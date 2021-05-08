Минай - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2021

В "Минае" очень боялись того, что в итоге произошло – вылета в Первую лигу. С учетом той конкуренции, что обычно идет во втором по рангу украинском дивизионе, вернуться в элиту закарпатцам будет крайне сложно. Более того, здесь вообще возникает вопрос о дальнейшем функционировании клуба. Президент "Миная", мол, перегорел, разочаровался, остыл, и проект могут закрыть.

Но вылет в Первую лигу – это еще не самое худшее, что могло случиться. Хуже всего – это вылет бесславный и постыдный. Заварив "букмекерскую" кашу вокруг матча с "Шахтером", закарпатцы максимально приблизились к этому стыду. Чтобы оставить о себе добрую память, "Минаю" в последнем туре надо хлопнуть дверью изо всех сил.

Задача осложняется тем фактом, что соперник, в отличие от большинства команд УПЛ, будет решать в последнем матче сезона турнирные задачи. "Ворскле" нужна победа для сохранения шансов на выход в еврокубки.

Матч обещает быть интересным.

УПЛ. 26-й тур. 09.05.2021

Ужгород. Стадион "Авангард". Со зрителями

Арбитр в поле - Виталий Романов; арбитр VAR - Денис Шурман

"Минай" 14:00 "Ворскла"

Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция - телеканал "Футбол 3"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Минай"

Проигрывать не стыдно – стыдно сдаваться раньше времени или хитрить. "Минай" провел неплохой второй тайм против "Днепра-1", затем дал достойный бой "Зари", достойно выглядел на поле и против "Шахтера". Однако из-за глупых и странных поступков команды и приближенных к команде людей, в контексте "Миная" об игре говорят мало. Все обсуждают персону Севидова, слухи, связанные с играми на тотализаторе, демарш команды, отказавшейся выходить на поле в предпоследнем туре чемпионата. Хотя тогда еще были шансы на сохранение прописки в элите.

Менее чем за год в футбольном Ужгороде произошло немало изменений. Вспомним, как помпезно "Минай" в статусе чемпиона Первой лиги выходил в УПЛ, как побеждал в дебютном домашнем матче "Александрию", затем удивлял громкими подписанием, а известные "говорящие головы" пытались еще больше разогреть и так горячий интерес к клубу. А что имеем сейчас? Перед последним туром "Минай" остался даже без теоретических шансов на спасение; располагая стадионом, некоторые домашние матчи закарпатцы провели на выезде; лучший бомбардир коллектива травмировал руку за пределами футбольного поля; самая большая звезда коллектива оказалась не готовой к большой игре и даже не попадает в основу. Спортивный директор клуба говорит о раздоре.

История "Миная" ярко демонстрирует, что ломать – не строить. Но в своих несчастьях закарпатцы могут обвинять только самих себя. Поэтому не жалко.

Ориентировочный состав: Попович - Малепе, Лопырёнок, Матич, Сакив - Снижко, Хахлёв - Бойко, Пиняшко - Угочукву

"Ворскла"

В контексте "Ворсклы", к счастью, можно и нужно говорить о футбольной составляющей. Это одна из двух команд текущего чемпионата Украины, сохранивших турнирные задачи до последнего игрового дня.

Три очка "Ворскле" нужны для сохранения шансов на финиш в зоне еврокубков, хотя не все зависит от полтавчан. Нужно оглядываться на параллельные поединки, в частности, на матч "Десны" с "Мариуполем". Ведь если черниговцы не потеряют очки, труд "Ворсклы" будет напрасным.

"Ворскла" допустила такую ​​ситуацию тем, что не выиграла ни одного из последних трех своих поединков. Крупное поражение от "Динамо" (1:5) еще можно понять и объяснить, а вот 0:3 от "Колоса" при равной игре – это провал. Да и ничья с "Десной" (1:1) – не лучший сценарий. Кроме того, что полтавчане недосчитались двух очков, они еще и уступили черниговцам в плоскости личных встреч. При равенстве очков на финише это отыграет ключевую роль.

В Ужгороде команде Юрия Максимова не поможет дисквалифицированный Наджееб Якубу.

Ориентировочный состав: Резник - Пердута, Чеснаков, Яворский, Кане - Скляр, Пуцлин, Тилль, Луизао - Степанюк, Кулач

"Минай" - "Ворскла". Статистика личных встреч

В первом круге команды сыграет между собой в Полтаве и подарили зрителям довольно интересный матч. А больше всего удивил результат – 1:1. "Минай" уже на 14-й минуте вышел вперед благодаря точному удару Анатолия Нуриева, а отыграться "Ворскла" сумела лишь благодаря голу юного Дмитрия Кравчука.

Примечательно, что кроме официальных матчей, "Ворскла" и "Минай" сыграли между собой два контрольных поединка. В этих матчах команды много забивали и обменялись победами.

***

"Минай" - "Ворскла". Последние матчи команд

***

***

"Минай" - "Ворскла". Турнирное положение команд

"Минай" ни при каких условиях не может подняться выше последней четырнадцатой строчки, "Ворскла" финиширует пятой или шестой. Разница между этими позициями – участие в еврокубках, поэтому и борьба такая напряженная.

Полтавчанам нужно победить "Минай" с любым счетом и дождаться потери очков со стороны "Десны" – тогда это будет пятая позиция. Если "Десна" победит, то опередит "Ворсклу" если не по очкам, то по личным встречам.

Если в еще одной параллельной игре "Колос" проиграет "Динамо", то при победах "Ворсклы" и "Десны" считать будут дополнительные показатели между тремя командами. И здесь "Ворскла" также окажется лишней, поскольку набрала в матчах с прямым конкурентами меньше всего очков (четыре).

В начале абзаца сказано, что "Ворскла" финиширует пятой или шестой, однако есть теоретические шансы даже на четвертое место. Для этого нужно, чтобы "Десна" потеряла очки в "Мариуполе", "Колос" проиграл с крупным счетом (3:0 или больше) "Динамо", а "Ворскла" с крупным счетом (4:0 или больше) разгромила "Минай". Тогда у "Ворсклы" с "Колосом" будет одинаковое количество очков и одинаковые показатели личных встреч. На первый план выйдет общая разница забитых-пропущенных. Перед последним туром она лучше у "Колоса" на семь мячей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 4 Колос 25 10 11 4 36-23 +13 41 0 5 Десна 25 10 8 7 37-28 +9 38 0 6 Ворскла 25 10 8 7 35-29 +6 38 0 12 ФК Мариуполь 25 5 8 12 23-40 -17 23 0 13 Олимпик 25 6 3 16 27-47 -20 21 0 14 ФК Минай 25 4 6 15 15-45 -30 18 0

***

"Минай" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Ворсклы" 3:0. "Минай" дома обычно неуступчив. Но не при этих условиях. Клуб сделал свободным вход для болельщиков, однако непонятно, вызовет ли поединок интерес у зрителей. Известно, что точно не сыграют за закарпатцев Нуриев, Шиндер и Кожанов. Под большим вопросом участие в игре Милевского и Каниболоцкого, которые, впрочем, не являются основными. Ожидаются еще потери.

"Ворскла", наоборот, мотивирована и почти полностью готова к бою. Полтавчане стремятся не только спорить с "Десной" за еврокубки, но и поквитаться за ничью с "Минаем" в первом круге. Учитывая разное моральное состояние команд, вероятным сценарием видится разгром аутсайдера.