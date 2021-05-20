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Украина – Бахрейн. Финальный отсчет до Евро

Украина
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Команда Андрея Шевченко сыграет уже в воскресенье!

Украина – Бахрейн. Финальный отсчет до Евро

Фото: uaf.ua/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

23 мая сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, проведет в Харькове первый матч в рамках подготовки к Евро. Соперником нашей команды станет Бахрейн. С этим соперником мы сыграем впервые. Ранее Бахрейн ни разу не квалифицировался на чемпионаты мира, шесть раз играл в финальной части Кубка Азии, где лучшим результатом остается 4-е место.

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Сейчас Бахрейн занимает 99-е место в рейтинге ФИФА (Украина – 24-е). Аналитики Parimatch дают нам 68% на победу, у наших соперников 12% на успех и в 20% оценивается ничья. Также вероятность того, что сборная Украины забьет минимум два мяча – 60%.

Учитывая, что игра пройдет с болельщиками, Бахрейну действительно будет сложно рассчитывать на положительный результат. Впрочем, главный тренер команды Андрей Шевченко ждет серьезного сопротивления: "Этот матч будет для нас подготовительным этапом. Будут играть все, посмотрим, сколько замен сделаем. Бахрейн приедет и не будет мальчиками для битья, они дадут бой". Кстати, накануне матча вышел яркий ролик от Parimatch, в котором футболисты сборной Украины призывают фанатом поддержать национальную команду.

Основные задачи для нашего тренерского штаба – определиться с заявкой до 1 июня и подготовить команду к чемпионату Европы. Сейчас в расширенном списке 35 футболистов. Среди них нет Коноплянки, он восстанавливается после полученного повреждения и может вернуться в строй в конце месяца. Также известно, что сборной из-за травмы не поможет Мораес.

Напомним также, что до Евро сборная Украины сыграет с нашим соперником на прошлом чемпионате Европы Северной Ирландии (3 июня) и с Кипром (7 июня). В этих матчах уже будут принимать участие только те футболисты, которые поедут с командой на европейское первенство.

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В статье: Украина Бахрейн
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