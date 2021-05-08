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Минай - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2021
Минай - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий
В "Минае" очень боялись того, что в итоге произошло – вылета в Первую лигу. С учетом той конкуренции, что обычно идет во втором по рангу украинском дивизионе, вернуться в элиту закарпатцам будет крайне сложно. Более того, здесь вообще возникает вопрос о дальнейшем функционировании клуба. Президент "Миная", мол, перегорел, разочаровался, остыл, и проект могут закрыть.
Но вылет в Первую лигу – это еще не самое худшее, что могло случиться. Хуже всего – это вылет бесславный и постыдный. Заварив "букмекерскую" кашу вокруг матча с "Шахтером", закарпатцы максимально приблизились к этому стыду. Чтобы оставить о себе добрую память, "Минаю" в последнем туре надо хлопнуть дверью изо всех сил.
Задача осложняется тем фактом, что соперник, в отличие от большинства команд УПЛ, будет решать в последнем матче сезона турнирные задачи. "Ворскле" нужна победа для сохранения шансов на выход в еврокубки.
Матч обещает быть интересным.
УПЛ. 26-й тур. 09.05.2021
Ужгород. Стадион "Авангард". Со зрителями
Арбитр в поле - Виталий Романов; арбитр VAR - Денис Шурман
"Минай" 14:00 "Ворскла"
Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция - телеканал "Футбол 3"
"Минай"
Проигрывать не стыдно – стыдно сдаваться раньше времени или хитрить. "Минай" провел неплохой второй тайм против "Днепра-1", затем дал достойный бой "Зари", достойно выглядел на поле и против "Шахтера". Однако из-за глупых и странных поступков команды и приближенных к команде людей, в контексте "Миная" об игре говорят мало. Все обсуждают персону Севидова, слухи, связанные с играми на тотализаторе, демарш команды, отказавшейся выходить на поле в предпоследнем туре чемпионата. Хотя тогда еще были шансы на сохранение прописки в элите.
Менее чем за год в футбольном Ужгороде произошло немало изменений. Вспомним, как помпезно "Минай" в статусе чемпиона Первой лиги выходил в УПЛ, как побеждал в дебютном домашнем матче "Александрию", затем удивлял громкими подписанием, а известные "говорящие головы" пытались еще больше разогреть и так горячий интерес к клубу. А что имеем сейчас? Перед последним туром "Минай" остался даже без теоретических шансов на спасение; располагая стадионом, некоторые домашние матчи закарпатцы провели на выезде; лучший бомбардир коллектива травмировал руку за пределами футбольного поля; самая большая звезда коллектива оказалась не готовой к большой игре и даже не попадает в основу. Спортивный директор клуба говорит о раздоре.
История "Миная" ярко демонстрирует, что ломать – не строить. Но в своих несчастьях закарпатцы могут обвинять только самих себя. Поэтому не жалко.
Ориентировочный состав: Попович - Малепе, Лопырёнок, Матич, Сакив - Снижко, Хахлёв - Бойко, Пиняшко - Угочукву
"Ворскла"
В контексте "Ворсклы", к счастью, можно и нужно говорить о футбольной составляющей. Это одна из двух команд текущего чемпионата Украины, сохранивших турнирные задачи до последнего игрового дня.
Три очка "Ворскле" нужны для сохранения шансов на финиш в зоне еврокубков, хотя не все зависит от полтавчан. Нужно оглядываться на параллельные поединки, в частности, на матч "Десны" с "Мариуполем". Ведь если черниговцы не потеряют очки, труд "Ворсклы" будет напрасным.
"Ворскла" допустила такую ситуацию тем, что не выиграла ни одного из последних трех своих поединков. Крупное поражение от "Динамо" (1:5) еще можно понять и объяснить, а вот 0:3 от "Колоса" при равной игре – это провал. Да и ничья с "Десной" (1:1) – не лучший сценарий. Кроме того, что полтавчане недосчитались двух очков, они еще и уступили черниговцам в плоскости личных встреч. При равенстве очков на финише это отыграет ключевую роль.
В Ужгороде команде Юрия Максимова не поможет дисквалифицированный Наджееб Якубу.
Ориентировочный состав: Резник - Пердута, Чеснаков, Яворский, Кане - Скляр, Пуцлин, Тилль, Луизао - Степанюк, Кулач
"Минай" - "Ворскла". Статистика личных встреч
В первом круге команды сыграет между собой в Полтаве и подарили зрителям довольно интересный матч. А больше всего удивил результат – 1:1. "Минай" уже на 14-й минуте вышел вперед благодаря точному удару Анатолия Нуриева, а отыграться "Ворскла" сумела лишь благодаря голу юного Дмитрия Кравчука.
Примечательно, что кроме официальных матчей, "Ворскла" и "Минай" сыграли между собой два контрольных поединка. В этих матчах команды много забивали и обменялись победами.
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"Минай" - "Ворскла". Последние матчи команд
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"Минай" - "Ворскла". Турнирное положение команд
"Минай" ни при каких условиях не может подняться выше последней четырнадцатой строчки, "Ворскла" финиширует пятой или шестой. Разница между этими позициями – участие в еврокубках, поэтому и борьба такая напряженная.
Полтавчанам нужно победить "Минай" с любым счетом и дождаться потери очков со стороны "Десны" – тогда это будет пятая позиция. Если "Десна" победит, то опередит "Ворсклу" если не по очкам, то по личным встречам.
Если в еще одной параллельной игре "Колос" проиграет "Динамо", то при победах "Ворсклы" и "Десны" считать будут дополнительные показатели между тремя командами. И здесь "Ворскла" также окажется лишней, поскольку набрала в матчах с прямым конкурентами меньше всего очков (четыре).
В начале абзаца сказано, что "Ворскла" финиширует пятой или шестой, однако есть теоретические шансы даже на четвертое место. Для этого нужно, чтобы "Десна" потеряла очки в "Мариуполе", "Колос" проиграл с крупным счетом (3:0 или больше) "Динамо", а "Ворскла" с крупным счетом (4:0 или больше) разгромила "Минай". Тогда у "Ворсклы" с "Колосом" будет одинаковое количество очков и одинаковые показатели личных встреч. На первый план выйдет общая разница забитых-пропущенных. Перед последним туром она лучше у "Колоса" на семь мячей.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|4
|Колос
|25
|10
|11
|4
|36-23
|+13
|41
|0
|5
|Десна
|25
|10
|8
|7
|37-28
|+9
|38
|0
|6
|Ворскла
|25
|10
|8
|7
|35-29
|+6
|38
|0
|12
|ФК Мариуполь
|25
|5
|8
|12
|23-40
|-17
|23
|0
|13
|Олимпик
|25
|6
|3
|16
|27-47
|-20
|21
|0
|14
|ФК Минай
|25
|4
|6
|15
|15-45
|-30
|18
|0
***
"Минай" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Ворсклы" 3:0. "Минай" дома обычно неуступчив. Но не при этих условиях. Клуб сделал свободным вход для болельщиков, однако непонятно, вызовет ли поединок интерес у зрителей. Известно, что точно не сыграют за закарпатцев Нуриев, Шиндер и Кожанов. Под большим вопросом участие в игре Милевского и Каниболоцкого, которые, впрочем, не являются основными. Ожидаются еще потери.
"Ворскла", наоборот, мотивирована и почти полностью готова к бою. Полтавчане стремятся не только спорить с "Десной" за еврокубки, но и поквитаться за ничью с "Минаем" в первом круге. Учитывая разное моральное состояние команд, вероятным сценарием видится разгром аутсайдера.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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