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Львов - Олимпик. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 мая 2021
Добудет ли Санжар первую победу после возвращения?
Фото: ФК Львов
Юрий Калитвинцев не сумел сделать из "Олимпика" претендента на еврокубки, после чего на прошлой неделе покинул клуб. Его сменщиком стал Роман Санжар, который в свое время добился с дончанами немалых успехов. Говорят, что дважды в одну реку войти не получится. Поспешных выводов делать не будем, но отметим, что возвращение у Санжара получилось смазанным - разгром в игре с "Рухом".
В последнем туре "олимпийцы" попытаются добыть положительный результат в матче против "Львова". Представители запада Украины набрали отличный ход после прихода Анатолия Бессмертного, благодаря чему смогли удержаться в УПЛ. Они на позитиве заканчивают сезон и вряд ли захотят прерывать серию успешных домашних поединков.
"Львов" 17:00 "Олимпик"
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9 мая, Львов, стадион "Арена-Львов"
Арбитр: А.Романюк
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Львов":
Посреди недели львовяне, имея уже статус команды, которая сохранила прописку в УПЛ, проиграли "Ингульцу". Анатолий Бессмертный немного перемешал состав, дав игровые минуты тем, кто был обделен. Если смотреть на матч в целом, то "львы" не выглядели хуже "казаков", однако до ума свои моменты довести не сумели.
Перебор желтых карточек помешает сыграть в воскресенье Казлаускасу, однако его будет кем заменить на фланге атаки. В целом, под рукой у Бессмертного достаточно неплохих игроков, которые смогут выйти в старте. Остальные же могут получить свой шанс уже по ходу поединка.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Якимец, Лобай, Романчук, Бусько - Брикнер, Чирьяк - Семенив, Тавареш, Эрнест - Ныч
"Олимпик":
Роман Санжар явно не рассчитывал начинать свой камбек в донецком коллективе с поражения. Три гола от "Руха" в первом тайме могли стоить "Олимпику" места в УПЛ, однако "Минаю" на финише сезона повезло с календарем меньше. По матчу в четверг было видно, что Санжару придется много чего менять в своем старом клубе, чем он и планирует заняться летом.
Олимпик провел тренировку во Львовеhttps://t.co/JRO097ApT9 pic.twitter.com/CJCSm1yEA0— FC Olympic (@fcolympic_don) May 8, 2021
Пикантности ситуации в "Олимпике" добавляет еще и тот факт, что у большей части футболистов летом истекает контракт. Вполне вероятно, что уже в это воскресенье многие проведут свой последний матч за клуб, после чего отправятся свободными агентами в другие коллективы.
Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Драме, Лебеденко - Бабенко, Политыло - Бенито, Романовский, Тейшейра - Нкенг
Цифры и факты
- Оба коллектива успели провести друг с другом девять матчей. Чаще всего, в пяти случаях, игры заканчивались вничью. Трижды триумфатором выходил "Олимпик" и лишь раз викторию смогли отпраздновать львовяне
- Интересно, что "Львов" никогда не забивал в ворота дончан больше одного гола за матч
- При Анатолии Бессмертном "львы" ни разу не проигрывали на домашнем поле. На их счету четыре победы, а также один матч, который закончился вничью
- "Олимпик" может забить свой сотый выездной гол в рамках УПЛ. Для этого игрокам гостей нужно будет дважды точно ударить. Помимо этого, дончане будут иметь шанс в 30-й раз сыграть в гостях вничью
- Донецкий клуб не может сохранить свои ворота на замке с 27-го сентября 2020-го года. За 22 игры они пропустили 42 гола
- Лучшие бомбардиры в составе двух команд играют за "Львов" - Тавареш и Ныч отметились в этом сезоне четырежды. По три гола в своем активе имеют Каргбо, Тейшейра, Политыло и Бенито. Также не стоит забывать, что за первый круг восемь раз забил Шахаб, после чего сменил "Олимпик" на "Зарю"
- Арбитром матча будет Анастасия Романова, которая в 26-м туре УПЛ дебютирует в качестве главного судьи в матче УПЛ. Примечательно, что она станет второй женщиной, которую доверили эту роль. Первая - Екатерина Монзуль
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|9
|Львов
|25
|8
|4
|13
|24-50
|-26
|28
|0
|13
|Олимпик
|25
|6
|3
|16
|27-47
|-20
|21
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 13-й тур, 11.12.2020
"Олимпик" - "Львов" 1:1
Голы: Романовский 76 - Кравчук 56
УПЛ, 31-й, 16.07.2020
"Львов" - "Олимпик" 1:5
Голы: Ренан 4 - Дегтярев 16, 42, Шахаб 26, 80, 90
УПЛ, 26-й тур, 13.06.2020
"Олимпик" - "Львов" 2:0
Голы: Тейшейра 53, 83
УПЛ, 19-й тур, 23.02.2020
"Олимпик" - "Львов" 0:1
Гол: Богунов 84
"Львов" - "Олимпик": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Олимпик" от UA-Football
Ничья 1:1. У двух команд, которые большую часть 2021-го года боролись за сохранение места в УПЛ, появился отличный шанс просто поиграть в свое удовольствие. Результат отошел на второй план, а потому хотелось бы верить, что футболисты, в первую очередь, сыграют ради болельщиков. Сделаем ставку, что коллективы обменяются голами, но не смогут определить победителя, завершив сезон на позитивной ноте.
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