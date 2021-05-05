Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 мая 2021

За два тура до финиша "Минай" близок к катастрофе. Закарпатский коллектив замыкает турнирную таблицу и рискует покинуть УПЛ в свой первый же сезон в элите. Дабы избежать подобной участи, им нужно взять шесть очков, параллельно с этим надеясь, что "Мариуполь" или "Олимпик" будут свои балы терять. Задача, учитывая уровень будущих оппонентов, очень сложна, но как гласит слоган одной известной кампании - "Impossible is nothing".

Первым соперником на пути команды Цымбала будет донецкий "Шахтер", у которого на финише сезона есть своя мотивация. "Горнякам" нужно добыть одну победу в двух турах, дабы официально забронировать за собой второе место. Календарь у коллектива Каштру вполне удачный - им нужно сыграть против двух дебютантов. По идеи, ничего не должно помешать им справиться, но все мы помним, что в нынешнем сезоне команда Каштру умеет удивлять.

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"Минай" 19:00 "Шахтер"

Favbet-лига. 25-й тур

6 мая, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: В.Новохатний

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Минай":

На прошедших выходных закарпатский клуб проиграл луганской "Заре". Несмотря на итоговый счет, андердога есть за что похвалить. Закарпатцы дали настоящий бой бронзовому призеру УПЛ и даже могли рассчитывать на победу. Однако удача была на стороне "Зари", а "Минай" остался с баранкой и туманными перспективами перед двумя последними турами.

У Николая Цымбала немало проблем перед матчем четверга. Точно не сыграют два главных бомбардира клуба - Нуриев из-за травмы, а Шиндер - из-за досрочного расторжения контракта. Помимо этого, перебор желтых не позволит появиться опытному Ткачуку, которого заменить в центре поля будет не так и просто. Вполне вероятно, что в середине выйдет Снижко, а на острие атак Ахмедзаде.

Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив - Петрусенко, Снижко - Пыняшко, Хахлев, Бойко - Ахмедзаде

"Шахтер":

Донецкий клуб на спаде. Да, неделю назад "горняки" обыграли "Днепр-1", однако неизвестно, как сложилась бы судьба поединка, не допусти те самые досадные ошибки молодой Батагов. У "Шахтера" остаются проблемы в созидании, а в защите команда не всегда играет компактно, позволяя сопернику выбегать в быстрые контратаки. Помимо этого, остаются вопросы касательно игры "Шахтера" при стандартах. Одним словом, оплошностей хватает.

???? Men in black ⚒???? pic.twitter.com/7Tcxsdom8h — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 5, 2021

У Каштру есть определенные проблемы с составом. Из-за разных повреждений на поле не смогут выйти Бондарь, Мораес, Исмаили, Малышев и Конопляка. Под вопросом участие Марлоса, у которого не так давно были проблемы. Учитывая сжатый график на финише сезона, крайне вероятно, что Луиш Каштру применит определенную ротацию состава. К примеру, на левом фланге обороны может выйти Корниенко, в полузащите - молодой Судаков, а Фернандо, вероятно, подменит Соломона.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко - Степаненко, Судаков - Тете, Патрик, Фернандо - Дентиньо

Цифры и факты

"Минай" и "Шахтер" провели друг против друга лишь один матч. Встреча случилась в первом круге нынешней кампании, в которой "горняки" добыли уверенную победу со счетом 5:1. Стоит отметить, что это одно из самых крупных поражений закарпатцев в УПЛ

Матч в четверг состоится не на домашнем стадионе закарпатцев в Ужгороде, а в Киеве на НСК "Олимпийский". Официальная причина - представитель западной Украины не может проводить игру в 19:00 по техническим причинам

"Минаю" нельзя проигрывать в двух последних турах. Ближайший конкурент, "Олимпик", опережает закарпатцев на два очка, имея при этом лучшую статистику личных встреч. Закарпатцам нужно набрать не менее четырех очков, надеясь, что дончане проиграют оба раза

В последних десяти матчах донецкий "Шахтер" не играет вничью - шесть побед, четыре поражения

Команда Цымбала не забивает в УПЛ на протяжении 310 минут

Три игрока могут встретить юбилей уже в этот четверг. У Сергея Кривцова будет шанс провести 200-й матч в рамках УПЛ, от Кожанова будут ждать 30-й гол в украинском первенстве, от Ткачука - 10-й

Лучший бомбардир в составе двух команд - Анатолий Нуриев. Травмированный полузащитник отметился в нынешней кампании десять раз. На счету Манора Соломона восемь точных выстрелов

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 24 14 6 4 49-19 +30 48 0 14 Минай 24 6 4 14 15-41 -26 18 0

Единственная очная встреча

УПЛ, 12-й тур, 05.12.2020

"Шахтер" - "Минай" 5:1

Голы: Допилка 20 (аг), Фернандо 21, Соломон 30, Матвиенко 49, Лопыренок 72 (аг) - Нуриев 35

"Минай" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Минай" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 0:2. Несмотря на не самую лучшую форму "горняков", есть ощущения, что они без особых проблем добудут победу, которая позволит им официально оформить серебро. "Минай", с большей долей вероятности, сделает ставку на надежную игру в обороне, однако, учитывая все их проблемы в атаке, забить им будет очень и очень сложно. Помимо этого, оборона закарпатцев частенько дает сбой, что уменьшает их шансы удержать ворота на замке. Одним словом, "Шахтер" подходит к игре 25-го тура в статусе явного фаворита.