Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 мая 2021

В прошлом сезоне ковалевский "Колос" успешно дебютировал в УПЛ, забравшись по итогам кампании в еврокубковою зону. После этого они выиграли специальный плей-офф, который позволил им впервіе сыграть в Лиге Европы. "Колосу" понравилось играть в Европе и в этом сезоне они делают все, чтобы потом туда вернуться. Команда Костышина сейчас идет четвертой и находится в двух турах от того, чтобы попасть в квалификационный раунд Лиги Конференций. Но для этого им желательно взять на финише максимум.

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Первый оппонент ковалевцев - "Александрия". Команда Шарана также ставила себе цель вернуться в еврокубки, но выше седьмого места подняться они не смогут. Сейчас у "горожан" практически нет мотивации на последние матчи сезона, что они показали неделю назад, подарив победу "Руху". Интересно узнать, сумеет ли Владимир Богданович заставить своих игроков снова начать бороться за результат.

"Александрия" 19:00 "Колос"

Favbet-лига. 25-й тур

5 мая, Кропивницкий, стадион "Зирка"

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: канал "Футбол2"

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Последние новости и составы

"Александрия":

На прошлых выходных "горожане" проиграли "Руху". До перерыва "Александрия" показывала классный футбол, но первые десять минут второго тайма просто провалила, позволив сопернику забить дважды. Видно, что у команды, выражаясь футбольным языком, "не горят глаза". Нынешний сезон спасти не получится, а значит, стараться не особо и нужно. Владимир Шаран вряд ли доволен подобным подходом.

После поражения изменений в составе избежать не выйдет. Прогнозируем, что в старте появится форвард Устименко, Шастал вернется на фланг полузащиты, а Вантух - в оборону. Также, вероятно, что Валерий Бондаренко начнет игру на скамейке, а вместо него выйдет либо Мельник, либо Бабогло, попавший в последнее время в немилость главному тренеру.

Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Дубра, Мельник, Вантух - Гречишкин - Шастал, Ковалец, Банада, Третьяков - Устименко

"Колос":

Команда Руслана Костышина в прошлом туре имела все шансы выбрасывать "Десну" из еврокубковой гонки. В самом начале второго тайма они забили второй гол, после чего еще и получили численное преимущество. Казалось, потерять очки сложно, но "Колос" привык удивлять. Создав несколько очень опасных моментов, они пропустили дважды, заработав вместо трех пунктов - один. Как правильно отметил Костышин, этот результат в будущем может аукнуться команде.

Главный вопрос перед стартом матча среды - физическая готовность Андрея Богданова. Матч против "Десны" он не смог завершить из-за травмы. Его потеря может серьезно ударить по команде. Еще два футболиста, Чурко и Черноморец, не выйдут на поле из-за перебора желтых. Их заменят Смирный и Золотов.

Ориентировочный состав: Кучерук - Кравченко, Петров, Новак, Золотов - Милько, Задоя - Ильин, Костышин, Антюх - Лысенко

Цифры и факты

История встреч двух коллективов насчитывает пять игр. Все они были сыгранны в двух последних сезонах. Преимущество на стороне "Колоса", который победил дважды, проиграв лишь в одной встрече. Еще дважды была зафиксирована ничья

"Александрия" проведет свой 200-й матч в эпоху Владимира Шарана. Также у них будет шанс добыть 70-ю победу

"Колос" может пропустить свой 50-й гостевой гол в УПЛ. Для этого оппоненту нужно будет забить дважды

Команда Костышина не проигрывает в УПЛ вот уже восемь матчей подряд - четыре победы, четыре ничьи. Это рекордная серия клуба

Два человека могут в среду отпраздновать юбилей - у Гречишкина будет возможность забить 15-гол в УПЛ, Ореховский может отметиться в десятый раз

Лучший бомбардир в составе двух команд Владимир Лысенко, который в нынешней кампании отметился пять раз. Столько же и на счету Евгения Селезнева, который за "Колос" уже не сыграет. Четыре точных удара смог нанести в этой кампании Артем Ситало

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Колос 24 9 11 4 34-23 +11 38 0 7 Александрия 24 8 5 11 32-33 -1 29 0

Последние очные встречи

УПЛ, 12-й тур, 06.12.2020

"Колос" - "Александрия" 1:1

Голы: Селезнев 26 (п) - Шастал 54

УПЛ, 28-й тур, 27.06.2020

"Колос" - "Александрия" 2:1

Голы: Лысенко 20, 29 - Ковалец 48

УПЛ, 23-й тур, 14.03.2020

"Александрия" - "Колос" 4:2

Голы: Гречишкин 45, Грицук 54 (п), Ковалец 64, Задерака 90 - Сорокин 35, Лысенко 80

УПЛ, 19-й тур, 23.02.2020

"Александрия" - "Колос" 1:2

Голы: Ситало 61 - Смирный 46, 90

"Александрия" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Колос" от UA-Football

Победа "Колоса" 1:2. Две причины поверить в ковалевцев - мотивация и игровая форма. В последних матчах "Колос" не проигрывает, а учитывая уровень оппонентов ("Днепр-1", "Ворскла", "Десна") можно сказать, что "бело-черные" сейчас на ходу. Помимо этого, Руслан Костышин может правильно настроить своих игроков на важнейший матч, в то самое время, как "Александрии" уже ничего не нужно. Прогнозируем, что именно гости в среду добудут три очка.