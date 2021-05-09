Львов - Олимпик. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 мая 2021

Юрий Калитвинцев не сумел сделать из "Олимпика" претендента на еврокубки, после чего на прошлой неделе покинул клуб. Его сменщиком стал Роман Санжар, который в свое время добился с дончанами немалых успехов. Говорят, что дважды в одну реку войти не получится. Поспешных выводов делать не будем, но отметим, что возвращение у Санжара получилось смазанным - разгром в игре с "Рухом".

В последнем туре "олимпийцы" попытаются добыть положительный результат в матче против "Львова". Представители запада Украины набрали отличный ход после прихода Анатолия Бессмертного, благодаря чему смогли удержаться в УПЛ. Они на позитиве заканчивают сезон и вряд ли захотят прерывать серию успешных домашних поединков.

"Львов" 17:00 "Олимпик"

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9 мая, Львов, стадион "Арена-Львов"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Львов":

Посреди недели львовяне, имея уже статус команды, которая сохранила прописку в УПЛ, проиграли "Ингульцу". Анатолий Бессмертный немного перемешал состав, дав игровые минуты тем, кто был обделен. Если смотреть на матч в целом, то "львы" не выглядели хуже "казаков", однако до ума свои моменты довести не сумели.

Перебор желтых карточек помешает сыграть в воскресенье Казлаускасу, однако его будет кем заменить на фланге атаки. В целом, под рукой у Бессмертного достаточно неплохих игроков, которые смогут выйти в старте. Остальные же могут получить свой шанс уже по ходу поединка.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Якимец, Лобай, Романчук, Бусько - Брикнер, Чирьяк - Семенив, Тавареш, Эрнест - Ныч

"Олимпик":

Роман Санжар явно не рассчитывал начинать свой камбек в донецком коллективе с поражения. Три гола от "Руха" в первом тайме могли стоить "Олимпику" места в УПЛ, однако "Минаю" на финише сезона повезло с календарем меньше. По матчу в четверг было видно, что Санжару придется много чего менять в своем старом клубе, чем он и планирует заняться летом.

Пикантности ситуации в "Олимпике" добавляет еще и тот факт, что у большей части футболистов летом истекает контракт. Вполне вероятно, что уже в это воскресенье многие проведут свой последний матч за клуб, после чего отправятся свободными агентами в другие коллективы.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Драме, Лебеденко - Бабенко, Политыло - Бенито, Романовский, Тейшейра - Нкенг

Цифры и факты

Оба коллектива успели провести друг с другом девять матчей. Чаще всего, в пяти случаях, игры заканчивались вничью. Трижды триумфатором выходил "Олимпик" и лишь раз викторию смогли отпраздновать львовяне

Чаще всего, в пяти случаях, игры заканчивались вничью. Трижды триумфатором выходил "Олимпик" и лишь раз викторию смогли отпраздновать львовяне Интересно, что "Львов" никогда не забивал в ворота дончан больше одного гола за матч

При Анатолии Бессмертном "львы" ни разу не проигрывали на домашнем поле. На их счету четыре победы, а также один матч, который закончился вничью

"Олимпик" может забить свой сотый выездной гол в рамках УПЛ. Для этого игрокам гостей нужно будет дважды точно ударить. Помимо этого, дончане будут иметь шанс в 30-й раз сыграть в гостях вничью

Донецкий клуб не может сохранить свои ворота на замке с 27-го сентября 2020-го года. За 22 игры они пропустили 42 гола

Лучшие бомбардиры в составе двух команд играют за "Львов" - Тавареш и Ныч отметились в этом сезоне четырежды. По три гола в своем активе имеют Каргбо, Тейшейра, Политыло и Бенито. Также не стоит забывать, что за первый круг восемь раз забил Шахаб, после чего сменил "Олимпик" на "Зарю"

Арбитром матча будет Анастасия Романова, которая в 26-м туре УПЛ дебютирует в качестве главного судьи в матче УПЛ. Примечательно, что она станет второй женщиной, которую доверили эту роль. Первая - Екатерина Монзуль

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 9 Львов 25 8 4 13 24-50 -26 28 0 13 Олимпик 25 6 3 16 27-47 -20 21 0

Последние очные встречи

УПЛ, 13-й тур, 11.12.2020

"Олимпик" - "Львов" 1:1

Голы: Романовский 76 - Кравчук 56

УПЛ, 31-й, 16.07.2020

"Львов" - "Олимпик" 1:5

Голы: Ренан 4 - Дегтярев 16, 42, Шахаб 26, 80, 90

УПЛ, 26-й тур, 13.06.2020

"Олимпик" - "Львов" 2:0

Голы: Тейшейра 53, 83

УПЛ, 19-й тур, 23.02.2020

"Олимпик" - "Львов" 0:1

Гол: Богунов 84

"Львов" - "Олимпик": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Олимпик" от UA-Football

Ничья 1:1. У двух команд, которые большую часть 2021-го года боролись за сохранение места в УПЛ, появился отличный шанс просто поиграть в свое удовольствие. Результат отошел на второй план, а потому хотелось бы верить, что футболисты, в первую очередь, сыграют ради болельщиков. Сделаем ставку, что коллективы обменяются голами, но не смогут определить победителя, завершив сезон на позитивной ноте.