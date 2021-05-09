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Заря - Александрия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины на 9.05.2021
Чего ждать от матча Заря - Александрия, украинская Премьер-лига, воскресенье, 9 мая 2021
Нынешний матч не имеет особого турнирного значения для обеих команд. "Заря" будет играть уже в статусе бронзового призера, "Александрия" шансы на еврокубки потеряла уже давно. С другой стороны, луганчанам нужно держать себя в форме, ведь на носу финал Кубка Украины. "Александрия" с большой вероятностью будет провожать Владимир Шаран и вряд ли захочет испортить лирическое настроение тренеру, который верой и правдой работает с командой вот уже девять лет. И завершить сезон на седьмом месте все же приятнее, чем, например, на девятом, куда "Александрия" может упасть в случае своего поражения и побед соседей. Но самое главное - это рана, нанесенная команде Шарана "Зарей" в полуфинале Кубка Украины.
Чемпионат Украины. Favbet лига. 26-й тур
9 мая. 14:00. Запорожье. Славутич Арена
"Заря" - "Александрия"
Главный арбитр - Александр Соловьян
Телетрансляция - канал УНИАН
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"Заря" (Луганск)
Не сыграют: Виталий Вернидуб (дисквалификация), Никита Шевченко (травма, под вопросом)
Виктору Скрипнику очень важно выдержать баланс - и дать отдохнуть ключевым игрокам, и удержать их в оптимальных кондициях к финалу с "Динамо". Очевидно, что замены по сравнению с прошлым матчем в среду против "Днепра-1" будут. Например, слева вместо Жуниньо может сыграть Циганикс. Ловро Цвек заменит в центре защиты дисквалифицированного Вернидуба, Руфати может стать альтернативой для Фаворова справа. В центре поля шанс зарекомендовать себя получит Максим Казаков. Возможно, с первых минут увидим и Лунева, наверняка в старте выйдет Шахаб и его соотечественник Аллахьяр Саядманеш, который в прошлом туре появился на поле лишь во втором тайме, поэтому на этот раз должен появиться в основе. Не забывайте, что дисквалификацию отбыли Никола Василь (Дмитрию Мацапуре снова придется пойти в резерв) и Александр Гладкий.
Ориентировочный состав "Зари": Василь - Фаворов, Цвек, Иванисеня, Циганикс - Казаков, Юрченко, Хомченовский, Лунев - Шахаб, Аллахьяр
"Александрия"
Под вопросом: Валерий Лучкевич, Артем Ситало, Павел Пашаев, Максим Третьяков, Глеб Бухал
Под конец сезона Владимир Шаран потерял нескольких исполнителей из-за травм. Против "Колоса" тренер использовал наполовину резервный состав. На этот раз кажется, что он выпустит максимально оптимальный вариант основы с учетом кадровых потерь. То есть, мы увидим с первых минут ведущих игроков "Александрии", а это и Юрий Панькив, и Валерий Бондаренко, и Кирилл Ковалец, и Дмитрий Гречишкин.
Ориентировочный состав "Александрии": Панькив - Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Стецков - Банада, Гречишкин - Шастал, Ковалец, Вантух - Устименко
Статистика команда и история противостояния
"Заря" забыла, как играть вничью. Последний раз в рамках УПЛ луганчане подписывали мировое соглашение еще в ноябре, когда поделили очки с "Ворсклой". Весной они выиграли девять матчей, а в четырех уступили. Интересно, что "Заря" в основном побеждает с минимальной разницей - четыре раза фиксировался счет 1: 0 в ее пользу, трижды - 2:1. На своем поле луганская команда не проигрывает от встречи с "Динамо" в марте - с тех пор в Запорожье она выиграла три матча подряд.
"Александрия" концовку сезона завалила - из семи последних матчей команда Шарана проиграла шесть, обыграть удалось только "Шахтер". На выезде хуже, чем "Александрия", играет только "Минай" - в 12 матчах удалось однажды победить и трижды сыграть вничью, остальные - поражение. Последний раз александрийцы не проигрывали на чужом поле в марте, когда сыграли 0:0 с "Днепром-1".
Между собой команды сыграли 29 матчей. Интересно, что преимущество на стороне сегодняшних гостей - 9 побед у "Заре", 9 ничьих и 11 побед "Александрии". Общий счет - 27:30.
Последние пять матчей между соперниками
- 21.04.2021. Кубок Украины. "Александрия" - "Заря" 1: 1, по пен. 3: 4
- 13.12.2020. УПЛ. "Александрия" - "Заря" 0: 2
- 05.07.2020. "Заря" - "Александрия" 2: 2
- 30.05.2020. "Александрия" - "Заря" 1: 0
- 23.11.2019. "Александрия" - "Заря" 1: 0
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Заря" - "Александрия"
"Александрия" в конце сезона выглядит подавленной, она не выигрывает матчи за счет своего традиционного характера. Но когда был соответствующий раздражитель ("Шахтер"), мы увидели команду Шарана в ее лучшем виде. "Заря" тоже будет мотивировать - в первую очередь попыткой доказать себе, что поражение в полуфинале была случайностью. Луганчане же будут играть с мыслями о финале Кубка, трудно заставить себя на подсознательном уровне действовать с максимальной самоотдачей. Поэтому наш прогноз, что "Александрия", по крайней мере, не проиграет.
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