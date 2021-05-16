Металлист 1925 - Верес. Прогноз и ставка на матч 26-го тура Первой лиги

После вчерашней победы "Агробизнеса" над "Черноморцем" ситуация в борьбе за повышение в классе все еще находится под контролем харьковчан. Но теперь важно играть исключительно на победу как против одесситов в предстоящем очном матче дома, так и против "Вереса".

У ровенчан своя мотивация, ведь уже в 26-м туре они могут досрочно обеспечить себе место в Премьер-лиге следующего сезона. Также в случае победы в воскресенье подопечные Юрия Вирта оторвутся на девять очков от второго места, имея еще и матч в запасе.

Первая лига, 26-й тур

Стадион: ОСК "Металлист" (Харьковв)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Металлист 1925 18:00 Верес

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча смотрите на канале в YouTube

Металлист 1925 (Харьков)

В последнее время все чаще команда Кривенцова стала играть вничью, закончив таким образом четыре из шести матчей чемпионата. Однако поражений МХ 1925 не знает с 20-го ноября, когда неожиданно не досчитался трех очков дома против "Кремня" (0:1). Необязательные потери очков действительно являются фирменным стилем харьковчан, если добавить к этому еще и осенний разгром в Горишних Плавнях (0:3). Зато против прямых конкурентов команда любит приятно удивлять, чему подтверждением две победы над "Агробизнесом" и нулевая ничья против "Вереса" на выезде.

Дмитрий Крыськив, который был признан лучшим игроком апреля в Первой лиге, не сыграет против лидера из-за дисквалификации. Также уже в дебюте матча с "Оболонью" (1:1) в прошлом туре травмировался Дерек Фрейтас.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Кольцов, Голодюк - Савин, Батюшин, Габелок - Дмитренко.

Верес (Ровно)

У команды Вирта в среду был перенесенный матч шестого тура против "ВПК-Агро" (4:0), который прошел намного легче для "Вереса", чем домашний поединок второго круга, состоявшийся нынешней весной ранее (1:0). Михаил Шестаков оформил классический хет-трик, оформив по голу обеими ногами и головой, а довершил погром соперника Геннадий Пасич.

Впрочем, если быстрый гол ровенчанам забить не удастся, дальше с результатом могут возникнуть проблемы. С другой стороны, слишком много очков в нынешнем сезоне команда вырывает на последних минутах и даже секундах, что можно назвать настоящим признаком "чемпионского характера".

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Панасенко - Дахновский, Сергийчук, Пасич - Шестаков.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Очные встречи команд

В первом круге команды сыграли со счетом 0:0 на львовском стадионе "СКИФ", при том, что "Верес" обстучал тогда каркас ворот соперника буквально со всех сторон.

Ставки и коэффициенты на матч Металлист 1925 - Верес

Цифры и факты

В течение 14 игр чемпионата Первой лиги кряду "Верес" не знает горечи поражений. Только раз в ходе успешной серии команда Вирта потеряла очки, на выезде с "Агробизнесом" (0:0). Вместе с житомирским "Полесьем" харьковский "Металлист 1925" является сейчас чемпионом Первой лиги по ничьим. Восемь из 25 игр команда Кривенцова завершила миром. "Металлист 1925" забил 24 гола в 25 поединках, в среднем менее гола за игру. По результативности выше команды из Харькова даже тернопольская "Нива", расположившаяся на двенадцатом месте, но забившая при этом на один гол больше.

Прогноз на поединок Металлист 1925 - Верес

Денис Сидоренко один из лучших в чемпионате по количеству сэйвов, тем не менее, вечно выручать он не способен. Склоняюсь к тому, что минимум один гол текущий лидер Первой лиги забьет, а там и второй подтянется. В стремлении добиться победы и досрочно гарантировать себе участие в УПЛ "Верес" будет играть в атаку даже при ничейном счете.

Ставка: Индивидуальный тотал "Вереса" больше (1) за 1.89