщил, что травмированных в команде нет. Сикан также вернулся в общую группу, но вряд ли сегодня выйден в старте. В лучшем случае - со скамейки запасных во второй половине встречи. На вратарской позиции вновь будет рокировка. В обороне Мампаси или Сагуткин заменят забаненого Чоботенко. Кулаков после дисквалификации должен вернуться в нападение, а Бондаренко, таким образом, переместится в середину поля

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Стасюк, Быков, Мампаси, Кирюханцев - Танковский, Бондаренко, Мишнёв - Топалов, Кулаков, Очеретько.

"Львов": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Михоби, Якимец (оба - дисквалификация), Шина (травма)

Якимец второй подряд матч вне игры из-за дисквалификации, поэтому на его позиции слева в обороне сыграет Бусько. Компанию на скамейке штрафников Якимцу составит Михоби. Заменить его могут Махмутович, Крушинский или Лобай. Прогнозируем, что в атаке выйдет Ренан, а Ныч появится вместо него после перерыва. В остальном состав "Львова" при Анатолие Бессмертном достаточно стабилен при стабильной схеме 4-4-1-1.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Илющенков - Бусько, Махмутович, Романчук, Грисьо - Эрнест, Довгий, Чирьяк, Ременяк - Алваро - Ренан.

Статистика команд

Приазовцы всё ещё продолжают находиться в поисках себя. В 2021-м подопечные Остапа Маркевича выиграли только один поединок, взяв три очка против "Ингульца" в начале апреля. Где-то сказывается нестабильность (против "Олимпика" три очка команда точно должна была брать), а против "Руха" всё сломало неадекватное решение арбитров с назначением пенальти, с которого львовяне и пошли в отрыв по счёту. Ну, и предыдущий матч на своём поле - с "Минаем" - это отдельная категория зрелища, где футбол был далеко не уровня УПЛ. Как итог - только десятое место. Будет очень большим удивлением, если "Мариуполю" вылетит из элиты по итогам сезона (несмотря на то, что до "красной зоны" лишь четыре очка). Но и выше девятой строчки команда тоже не поднимется. Теоретические шансы есть, но результаты коллектива этому не способствуют.

Анатолий Бессмертный во главе "Львова" уже одержал больше побед, что предыдущие наставники команды в нынешнем сезоне вместе взятые. Сейчас у львовян шикарная серия из четырёх кряду игр без поражений, а три из них оказались победными. Плюс не забываем о феерической победе над "Шахтёром" ещё в марте, но уже под руководством Бессмертного. "Львов" уже возглавил группу аутсайдеров лиги. Выше девятого места подняться уже вряд ли получится, но и этот результат очень достоен. На дистанции в пять последних игр подопечные Бессмертного показывают второй результат в лиге: лучше показатели только у "Динамо". За что же боролся бы "Львов" с такими результатами, если бы не провалился в первом полугодии?

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 9 ФК Львов 23 7 4 12 22-48 -26 25 10 ФК Мариуполь 23 5 7 11 22-38 -16 22

Личные встречи

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Львов"

У "Львова" сейчас фантастическая (как для экс-последнего места лиги) четырёхматчевая серия без поражений, и очень интересно, на что коллектив Анатолия Бессмертного способен ещё. "Мариуполь" по потенциалу ничуть не хуже. Другой вопрос, что в нынешнем сезоне он был реализован лишь несколько раз. Отдать предпочтение кому-то из двух довольно симпатичных команд нижней части таблицы очень тяжело. Поэтому я склоняюсь в этой паре к ничьей.

Ставка: ничья