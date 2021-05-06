Ингулец - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 06.05.2021

В марте показалось, что никто уже не сможет утопить петровский корабль в водах УПЛ. Но рывок "Львова" и другого новичка УПЛ, "Руха", оставил под вопросом будущее команды среди лучших до заключительной недели сезона. Не сказать, что "Ингульцу" нужно особо переживать за своё будущее, учитывая, что "Минаю" нужно обыгрывать "Шахтёр", а это практически невозможно, но дышать можно однозначно спокойнее. И превратить финал чемпионата в традиционный смотр резерва. "Львову" уже точно можно ни о чём не беспокоиться. А до конца сезона в качестве турнирной мотивации можно побороться даже за седьмое место. "Александрия" и "Днепр-1" вчера свои поединки текущего тура проиграли, оставив львовянам прекрасную возможность финишировать в первой части таблицы. И если такое произойдёт, это будет что-то невиданное: со дна таблицы в феврале подняться на место сразу за группой лидеров.

"Ингулец" - "Львов"

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6 мая. Кропивницкий. Стадион: "Зирка". Начало в 19:00

Главный арбитр - Николай Балакин

Ассистенты: Владимир Коротин и Виталий Скобля

Арбитр ВАР - Денис Шурман

Ассистент ВАР - Александр Корнийко

Трансляция на ТВ - "Футбол 3"

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"Ингулец": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Лупашко, Шуст (оба - травмы), Ковалёв (под вопросом)

Ставим на то, что Сергей Лавриненко снова изменит стартовый состав ввиду плотности календаря. В обороне особой ротации не проведёшь, а вот в средней линии могут выйти Щедрый, Козак или Бартулович. Есть замена и для Сичинавы, но вряд ли тренерский штаб хозяев выпустит с первых минут Плохотнюка или Шевцова. На воротах вновь ожидаем увидеть Крынского - Шуст всё ещё вне игры, а Малиш после матча с "Зарёй" на поле больше не выходил

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Крынский - Синегуб, Салем, Павлов, Балан - Шишка - Щедрый, Запорожец, Бартулович, Козак - Сичинава.

"Львов": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Шина (травма)

У львовян возвращаются в обойму после дисквалификаций Михоби и Якимец. Первого из них ждём в запасе, а вот второй может занять место на левом фланге обороны. Это приведёт к перестановкам на других позициях: Бусько перейдёт на правый фланг, а Грисьо - в полузащиту. Не исключено, что ротации будет и больше, учитывая, что предыдущий поединок был совсем недавно и вряд ли все успели восстановиться.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Илющенков - Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько - Семенив, Чирьяк, Довгий, Грисьо - Алваро - Ныч.

Статистика команд

"Ингулец" нестабилен, но для аутсайдера это нормально. Команда Сергея Лавриненко на выходных разгромила "Олимпик" - это первая победа петровчан с марта. Перед ней было три кряду поединка без забитых голов, а "Мариуполь" и "Динамо" в сумме забили в ворота петровчан девять. Интересно, что в Кропивницком "казаки" после зимней паузы ещё не проигрывали, трижды сыграв вничью и один раз выиграв.

У львовян одна из лучший серий в чемпионате Украины на данный момент: пять кряду встреч без поражений, четыре из которых были выиграны. При этом, победы были не только над соседями из нижней части таблицы, но и над "Десной" и "Александрией". "Львов" всё ещё удерживает звание худшей защиты лиги, однако эту вершину достигли прежде всего благодаря ударной осени. А в поледних пяти встречах голкиперы Анатолия Бессмертного лишь трижды пропускали.

Турнирная таблица

У "Львова" есть рабочие шансы финишировать седьмым. Для этого нужно набирать больше очков, чем "Александрия" и "Днепр-1" в двух последних матчах. Впрочем, учитывая, что нет особой разницы между седьмой строчкой и двенадцатой, неизвестно, какая будет мотивация у команды бороться за эти позиции. У "Ингульца" остаются теоретические шансы вылететь, но для этого "Минаю" нужно обыгрывать "Шахтёр" и "Ворсклу". В это не верится никак.

# Команда И В Н П М РМ О 7 ФК Александрия 25 8 5 12 32-35 -3 29 8 СК Днепр-1 25 8 5 12 35-37 -2 29 9 ФК Львов 24 8 4 12 24-49 -25 28 10 Рух 24 5 9 10 23-38 -15 24 11 ФК Мариуполь 25 5 8 12 23-40 -17 23 12 Ингулец 24 4 11 9 23-38 -15 23 13 Олимпик 24 6 3 15 27-44 -17 21 14 ФК Минай 24 4 6 14 15-41 -26 18

Личные встречи

Оппоненты провели между собой всего один официальный поединок. В первом круге нынешнего чемпионата соперники расписали ничью 1:1, забив по голу под окончание первого тайма. Счёт открыл Бартулович с пенальти, а Сабино на второй компенсированной минуте восстановил баланс. Доигрывали львовяне вдевятером, потеряв из-за удалений Грисьо и Шину.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ингулец" - "Львов"

У обеих команд уже практически нет турнирных задач. Этот фактор может позволить им раскрыться и играть в более раскованный футбол. Но ни "Ингулец", ни "Львов" так не привыкли, а три гола петровчан в прошлом туре - это вообще перевыполненный план до конца текущего сезона. Скорее всего мы снова увидим осторожный футбол с обеих сторон, когда во главе угла будет стоять результат. А соответственно - много голов мы также не увидим.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.6