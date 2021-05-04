Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2021

Полностью турнирной ценности этот матч не лишен. Да, "Днепр-1" ни на что важное не претендует, а вот "Заря" еще не уладила формальности по третьему месту. Луганчанам нужно или взять очки в отчетном поединке, или же дождаться осечки "Колоса".

Варианты разнообразны, но прежде всего "Заря" будет полагаться на себя и свою силу. Правда, последний матч с участием луганчан заставил усомниться в этой силе – "Минай" был переигран с огромным скрипом. С таким уровнем футбола "Заря" вряд ли привезет очки из Днепра, поэтому нужно усиливать. Сможет ли? Ответ на этот вопрос и будем узнавать в ближайшее время.

УПЛ. 24-й тур. 05.05.2021

Днепр. "Днепр-Арена" (без зрителей)

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Виктор Копиевский

"Днепр-1" 19:00 "Заря"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция – телеканал УНИАН

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"Днепр-1"

"Днепр-1" получал немало комплиментов в течение весенней части чемпионата, но один факт не может не огорчать болельщиков команды. Коллектив Игоря Йовичевича показал абсолютно беззубую игру в матчах против грандов "Динамо" и "Шахтера". Да, проиграл без разгромов, однако почти не создавал проблем для соперников.

Это наталкивает на мысль, что до статуса третьей силы украинского футбола "Днепр-1" не дотягивает. С другой стороны, с "Динамо" и "Шахтером" конкурировать не может не только "Днепр-1". Куда важнее, наверное, быть способным брать на дистанции "свои" очки. То есть, переигрывать аутсайдеров и равных по классу соперников. А с этим у днепрян неплохо. В 2021-м году "Днепр-1" проиграл в чемпионате лишь "Динамо" и "Шахтеру", еще трижды играл вничью, а остальные шесть матчей были победными. Если бы команда в таком темпе двигался и в первом круге, то сейчас претендовала бы на еврозону.

А так максимум, что светит "Днепру-1", это седьмая позиции. За нее команда Йовичевича и будет бороться в последних турах с "Александрией" и "Львовом". Против "Зари" предстоит сыграть без важного игрока центра поля Игоря Когута. Интересно, выставит ли тренер в основе молодого Батагова, который немало наошибался в поединке с "Шахтером". Под вопросом остается участие в матче Даниила Игнатенко.

Ориентировочный состав: Юрчук - Тейлор, Сваток, Дуглас, Дубинчак - Чуже, Батагов, Ди Франко - Цуриков, Булеца - Довбик

"Заря"

Невыразительная игра против "Миная" в предыдущем туре завершилась победой для "Зари". В ворота аутсайдера удалось забить в конце матча, что почти гарантировало луганчанам бронзовые награды чемпионата. Осталось или набрать одно очко в двух последних турах, или дождаться любой осечки "Колоса".

Виктор Скрипник, понимая, что команда устала, вряд ли станет тянуть с решением задачи. То есть, не будет полагаться на результат "Колоса", а пытается сам взять очки. Все ради того, чтобы в последнем туре "Заря" могла не беспокоиться о судьбе пропуска в Лигу Европы и уже думать о финале Кубка Украины.

"Днепр-1", учитывая предыдущие результаты, - удобный соперник для "Зари". Но сейчас луганчане сойдутся наверняка с наилучшим образцом этой команды. К тому же сама "Заря" сейчас находится далеко не в лучшем состоянии. И речь не только об игровой форме, но и о моральном состоянии коллектива, из которого через несколько недель или месяцев могут уйти сегодняшние лидеры.

Отчетный матч точно пропустят Никола Васил и Александр Гладкий. С будничных причин – дисквалификация. Из-за проблем со здоровьем может не сыграть Никита Шевченко.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо - Назарина, Юрченко - Кочергин, Кабаев - Шахаб, Аллахяр

"Днепр-1" - "Заря". Статистика личных встреч

"Удобство" "Днепра-1" для "Зари" заключается в том, что в трех предыдущих официальных матчах луганчане ни разу не проиграли этом сопернику. В 2019-м году была ничья 1:1, а затем – две победы "Зари" с общим счетом 7:2. Высокую результативность команды демонстрировали и в товарищеских матчах между собой.

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"Днепр-1" - "Заря". Последние матчи команд

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"Днепр-1" - "Заря". Турнирное положение

"Днепр" может по итогам тура подняться на седьмую позицию, или опуститься на девятую. "Заря" еще сохраняет теоретические шансы опередить "Шахтер", но реально задача сводится к тому, чтобы удержать третье место. Луганчане близки к этому успеху.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 24 19 4 1 56-15 +41 61 0 2 Шахтер 24 14 6 4 49-19 +30 48 0 3 Заря 24 13 5 6 41-21 +20 44 0 4 Колос 24 9 11 4 34-23 +11 38 0 5 Десна 24 10 7 7 36-27 +9 37 0 6 Ворскла 24 10 7 7 34-28 +6 37 0 7 ФК Александрия 24 8 5 11 32-33 -1 29 0 8 СК Днепр-1 24 8 5 11 35-36 -1 29 0 9 ФК Львов 24 8 4 12 24-49 -25 28 0 10 Рух 24 5 9 10 23-38 -15 24 0

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"Днепр-1" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. В каждом из трех официальных матчей между этими соперниками забивали обе команды. Высокую результативность "Заря" и "Днепр-1" демонстрируют даже в товарищеских встречах, поэтому предлагаем сыграть на том, что забитые мячи будут в каждом из таймов.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша