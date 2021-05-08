Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 мая 2021

Украинский сезон готовится к своему завершению. В регулярном первенстве каждой из команд осталось сыграть всего по одном матчу, после чего одна часть игроков отправятся в свои национальные сборные, а другая сразу поедет в теплые края, набираясь сил для новых вызовов в будущей кампании. "Шахтер" и "Ингулец" досрочно решили свои задачи в этом сезоне. "Горняки" справедливо потеряли чемпионское звание, однако сумели удержать второе место, которое дает право попасть в квалификацию Лиги Чемпионов. "Ингулец" остался в УПЛ и двух последних турах получил право играть в собственное удовольствие.

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Будет ли у кого-то мотивация в день воскресный? Да. С большой долей вероятности, "Шахтер" не будет продлевать с Луишем Каштру, а потому игра против команды Лавриненко станет для него последней в Украине. А кто же не захочет громко хлопнуть дверью напоследок?

"Шахтер" 17:00 "Ингулец"

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9 мая, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Д.Панчишин

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Донецкий клуб посреди недели провел матч против "Миная", обыграв оппонента 4:0. До конца кампании "горнякам" осталось сыграть против другого дебютанта сезона - "Ингульца". Как мы и говорили выше, вполне вероятно, что встреча станет прощальной для Луиша Каштру, у которого скоро заканчивается контракт. Поговаривают, что его место займет итальянец Роберто де Дзерби.

Однако все внимание перед воскресной игрой будет приковано не только к Луишу Каштру, а и к Андрею Пятову. У опытного вратаря также заканчивается сделка и он может сменить коллектив, проведя в составе "Шахтера" 467 матчей. Двух мнений быть не может - Андрей начнет игру в старте. Также рискнем предположить, что в последнем туре тренерский штаб пойдет во все тяжкие, выпустив с первых минут Вьюнника, Судакова и Мудрика. Нужно ведь оправдывать слова про заложенный фундамент.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко - Майкон, Судаков - Тете, Антонио, Мудрик - Вьюнник

"Ингулец":

Команда Сергея Лавриненко на мажорной ноте заканчивает сезон. В двух последних турах они добыли две победы с общим счетом 4:0, что помогло им официально забронировать за собой местечко в УПЛ. Дебютный год в новой среде сложился для "Ингульца" непросто, однако в элите они остались и, если верить заявлениям президента клуба, в следующем сезоне мы можем увидеть совсем другую команду.

На поле из-за перебора желтых точно не выйдет Денис Балан, у которого летом истекает контракт. Помимо этого, есть вероятность, что Лавриненко применит небольшую ротацию, дав отдохнуть нескольким игрокам после матча среды.

Ориентировочный состав: Крынский - Синегуб, Салем, Павлов, Квасный - Шишка, Запорожец - Щедрый, Бартулович, Васин - Ситчинава

Цифры и факты

В это воскресенье команды проведут лишь второй очный матч. Ранее они встречались в финале кубка Украины сезона 2018/19. В тот день донецкий "Шахтер" добыл достаточно легкую победу со счетом 4:0

В первом круге матч между "горняками" и "казаками" сыгран не был. Домашний стадион "Ингульца" не сумел принять игру из-за погодных условий, вследствие чего "красно-желтые" проиграли автоматически со счетом 0:3

Донецкий "Шахтер" не играет вничью на протяжении последних 11-ти матчей. За это время футболисты Каштру семь раз одержали победу и четырежды оказывались слабее оппонентов

"Ингулец" не пропускает в УПЛ уже 188 минут

Лучший бомбардир в составе двух команд - Манор Соломон, который успел отметиться девять раз. Семь точных выстрелов на счету полузащитника "казаков" Младена Бартуловича

Отчетная игра пройдет со зрителями на трибунах

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 25 15 6 4 53-19 +34 51 0 11 Ингулец 25 5 11 9 24-38 -14 26 0

Единственная очная встреча

Кубок Украины, финал, 15.05.2019

"Шахтер" - "Ингулец" 4:0

Голы: Тете 27, 39, Мораес 45+1, Соломон 64

"Шахтер" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Ингулец" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Обе команды подходят к матчу в неплохой форме, однако стоит понимать, что для них это будет уже третий матч за последние семь дней. Без ротации тренерам точно не обойтись, а в плане кадрового ресурса "Ингулец" проигрывает "Шахтеру", что в воскресенье будет иметь свое значение. Гости с удовольствием отдадут мяч сопернику и попытаются сделать ставки на контратаки и классную форму Ники Ситчинавы, однако и "горнякам" будет чем ответить. Ставим на то, что "Шахтер" завершит не самый удачный сезон своей победой.