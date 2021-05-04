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Ворскла - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.05.2021

Украина
(1 голосов)

Надежда на себя либо на два фиаско "Колоса"

Ворскла - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.05.2021

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Незачем искать самого достойного в этой паре. Может получиться так, что одна из команд конкретно в этот момент будет не готова кадрово или психологически и подведёт черту под в целом не самым плохим сезоном одним фиаско. Тем не менее, в течение ближайших нескольких месяцев - как минимум до первого еврокубкового барьера - болельщики, функционеры, футболисты, тренеры "Ворсклы" или "Десны" в случае поражения будут вправе говорить: "На их месте должны были быть мы". И чтобы избежать подобных мыслей, нужно побеждать. Сейчас допустимо практически любой ценой.

"Ворскла" - "Десна"

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5 мая. Полтава. Стадион: "Ворскла" имени А.Бутовского. Начало в 19:00

Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистенты: Светлана Грушко и Марина Стрелецкая
Арбитр ВАР - Виталий Романов
Ассистент ВАР - Виктор Матяш

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"Ворскла": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Альюн, Луизао (оба - игра за дубль), Пердута, де Ноойер, Цитаишвили (все - травмы)

Положительные новости для полтавчан - возвращается в строй Скляр, который не играл против "Динамо" в середине поля. Его ждём с "Десной" с первых минут. Внезапной новостью стал перевод Альюна и Луизао в дубль, поэтому (во-первых) вряд ли они сегодня выйдут в старте и (во-вторых) при нынешних кадровых ресурсах ожидаем от Максимова схему 4-4-2.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Сапай, Яворский, Чеснаков, Якубу - Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане - Степанюк, Кулач.

"Десна": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Огиря (дисквалификация), Тотовицкий (под вопросом), Будковский (травма)

У "северян" очень важная потеря: капитан команды Огиря не будет сегодня цементировать середину поля, а вместо него выйдет Чепурненко. Безбородько снова выйдет вместо травмированного Будковского в атаке, а в середине поля у Александра Рябоконя традиционно есть варианты. Прежде всего это касается флангов: Гуцуляк или Тотовицкий (если максимально готов) слева и Калитвинцев или Картушов справа.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Сухоцкий, Имереков, Тамм, Конопля - Чепурненко, Ермаков - Гуцуляк, Домбровский, Калитвинцев - Безбородько.

Статистика команд

Полтавчане очень тяжело выглядят в конце весны. Апогеем этого стали два крайних матча, которые команда Юрия Максимова проиграла с общим удручающим счётом 1:8. Ещё одно фиаско смажет очень неплохой сезон для ещё недавнего аутсайдера УПЛ, но в целом начало чемпионата наталкивало больше на мысли, что "Ворскле" по силам бороться даже за что-то большее, чем последнее еврокубковое место. Любопытно, что "зелёно-белые" одна из самых результативных команд чемпионата дома: 24 гола за предыдущие 12 встреч. Больше только у "Динамо" и "Шахтёра". Поэтому ждём, что и в среду полтавчане не покинут поле без гола.

Ворскла - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.05.2021 - изображение 1

Выиграй "Десна" в середине апреля два поединка у аутсайдеров лиги, сейчас можно было бы задумываться не о борьбе за еврокубки, а даже погоняться с "Зарёй" за третью строчку. Но два бездарных поражения оставляют команду Александра Рябоконя только под номером пять в списке лучших команд украинского сезона. В субботу всё шло к уверенному третьему фиаско - от "Колоса". Однако после перерыва коуч "северян" смог достучаться до своих ребят и перевернуть игру с 0:2. Причём, второй гол отыгрывался, когда у черниговчан на поле было только десять полевых. Это была достойная ничья, но она может ничего не означать на выходе, если проигрывать сегодня.

Ворскла - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.05.2021 - изображение 2

Турнирная таблица

Луганчане уже вряд ли останутся без Лиги Европы. "Колосу" не позавидуешь расписанием, ведь встречаться придётся с "Александрией" и "Динамо". И ничего, что у обоих соперников уже нет турнирной мотивации: александрийцы доказали это в игре против "Шахтёра", когда уже не боролись за еврокубки. Но при любых раскладах именно битва на Бутовского - ключевая в этом квартете участников. Проигравший должен будет только надеяться на два подряд поражения ковалёвцев, ну а победивший уже может изучать регламент Лиги конференций.

Важный нюанс: в первом круге "Десна" выиграла в родных стенах 1:0. Это значит, что при равенстве очков на финише (как сейчас), а также ничьей в среду выше в таблице будут именно "северяне". Поэтому для хозяев полтавской арены даже ничья будет больше сродни поражению. Хотя шансы всё ещё останутся.

# Команда И В Н П М РМ О
3 Заря 24 13 5 6 41-21 +20 44
4 Колос 24 9 11 4 34-23 +11 38
5 Десна 24 10 7 7 36-27 +9 37
6 Ворскла 24 10 7 7 34-28 +6 37

Личные встречи

В девяностых оппоненты пересекались в Первой украинской лиге. Тогда "Ворскла", пару лет просидев на этом уровне, пошла в Высшую лигу, а "Десна" отправилась разгонять болотой третьего по статусу украинского дивизиона. В новейшей истории противостояние возобновилось уже в десятых годах текущего тысячелетия. Сперва в Кубке, а затем и на уровне УПЛ. В трёх крайних играх чемпионата сильнее были "северяне", а в прошлогоднем розыгрыше Кубка страны победила "Ворскла". В Полтаве игры для хозяев против подопечных Александра Рябоконя почему-то не очень складываются: в последний раз "ворскляне" праздновали победу в очном противостоянии в 1994 году. То есть после выхода "деснянцев" в Премьер-лигу "зелёно-белые" в родных стенах ещё не побеждали.

Ворскла - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.05.2021 - изображение 3

Ставки и коэфициенты на матч

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2.65
3.3
2.65
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2.73
3.35
2.57
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2.65
3.3
2.65
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Прогноз на матч "Ворскла" - "Десна"

Если бы не мировая "северян" с "Колосом" в последнем туре, я бы поставил на железную ничью в этом матче. Даже не боевую, а двух соперников, которые к концу сезона немножко подрассыпались. Однако в поединке против ковалёвцев "Десна" показала характер и признаки жизни. "Ворскла" сейчас больше разочаровывает, о чём я говорю уже недели три и, видимо, всем из лагеря полтавчан этим надоел. Однако от правды не уйдёшь. В любом случае, настроиться на один матч и выдать феерию подопечные Юрия Максимова могут, но по факту и на бумаге фаворитом этой встречи выглядят черниговчане, которые должны забирать три очка и путёвку в Лигу конференций.

Ставка: победа "Десны"

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Прогнозы
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