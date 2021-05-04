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Динамо - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 мая 2021
Уверенный чемпион против неуверенного аутсайдера
Фото: Александр Приходько
После официального оформления чемпионства, киевское "Динамо" получило отличный шанс закончить сезон в эконом-режиме, грамотно распределив силы перед финалом кубка Украины. Однако у Луческу другие планы. Румынский максималист хочет в каждой игре добиваться положительного результата, что и было продемонстрирована в матче против "Ворсклы". Киевляне вышли полностью основным составом и разгромили одного из претендентов на еврокубки.
Форма будущего оппонента должна заставить паниковать болельщиков "приазовцев". Команда Маркевича проваливает 2021-й год, добыв за 11 игр всего одну победу. Хуже дела только у "Олимпика", который вместе с мариупольцами и "Минаем", идет на самом дне. С другой стороны, именно в матчах против "Динамо" молодые воспитанники "Шахтера", коих в коллективе Маркевича хватает, могут доказать свою состоятельность и зрелость. Вопрос только в том, сможет ли Остап Миронович правильно настроить своих ребят. В первом круге эту миссию он провалил.
"Динамо" 14:00 "Мариуполь"
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5 мая, Мариуполь, стадион им. В.Бойко
Арбитр: А.Коваленко
Трансляция: канал "2+2"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Динамо":
Киевский клуб продолжает доказывать свой статус лучшей команды этого сезона. Судите сами, за 11 матчей УПЛ в 2021-м году коллектив Луческу лишь раз потерял очки, сыграв вничью с "Десной". В остальном - сплошные победы, большая часть из которых были весьма уверенным. В двух последних туров столица забила в общей сумме десять голов. Теперь под горячую руку может попасть "Мариуполь".
Перше місце ???? Найкраща атака, найкращий захист ????— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 1, 2021
Чемпіонська статистика ???? pic.twitter.com/ybOFJUKs00
Мирча Луческу четко дал понять, что на финише сезона проявит уважение к каждому сопернику и будет играть в полную силу. Несмотря на подобное заявление, есть уверенность, что без ротации в среду дело не обойдется. Предположим, что на правом фланге обороны появится Тымчик, вернутся в состав Попов и де Пена. Под вопросом выход Цыганкова и Сидорчука, которых Луческу поберег на прошлой неделе и, крайне вероятно, оставит вне основы в среду. Все в интересах финала кубка и сборной.
Ориентировочный состав: Бущан - Тымчик, Попов, Забарный, Миколенко - Шепелев, Шапаренко - Караваев, Буяльский, де Пена - Беседин
"Мариуполь":
В прошлом туре команда Маркевича вернулась на родной стадион, на котором в нынешней кампании провела лишь один матч. На результате "приазовцев" это не отразилось, так как они проиграли "Львову", пропустив решающий гол на 90-й минуте. В целом, "Мариуполь" продолжает ряд неубедительных выступлений, а последняя победа была добыта еще в начале марта. Отсюда и такая низкая позиция в таблице - 12-е место и четыре очка отрыва от зоны вылета за два тура.
Остап Маркевич не сможет в среду рассчитывать на двух футболистов - из-за перебора желтых на поле не выйдут Быков и Очеретько. Первого в старте заменит Чоботенко, который свою дисквалификацию отсидел, а место второго на фланге могут занять Кащук или же капитан Мишнев. Помимо этого, Гальчук в очередной раз сменит Кудрика, а на правом краю вместо Кирюханцева выйдет Меличенко.
Ориентировочный состав: Гальчук - Меличенко, Сагуткин, Чоботенко, Стасюк - Чех, Танковский - Мишнев, Бондаренко, Топалов - Кулаков
Цифры и факты
- История встреч двух коллективов насчитывает 48 матчей. Тотальное преимущество на стороне Киева, который добыл победу в 42 играх. Пять раз стороны заканчивали встречу вничью, и лишь однажды успех отпраздновал "Мариуполь". Разница голов - 120:25
- В первом круге "Динамо" обыграло оппонента со счетом 2:1. Проведя большую часть игры вдесятером, команда Луческу обеспечила комфортное преимущество, усилиями Гармаша и Цыганкова. Единственный гол в состав "приазовцев" забил Топалов
- По документам "Динамо" - хозяин матча, однако сама игра пройдет на домашней арене "Мариуполя". Дело в том, что осенью клубы должны были сыграть на востоке страны, однако арена "приазовцев" была не готова. Именно поэтому тот матч прошел в Киеве, а битва среды состоится на стадионе им. В.Бойко
- Киевляне не проигрывают "Мариуполю" с весны 2011-го года. С того времени команды провели 18 матчей, в которых 16 раз были сильнее киевляне и дважды была зафиксирована ничья
- Команда Луческу не проигрывает в УПЛ на протяжении 15 матчей. Более того, в девяти последних играх они выходили победителями
- Денис Гармаш может провести 300-й матч в футболке столичного клуба. Томаш Кендзера также будет иметь шанс стать юбиляром - его ожидает сотый матч за "Динамо" в рамках УПЛ
- "Динамо" может добыть свою 20-ю победу в УПЛ при Мирче Луческу
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Виктор Цыганков, успевший забить в этом сезоне 12 голов. "Мариуполь" может похвастаться результативностью Артема Бондаренко. Молодой воспитанник "Шахтера" отметился в нынешней кампании семь раз
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|24
|19
|4
|1
|56-15
|+41
|61
|0
|12
|Мариуполь
|24
|5
|7
|12
|23-40
|-17
|22
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 12-й тур, 05.12.2020
"Мариуполь" - "Динамо" 1:2
Голы: Топалов 90 - Гармаш 6, Цыганков 77
УПЛ, 15-й тур, 24.11.2019
"Динамо" - "Мариуполь" 3:0
Голы: Буяльский 21, Цыганков 77, Вербич 81
УПЛ, 4-й тур, 25.09.2019
"Мариуполь" - "Динамо" 0:1
Гол: Вербич 90
УПЛ, 29-й тур, 18.05.2019
"Динамо" - "Мариуполь" 2:1
Голы: де Пена 32, Цыганков 87 - Федорчук 90
"Динамо" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Динамо"- "Мариуполь" от UA-Football
Победа "Динамо" 3:1. Исходя из увиденного в последних матчах, "Мариуполь" не похож на команду, который сможет дать серьезный бой киевскому клубу. Спасти "приазовцев" могло отсутствие мотивации у чемпиона, однако Луческу успел предупредить всех, что в поддавки играть не намерен. Главная задача команды Маркевича - сыграть надежно в обороне. Свой шанс впереди они отыщут, но это все будет тщетно, если их защитники будут повторять игру коллег из "Ворсклы" и "Ингульца". Оборона - ключ к успеху для андердога будущего матча.
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