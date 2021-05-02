Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 02.05.2021
Битва соседей по таблице
Фото: ФК Мариуполь / Автор неизвестен
Для приазовцев это будет вторая попытка возвращения домой. В марте на арене имени Владимира Бойко состоялся поединок против "Миная", но он не завершился ничем хорошим ни с точки зрения результата, ни для нового газона, которому понадобилось ещё время, чтобы прижиться. Сейчас уже команда Остапа Маркевича возвращается "на постояку" и три финальных поединка проведёт в родных стенах. Это очень важный фактор, учитывая, что три тура будут сыграны за восемь дней. "Львову", например, на этом отрезке дважды придётся сыграть в гостях. Впрочем, львовянам грех жаловаться на календарь: задача на сезон по сохранению места среди шестнадцати (со следующего сезона) команд лиги не выполнена разве что официально, но сомневаться в этом не приходится. Уж слишком серьёзный ход набрал коллектив под руководством нового тренерского штаба.
"Мариуполь" - "Львов"
Favbet-лига. 24-й тур
2 мая. Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко. Начало в 17:00
Главный арбитр - Ярослав Козык
Ассистенты: Михаил Маланчук и Максим Чос
Трансляция на ТВ - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие ОТТ-сервисы
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Мариуполь": кадровые новости и ориентировочный состав
Не сыграют: Чоботенко (дисквалификация), Сикан (травма)
Остап Маркевич накануне сообщил, что травмированных в команде нет. Сикан также вернулся в общую группу, но вряд ли сегодня выйден в старте. В лучшем случае - со скамейки запасных во второй половине встречи. На вратарской позиции вновь будет рокировка. В обороне Мампаси или Сагуткин заменят забаненого Чоботенко. Кулаков после дисквалификации должен вернуться в нападение, а Бондаренко, таким образом, переместится в середину поля
Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Стасюк, Быков, Мампаси, Кирюханцев - Танковский, Бондаренко, Мишнёв - Топалов, Кулаков, Очеретько.
"Львов": кадровые новости и ориентировочный состав
Не сыграют: Михоби, Якимец (оба - дисквалификация), Шина (травма)
Якимец второй подряд матч вне игры из-за дисквалификации, поэтому на его позиции слева в обороне сыграет Бусько. Компанию на скамейке штрафников Якимцу составит Михоби. Заменить его могут Махмутович, Крушинский или Лобай. Прогнозируем, что в атаке выйдет Ренан, а Ныч появится вместо него после перерыва. В остальном состав "Львова" при Анатолие Бессмертном достаточно стабилен при стабильной схеме 4-4-1-1.
Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Илющенков - Бусько, Махмутович, Романчук, Грисьо - Эрнест, Довгий, Чирьяк, Ременяк - Алваро - Ренан.
Статистика команд
Приазовцы всё ещё продолжают находиться в поисках себя. В 2021-м подопечные Остапа Маркевича выиграли только один поединок, взяв три очка против "Ингульца" в начале апреля. Где-то сказывается нестабильность (против "Олимпика" три очка команда точно должна была брать), а против "Руха" всё сломало неадекватное решение арбитров с назначением пенальти, с которого львовяне и пошли в отрыв по счёту. Ну, и предыдущий матч на своём поле - с "Минаем" - это отдельная категория зрелища, где футбол был далеко не уровня УПЛ. Как итог - только десятое место. Будет очень большим удивлением, если "Мариуполю" вылетит из элиты по итогам сезона (несмотря на то, что до "красной зоны" лишь четыре очка). Но и выше девятой строчки команда тоже не поднимется. Теоретические шансы есть, но результаты коллектива этому не способствуют.
Анатолий Бессмертный во главе "Львова" уже одержал больше побед, что предыдущие наставники команды в нынешнем сезоне вместе взятые. Сейчас у львовян шикарная серия из четырёх кряду игр без поражений, а три из них оказались победными. Плюс не забываем о феерической победе над "Шахтёром" ещё в марте, но уже под руководством Бессмертного. "Львов" уже возглавил группу аутсайдеров лиги. Выше девятого места подняться уже вряд ли получится, но и этот результат очень достоен. На дистанции в пять последних игр подопечные Бессмертного показывают второй результат в лиге: лучше показатели только у "Динамо". За что же боролся бы "Львов" с такими результатами, если бы не провалился в первом полугодии?
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|ФК Львов
|23
|7
|4
|12
|22-48
|-26
|25
|10
|ФК Мариуполь
|23
|5
|7
|11
|22-38
|-16
|22
Личные встречи
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Мариуполь" - "Львов"
У "Львова" сейчас фантастическая (как для экс-последнего места лиги) четырёхматчевая серия без поражений, и очень интересно, на что коллектив Анатолия Бессмертного способен ещё. "Мариуполь" по потенциалу ничуть не хуже. Другой вопрос, что в нынешнем сезоне он был реализован лишь несколько раз. Отдать предпочтение кому-то из двух довольно симпатичных команд нижней части таблицы очень тяжело. Поэтому я склоняюсь в этой паре к ничьей.
Ставка: ничья
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Серия А. Милан облегченно вздохнул, Кротоне вылетел, Интер почти чемпион
- Луческу: Удовольствие - дать всем сыграть. Буяльский провел бесподобный матч
- Уверенный ход Динамо, Десна обходит Ворсклу. Таблица УПЛ 2020/21
- Олимпик - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 апреля 2021
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО