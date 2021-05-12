Динамо - Заря. Анонс и прогноз финального матча Кубка Украины на 13.05.2021

Завершение украинского клубного футбольного сезона будет особенным. Финал, собственно, это всегда не рядовое событие, однако в этом случае контекст уникальный и подавно. "Динамо" может под руководством нового тренера забрать себе абсолютно все трофеи украинского разлива, "Заря" со второй попытки постарается наконец записать свое имя в список победителей Кубка.

Интересно должно быть не только болельщикам этих команд, но и рядовым нейтральным зрителям. Ведь реалии таковы, что на сегодня "Динамо" и "Заря" показывают в Украине самый привлекательный и содержательный футбол. Оснований экономить силы или не использовать все тактические наработки в финале не будет.

Кубок Украины. Финал

13.05.2021. Тернополь. Стадион Имени Романа Шухевича (с болельщиками)

Арбитр в поле - Юрий Иванов; арбитр VAR - Екатерина Монзуль

"Динамо" 19:00 "Заря"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция: UA: Первый, Футбол 1

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"Динамо"

"Динамо" стало чемпионом за три тура до завершения Премьер-лиги, но очень сильно старалось не сбавлять обороты даже в тех поединках, которые не имели турнирного значения. Против "Ворсклы" мы увидели яркое чемпионское "Динамо", против "Колоса" – команду, способную выигрывать на классе. И только с "Мариуполем" случился сбой, едва не обернувшийся поражением для команды Мирчи Луческу.

"Динамо" не само часто среди украинских команд выигрывало национальный Кубок. Рекорд принадлежит "Шахтеру", который брал трофей тринадцать раз. Мотивация киевлян, однако, заключается не только в желании утереть нос конкуренту. Мотивация - это максимализм Мирчи Луческу. Он стремится выиграть все в первый же год своей работы с "Динамо".

Потенциальный "золотой хет-трик" может быть только вторым в богатой истории киевского "Динамо". До сих пор единственный случай, когда столичные забирали себе все три украинских трофея в течение одного календарного года, случился в 2007-м. Недаром Мирча Луческу говорил о том, что для сегодняшних игроков "Динамо" это уникальный шанс попасть в историю.

Бороться за почетное звание придется без травмированных Владимира Шепелева и Александра Андриевского. Давно уже не помощники своей команде Беньямин Вербич и Микель Дуэллунн. Зато готов Карлос Де Пена, который последний матч чемпионата пропустил из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Караваев, Де Пена - Беседин

"Заря"

Как-то неудобно называться третьей силой, не имея при этом в коллекции ни одного трофея. "Ворскла", "Таврия" и "Черноморец" в свое время выигрывали Кубок Украины, а "Заря" ни разу. Максимум луганчан – это участие в финале. Сегодня будет второе такое в истории. Но довольствоваться малым Виктор Скрипник не желает.

Результат этого финала никак не повлияет на стартовые позиции "Зари" в следующих еврокубках (и на заявку Украины в целом). Но тренер луганчан справедливо заметил, что трофей – это история, воспоминания, нетленное достижение. Практическую выгоду, связанную с завоеванием путевки в Лигу Европы, "Заря" получила, когда финишировала третьей в УПЛ. Сейчас же есть шанс сделать шаг вперед и завоевать свой первый элитный трофей времен Независимости Украины.

Вокруг "Зари" в последнее время распространяется много слухов. Говорят о том, что этот поединок может стать последним в составе луганчан для многих футболистов. Мол, близки к уходу из команды Никола Васил, Джоэль Абу Ханна, Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня, Аллахяр Саядманеш. Ясность по этому поводу наступит чуть позже, но уже сейчас можно предположить, что мотивация у этих игроков (как, собственно, и у остальных), будет огромной.

Официальный сайт "Зари" сообщает, что дисквалифицированных и травмированных перед этим финалом в команде нет. Это лучшее из того, что могло случиться таким матчем.

Ориентировочный состав: Васил - Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Жуниньо - Юрченко, Назарина, Кочергин, Кабаев - Гладкий, Аллахяр

"Динамо" - "Заря". Статистика личных встреч

"Динамо" и "Заря" не раз играли между собой. В чемпионате Украины луганчане научились давать киевлянам отпор: из пяти последних встреч столичные выиграли только три, а всего пять раз проиграли и двенадцать раз играли вничью.

А вот в Кубке "Заря" никак не может преодолеть киевское проклятие: четыре матча – четыре поражения. Последнее датировано 2016-м годом. Тогда в добавленное время "Динамо" забил трижды после ничьей 2:2 после девяноста минут.

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"Динамо" - "Заря". Последние матчи команд

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"Динамо" - "Заря". Путь к финалу

"Динамо"

03.03.2021. "Динамо" - "Колос" 0:0; пен.: 4:3

21.04.2021. "Агробизнес" - "Динамо" 0:3

Голы: Леднев 45, Беседин 67, Бияльский 81

"Заря"

16.12.2020. "Десна" - "Заря" 0:1

Гол: Юрченко 16 (пен.)

03.03.2021. "Верес" - "Заря" 1:2

Голы: Шестаков 18 (пен.) - Иванисеня 25, Кочергин 59

21.04.2021. "Александрия" - "Заря" 1:1; пен.: 3:4

Голы: Бондаренко 90+2 (пен.) - Кочергин 20

"Динамо" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо 2:1. "Динамо" приучило своих болельщиков, что ответственные и угрожающие с точки зрения имени соперника поединки проводит осторожно, вязко и рационально. Так было против "Шахтера", "Ференцвароша", "Брюгге". Но с "Зарей" выходит иначе. В матчах с луганчанами "Динамо" пытается открыто доминировать, а соперник часто принимает вызов. Поэтому обычно получаются интересные и результативные поединки. Конечно, в финале сломя голову ни один из коллективов вперед не побежит, но и скучным футбол не будет. Ставка на то, что победит более опытный – победа "Динамо" и тотал больше 2,5.