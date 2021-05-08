Днепр-1 - Рух. Анонс с прогнозом на матч УПЛ

Крепкие середняки украинской Премьер-лиги, которые сделали качественный рывок в плане результатов именно во второй части сезона, сыграют между собой в заключительном туре. Причем и "Днепр-1", и львовский "Рух" можно именовать "тренерскими" командами с талантливыми специалистами во главе.

Правда днепряне последний раз побеждали еще в 23-м туре, разгромив на своем поле закарпатский "Минай" (3:0). "Рух", кстати, с таким же счетом в прошлом туре обыграл дома донецкий "Олимпик".

Favbet-лига, 26-й тур

Стадион: "Днепр Арена"

Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)

Днепр-1 17:00 Рух

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СК Днепр-1

Минимальные поражения от "Шахтера" (1:2) и "Зари" (0:1) смазали концовку сезона в исполнении "Днепра-1", который начал год ударными темпами. Правда все равно шансы зацепиться за путевку в Лигу Конференций были у днепрян незначительными. С другой стороны, на фоне последнего места в УПЛ к Новому году текущая восьмая позиция - уже серьезный скачок.

Даниил Игнатенко и Лукас Тейлор не сыграют в 26-м туре из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав Днепра-1 (4-4-1-1): Юрчук - Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак - Чуже, Пихаленок, Батагов, Ди Франко - Булеца - Довбик.

Рух (Львов)

В День города Львов "Рух" уверенно переиграл "Олимпик" (3:0). Ну а вот Андрей Борячук подчеркнул вторую кряду индивидуальную награду лучшему игроку месяца от болельщиков команды вторым голом за четыре последних тура, причем снова в победном матче.

Только Милош Стаменкович пропустит предстоящий матч у "Руха" из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав Руха (4-3-2-1): Бандура - Гагун, Белый М., Зец, Мысык - Прытула, Мартынюк, Федорчук - Климчук, Бойчук - Борячук.

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Очные встречи команд

Впервые соперники встретились еще в рамках Первой лиги сезона 2018/19. Тогда в Винниках "Рух" проиграл команде Дмитрия Михалейнко со счетом 1:3 на старте сезона, а во втором круге был разгромлен и в Днепре (0:3). В первом же круге текущего чемпионата УПЛ львовяне разгромили соперника уже у себя на "Львов Арене" (4:1). Та виктория стала первой для команды Ивана Федика в текущем сезоне.

Ставки и коэффициенты на матч Днепр-1 - Рух

Цифры и факты

В отдельно взятой таблице весенних туров Премьер-лиги "Днепр-1" занимает пятое место, "Рух" идет восьмым. Всего лишь семь поражений в 24 матчах на двоих у этих клубов в 2021-м.

В случае гостевой победы новичок Favbet-лиги "Рух" может закончить сезон в верхней половине таблицы.

Если судить по таблице УПЛ последних пяти туров, то "Рух" в ней занимает второе место, сразу вслед за чемпионом страны, киевским "Динамо".

В течение шести матчей чемпионата кряду подопечные Ивана Федика не проигрывают.

В 2021-м году команда Игора Йовичевича проигрывала только преставителям топ-3 элитного украинского чемпионата.

Прогноз на поединок Днепр-1 - Рух

Незначительная турнирная мотивация для обеих команд и в целом атакующая направленность исповедуемого ими стиля приведут к результативному очному поединку в последнем туре. "Рух" играет в последнее время налегке, "Днепр-1" также сможет показать свой максимум в атаке на фоне более слабого соперника, чем два предыдущих.

Ставка: Тотал больше (2,5) за 1.95