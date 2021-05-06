Рух - Олимпик. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2021

"Рух" решил свои задачи в чемпионате Украины, что должно снять напряжение и способствовать раскованной игре львовян. "Олимпик" еще может вылететь, но наличие в чемпионате "Миная" облегчает жизнь всем бойцам за выживание. "Олимпик" может положиться на "Шахтер" и просто дождаться победы "горняков" над последней командой УПЛ, что гарантирует "Олимпику" сохранение прописки на следующий сезон. Но не для того приглашали Романа Санжара, чтобы он просто стоял и ждал.

"Олимпик" под руководством Юрия Калитвинцева проигрывал матч за матчем, поэтому смена тренера назрела еще до конца сезона, в котором осталось сыграть два поединка. Именно в "Олимпике" Роман Санжар сделал себе тренерское имя, поэтому повторный приход этого специалиста к рулю донецкой команды весьма интригует. Поэтому матч против "Руха" будет особенным. Ведь на кону не только три очка, но и первое впечатление от работы старого нового главного тренера.

УПЛ. 25-й тур. 06.05.2021

Львов. "Арена Львов". Со зрителями

Арбитр в поле - Сергей Бойко; арбитр VAR - Евгений Арановский

"Рух" 19:00 "Олимпик"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция – ТК "Футбол 1"

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"Рух"

За два тура до конца чемпионата "Рух" опережает последнюю позицию на шесть очков. Теоретически львовян еще может догнать "Минай", но не может обогнать, ведь "Рух" имеет преимущество в плоскости личных встреч с закарпатцами. Поэтому для львовян это будет особая игра – игра без страха ошибиться.

Сам Бог велел сыграть в свое удовольствие. Моральное состояние футболистов "Руха" прекрасное благодаря серии успешных результатов – пять подряд туров без поражений. "Рух" весь сезон ходил рядом с середняками в плане рисунка игры, но не везло с результатом. Поэтому сейчас можно говорить, что прорвало. Три победы и две ничьих, только два пропущенных мяча в течение этой серии – абсолютно заслуженно команда Федыка остается в элите.

Особой эта игра должна быть для Николая Кухаревича. Молодой нападающий уже продан в "Труа", поэтому в следующем сезоне попробует заявить о себе во Франции. А сегодня у него есть шанс в последний раз на данном этапе карьеры сыграть перед своими болельщиками. Это важно, потому что в последний раз Николай выходил на поле еще третьего апреля – более месяца назад. Донимала травма, а здесь есть хороший шанс оставить старые проблемы позади.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык - Карасюк, Притула, Федорчук - Бойчук, Климчук - Борячук

"Олимпик"

"Олимпику" нужны три очка для того, чтобы не волноваться по поводу вылета во время последнего тура. Однако за "младших" дончан может заступиться "старший" брат. Параллельно "Шахтер" будет играть против "Миная" и если победит, борьба против вылета будет завершена. Завершена в пользу "Олимпика".

Перспективы неплохие, но Роману Санжар надо смотреть дальше, чем на один матч вперед. Руководство дончан четко заявило, что контракт с тренером был подписан с расчетом на следующий сезон, поэтому ближайшие поединки должны стать витриной для Романа Санжара. Он должен понять, на кого можно и нужно положиться.

"Олимпик" в ужасном психологическом состоянии. Победа над "Зарей", добытая под аккомпанемент скандальных судейских решений, не стала переломным моментом, ведь после того дончане позорно уступили "Ингульцу" 0:3. На фоне последних результатов победа над "Рухом" в первом круге (3:1) выглядит недосягаемой для "олимпийцев" высотой. Хотя об эмоциональном всплеске после прихода нового тренера не следует забывать.

"Олимпику" не помогут травмированные Цимбалюк и Каргбо. Отстраненных нет.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Зотько, Драме, Лебеденко - Политыло, Бабенко, Таллес - Тейшейра, Бенито - Нкенг

"Рух" - "Олимпик". Статистика личных встреч

В первом круге "Олимпик" действительно не оставил "Руху" шансов. Победу 3:1 дончанам принесли голы легионеров Шахаба и Бенито. Первого в "Олимпике" уже нет, второй с тех пор больше не забивал. А "Рух" прилично добавил, поэтому, вероятно, будет другая игра и другой результат.

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"Рух" - "Олимпик". Последние матчи команд

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"Рух" - "Олимпик". Турнирное положение команд

"Рух" по итогам этого тура может опуститься ниже, но не может подняться выше. Однако потенциальные три очка могут помочь львовянам в последнем туре посягнуть на девятую или даже восьмую позицию.

"Олимпику" победа гарантирует сохранение прописки. Ничья тоже сыграет на руку, если в параллельном поединке "Минай" не победит "Шахтер". Если закарпатская команда проиграет, "Олимпик" останется в УПЛ независимо от результатов своих последних матчей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 7 ФК Александрия 25 8 5 12 32-35 -3 29 0 8 СК Днепр-1 25 8 5 12 35-37 -2 29 0 9 ФК Львов 24 8 4 12 24-49 -25 28 0 10 Рух 24 5 9 10 23-38 -15 24 0 11 ФК Мариуполь 25 5 8 12 23-40 -17 23 0 12 Ингулец 24 4 11 9 23-38 -15 23 0 13 Олимпик 24 6 3 15 27-44 -17 21 0 14 ФК Минай 24 4 6 14 15-41 -26 18 0

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"Рух" - "Олимпик". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Олимпик". Прогноз от UA-Football

Победа "Олимпика" 1:0. Все же сделаем ставку на эффект нового тренера. В таких ситуациях команда, получившая нового руководителя, фонтанирует эмоциями. А до этого нужно добавить традиционное умение Романа Санжара мотивировать и мобилизовать своих подопечных. "Руху" же, наоборот, может не хватить настроя, ведь задача уже выполнена. Ставка на победу "Олимпика" и тотал меньше 2,5.