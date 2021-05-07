Николаев - Черноморец. Анонс с прогнозом на матч Первой лиги

В связи с тем, что с 1-го мая Николаев вернулся в "желтую" карантинную зону, на трибуны могут быть допущены болельщики. Клуб на радостях предоставил своим фанатам возможность приобретения билетов онлайн по символической цене в одну гривну.

Новости о "Черноморце" в последнее время противоречивые. Наряду с далеко не самым легитимным перебиванием победного пенальти в матче с "Нивой" (1:0), одесский клуб, по слухам, готов принять около полутора десятка юных динамовцев в аренду. Пока что в клубе выступает четыре молодых воспитанника киевского "Динамо" - Даниил Сухоручко, Вадим Мащенко, Роман Бодня и Артур Ващишин, которые присоединились к клубу отдельным "десантом" еще в зимнее межсезонье...

Первая лига, 25-й тур

Стадион: "Центральный" (Николаев)

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Николаев 16:00 Черноморец

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МФК Николаев

Четыре победы и две нулевые ничьи в восьми весенних матчах сделали "корабелов" реальным претендентом на повышение в классе. В прошлом туре "Николаев" хоть и без присущего ему блеска, но сумел обыграть "Прикарпатье" (1:0) и оставить в силе отрыв от третьего места до семи очков при матче в запасе.

По причине дисквалификации не сыграют против "Черноморца" капитан команды Ильи Близнюка Богдан Кушниренко и автор победного мяча в ворота иванофранковцев, Вадим Яворский. Форвард лишь недавно восстановился после травмы и вот - новая напасть. Был рано заменен против "Прикарпатья" и Руслан Паламар, у которого случилось повреждение.

Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Бубенцов - Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич - Охрончук, Росляков - Кравченко, Одарюк, Куксенко - Войцеховский.

Черноморец (Одесса)

В последних четырех поединках одесситы получали право на три пенальти, два из которых перебивали после неудачных попыток. Это позволило минимально обыграть новичков Первой лиги - житомирское "Полесье" (2:1) и тернопольскую "Ниву" (1:0). В матче с "Кремнем" даже удаление Головко в дебюте не позволило "морякам" дожать аутсайдера в численном большинстве, ничья 1:1.

В Николаеве не сыграет по причине дисквалификации центральный защитник Дмитрий Поспелов.

Ориентировочный состав Черноморца (3-4-2-1): Пидкивка - Микицей, Мартыненко, Лиховидько - Путря, Кравченко, Вачиберадзе, Мельничук - Авагимян, Брагару - Сухоручко.

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Очные встречи команд

Ни в одном из пяти последних очных матчей команд не был пробит "тотал больше 2,5". Было зафкисировано ранее три победы хозяев с "сухим" счетом и две нулевые ничьи.

Еще ни разу за более чем 450 минут на поле команде, которая в этом противостоянии выступает в гостях, не удавалось забить.

Ставки и коэффициенты на матч Николаев - Черноморец

Цифры и факты

Шесть домашних матчей кряду предстоит "Николаеву", в текущем чемпионате остался у подопечных Близнюка лишь один выезд - в последнем туре к "Агробизнесу". Беспроигрышная серия "Черноморца" продолжается в течение пяти игр, со времен разгромного поражения от "Вереса" (0:4). Только три мяча оформили одесситы в пяти последних поединках на выезде. После возвращения на главное поле Центрального городского стадиона "Николаев" очков не теряет, добыв две победы кряду.

Прогноз на поединок Николаев - Черноморец

Если сами не смогут, то им помогут, уверен как минимум в голе гостей - пусть с игры, пусть со стандарта. Ну а по исходу, скорее всего, старт домашней серии матчей ознаменуется потерей как минимум двух очков "корабелами" и, возможно, первым успехом гостей в новейшей истории взаимоотношений этой пары.

Неплохо по линии также смотрится победа ЧО с нулевой форой за 1.97. На то есть и логические причины, а именно кадровые потери "Николаева", для которого Кушниренко, Яворский и Паламар действительно ключевые игроки.

Ставка: Тотал "Черноморца" больше (1) за 1.87