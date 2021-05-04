Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2021
Днепр-1 - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Полностью турнирной ценности этот матч не лишен. Да, "Днепр-1" ни на что важное не претендует, а вот "Заря" еще не уладила формальности по третьему месту. Луганчанам нужно или взять очки в отчетном поединке, или же дождаться осечки "Колоса".
Варианты разнообразны, но прежде всего "Заря" будет полагаться на себя и свою силу. Правда, последний матч с участием луганчан заставил усомниться в этой силе – "Минай" был переигран с огромным скрипом. С таким уровнем футбола "Заря" вряд ли привезет очки из Днепра, поэтому нужно усиливать. Сможет ли? Ответ на этот вопрос и будем узнавать в ближайшее время.
УПЛ. 24-й тур. 05.05.2021
Днепр. "Днепр-Арена" (без зрителей)
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Виктор Копиевский
"Днепр-1" 19:00 "Заря"
Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция – телеканал УНИАН
"Днепр-1"
"Днепр-1" получал немало комплиментов в течение весенней части чемпионата, но один факт не может не огорчать болельщиков команды. Коллектив Игоря Йовичевича показал абсолютно беззубую игру в матчах против грандов "Динамо" и "Шахтера". Да, проиграл без разгромов, однако почти не создавал проблем для соперников.
Это наталкивает на мысль, что до статуса третьей силы украинского футбола "Днепр-1" не дотягивает. С другой стороны, с "Динамо" и "Шахтером" конкурировать не может не только "Днепр-1". Куда важнее, наверное, быть способным брать на дистанции "свои" очки. То есть, переигрывать аутсайдеров и равных по классу соперников. А с этим у днепрян неплохо. В 2021-м году "Днепр-1" проиграл в чемпионате лишь "Динамо" и "Шахтеру", еще трижды играл вничью, а остальные шесть матчей были победными. Если бы команда в таком темпе двигался и в первом круге, то сейчас претендовала бы на еврозону.
А так максимум, что светит "Днепру-1", это седьмая позиции. За нее команда Йовичевича и будет бороться в последних турах с "Александрией" и "Львовом". Против "Зари" предстоит сыграть без важного игрока центра поля Игоря Когута. Интересно, выставит ли тренер в основе молодого Батагова, который немало наошибался в поединке с "Шахтером". Под вопросом остается участие в матче Даниила Игнатенко.
Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Сваток, Дуглас, Дубинчак - Чуже, Батагов, Ди Франко - Цуриков, Булеца - Довбик
"Заря"
Невыразительная игра против "Миная" в предыдущем туре завершилась победой для "Зари". В ворота аутсайдера удалось забить в конце матча, что почти гарантировало луганчанам бронзовые награды чемпионата. Осталось или набрать одно очко в двух последних турах, или дождаться любой осечки "Колоса".
Виктор Скрипник, понимая, что команда устала, вряд ли станет тянуть с решением задачи. То есть, не будет полагаться на результат "Колоса", а пытается сам взять очки. Все ради того, чтобы в последнем туре "Заря" могла не беспокоиться о судьбе пропуска в Лигу Европы и уже думать о финале Кубка Украины.
"Днепр-1", учитывая предыдущие результаты, - удобный соперник для "Зари". Но сейчас луганчане сойдутся наверняка с наилучшим образцом этой команды. К тому же сама "Заря" сейчас находится далеко не в лучшем состоянии. И речь не только об игровой форме, но и о моральном состоянии коллектива, из которого через несколько недель или месяцев могут уйти сегодняшние лидеры.
Отчетный матч точно пропустят Никола Васил и Александр Гладкий. С будничных причин – дисквалификация. Из-за проблем со здоровьем может не сыграть Никита Шевченко.
Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо - Назарина, Юрченко - Кочергин, Кабаев - Шахаб, Аллахяр
"Днепр-1" - "Заря". Статистика личных встреч
"Удобство" "Днепра-1" для "Зари" заключается в том, что в трех предыдущих официальных матчах луганчане ни разу не проиграли этом сопернику. В 2019-м году была ничья 1:1, а затем – две победы "Зари" с общим счетом 7:2. Высокую результативность команды демонстрировали и в товарищеских матчах между собой.
***
"Днепр-1" - "Заря". Последние матчи команд
***
***
"Днепр-1" - "Заря". Турнирное положение
"Днепр" может по итогам тура подняться на седьмую позицию, или опуститься на девятую. "Заря" еще сохраняет теоретические шансы опередить "Шахтер", но реально задача сводится к тому, чтобы удержать третье место. Луганчане близки к этому успеху.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|24
|19
|4
|1
|56-15
|+41
|61
|0
|2
|Шахтер
|24
|14
|6
|4
|49-19
|+30
|48
|0
|3
|Заря
|24
|13
|5
|6
|41-21
|+20
|44
|0
|4
|Колос
|24
|9
|11
|4
|34-23
|+11
|38
|0
|5
|Десна
|24
|10
|7
|7
|36-27
|+9
|37
|0
|6
|Ворскла
|24
|10
|7
|7
|34-28
|+6
|37
|0
|7
|ФК Александрия
|24
|8
|5
|11
|32-33
|-1
|29
|0
|8
|СК Днепр-1
|24
|8
|5
|11
|35-36
|-1
|29
|0
|9
|ФК Львов
|24
|8
|4
|12
|24-49
|-25
|28
|0
|10
|Рух
|24
|5
|9
|10
|23-38
|-15
|24
|0
***
"Днепр-1" - "Заря". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Football
Ничья 1:1. В каждом из трех официальных матчей между этими соперниками забивали обе команды. Высокую результативность "Заря" и "Днепр-1" демонстрируют даже в товарищеских встречах, поэтому предлагаем сыграть на том, что забитые мячи будут в каждом из таймов.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Аусси: Люди не понимают через что я прошел, когда переходил из Шахтера в Динамо
- Динамо впервые сыграет в третьем комплекте формы в матче против Мариуполя
- Клубы из Катара и Саудовской Аравии предлагали тренеру УПЛ 1,5 миллиона евро в год
- Заря - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2021
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО