Ворскла - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.05.2021

Незачем искать самого достойного в этой паре. Может получиться так, что одна из команд конкретно в этот момент будет не готова кадрово или психологически и подведёт черту под в целом не самым плохим сезоном одним фиаско. Тем не менее, в течение ближайших нескольких месяцев - как минимум до первого еврокубкового барьера - болельщики, функционеры, футболисты, тренеры "Ворсклы" или "Десны" в случае поражения будут вправе говорить: "На их месте должны были быть мы". И чтобы избежать подобных мыслей, нужно побеждать. Сейчас допустимо практически любой ценой.

"Ворскла" - "Десна"

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5 мая. Полтава. Стадион: "Ворскла" имени А.Бутовского. Начало в 19:00

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистенты: Светлана Грушко и Марина Стрелецкая

Арбитр ВАР - Виталий Романов

Ассистент ВАР - Виктор Матяш

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"Ворскла": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Альюн, Луизао (оба - игра за дубль), Пердута, де Ноойер, Цитаишвили (все - травмы)

Положительные новости для полтавчан - возвращается в строй Скляр, который не играл против "Динамо" в середине поля. Его ждём с "Десной" с первых минут. Внезапной новостью стал перевод Альюна и Луизао в дубль, поэтому (во-первых) вряд ли они сегодня выйдут в старте и (во-вторых) при нынешних кадровых ресурсах ожидаем от Максимова схему 4-4-2.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Сапай, Яворский, Чеснаков, Якубу - Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане - Степанюк, Кулач.

"Десна": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Огиря (дисквалификация), Тотовицкий (под вопросом), Будковский (травма)

У "северян" очень важная потеря: капитан команды Огиря не будет сегодня цементировать середину поля, а вместо него выйдет Чепурненко. Безбородько снова выйдет вместо травмированного Будковского в атаке, а в середине поля у Александра Рябоконя традиционно есть варианты. Прежде всего это касается флангов: Гуцуляк или Тотовицкий (если максимально готов) слева и Калитвинцев или Картушов справа.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Сухоцкий, Имереков, Тамм, Конопля - Чепурненко, Ермаков - Гуцуляк, Домбровский, Калитвинцев - Безбородько.

Статистика команд

Полтавчане очень тяжело выглядят в конце весны. Апогеем этого стали два крайних матча, которые команда Юрия Максимова проиграла с общим удручающим счётом 1:8. Ещё одно фиаско смажет очень неплохой сезон для ещё недавнего аутсайдера УПЛ, но в целом начало чемпионата наталкивало больше на мысли, что "Ворскле" по силам бороться даже за что-то большее, чем последнее еврокубковое место. Любопытно, что "зелёно-белые" одна из самых результативных команд чемпионата дома: 24 гола за предыдущие 12 встреч. Больше только у "Динамо" и "Шахтёра". Поэтому ждём, что и в среду полтавчане не покинут поле без гола.

Выиграй "Десна" в середине апреля два поединка у аутсайдеров лиги, сейчас можно было бы задумываться не о борьбе за еврокубки, а даже погоняться с "Зарёй" за третью строчку. Но два бездарных поражения оставляют команду Александра Рябоконя только под номером пять в списке лучших команд украинского сезона. В субботу всё шло к уверенному третьему фиаско - от "Колоса". Однако после перерыва коуч "северян" смог достучаться до своих ребят и перевернуть игру с 0:2. Причём, второй гол отыгрывался, когда у черниговчан на поле было только десять полевых. Это была достойная ничья, но она может ничего не означать на выходе, если проигрывать сегодня.

Турнирная таблица

Луганчане уже вряд ли останутся без Лиги Европы. "Колосу" не позавидуешь расписанием, ведь встречаться придётся с "Александрией" и "Динамо". И ничего, что у обоих соперников уже нет турнирной мотивации: александрийцы доказали это в игре против "Шахтёра", когда уже не боролись за еврокубки. Но при любых раскладах именно битва на Бутовского - ключевая в этом квартете участников. Проигравший должен будет только надеяться на два подряд поражения ковалёвцев, ну а победивший уже может изучать регламент Лиги конференций.

Важный нюанс: в первом круге "Десна" выиграла в родных стенах 1:0. Это значит, что при равенстве очков на финише (как сейчас), а также ничьей в среду выше в таблице будут именно "северяне". Поэтому для хозяев полтавской арены даже ничья будет больше сродни поражению. Хотя шансы всё ещё останутся.

# Команда И В Н П М РМ О 3 Заря 24 13 5 6 41-21 +20 44 4 Колос 24 9 11 4 34-23 +11 38 5 Десна 24 10 7 7 36-27 +9 37 6 Ворскла 24 10 7 7 34-28 +6 37

Личные встречи

В девяностых оппоненты пересекались в Первой украинской лиге. Тогда "Ворскла", пару лет просидев на этом уровне, пошла в Высшую лигу, а "Десна" отправилась разгонять болотой третьего по статусу украинского дивизиона. В новейшей истории противостояние возобновилось уже в десятых годах текущего тысячелетия. Сперва в Кубке, а затем и на уровне УПЛ. В трёх крайних играх чемпионата сильнее были "северяне", а в прошлогоднем розыгрыше Кубка страны победила "Ворскла". В Полтаве игры для хозяев против подопечных Александра Рябоконя почему-то не очень складываются: в последний раз "ворскляне" праздновали победу в очном противостоянии в 1994 году. То есть после выхода "деснянцев" в Премьер-лигу "зелёно-белые" в родных стенах ещё не побеждали.

Ставки и коэфициенты на матч

Прогноз на матч "Ворскла" - "Десна"

Если бы не мировая "северян" с "Колосом" в последнем туре, я бы поставил на железную ничью в этом матче. Даже не боевую, а двух соперников, которые к концу сезона немножко подрассыпались. Однако в поединке против ковалёвцев "Десна" показала характер и признаки жизни. "Ворскла" сейчас больше разочаровывает, о чём я говорю уже недели три и, видимо, всем из лагеря полтавчан этим надоел. Однако от правды не уйдёшь. В любом случае, настроиться на один матч и выдать феерию подопечные Юрия Максимова могут, но по факту и на бумаге фаворитом этой встречи выглядят черниговчане, которые должны забирать три очка и путёвку в Лигу конференций.

Ставка: победа "Десны"