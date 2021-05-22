Украина - Бахрейн. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 23.05.2021

Большинство европейских национальных чемпионатов еще продолжаются, а УПЛ еще две недели назад пересекла финишную линию. Уже около недели продолжается сбор национальной команды, направленный на подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Можно с уверенностью указать, что украинская команда одной из первых команд континента вошла в ритм Евро.

Пока большинство участников предстоящего форума только объявляют расширенные заявки, Украина будет проводить первый перед Евро-2020 спарринг. Соперником выступит экзотическая сборная Бахрейна, а Украина сыграет без большинства "легионеров". Поэтому это будет весьма специфический матч. Специфический, но интересный.

Товарищеский матч сборных. 23.05.2021

Харьков. ОСК "Металлист". Со зрителями

Арбитр в поле - Павел Орел (Чехия)

Украина 21:00 Бахрейн

Текстовая ОНЛАЙН трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>, видеотрансляция - ТК "Украина", "Футбол 1"

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Украина

На самом деле, спаррингов перед чемпионатом Европы у украинцев запланировано не так уж и много – три. Благодаря им команда Андрея Шевченко попытается вернуть себе утраченную уверенность. 2019-й год украинцы закончили триумфально, а вот 2020-й оказался провальным. Кроме побед над Швейцарией (2:1) и Испанией (1:0) вспомнить нечего.

Вы скажете, что это немало, но надо смотреть на другие результаты: поражение от Испании 0:4, поражение от Франции 1:7, поражения от Польши, Германии (дважды) и кабинетный провал в Швейцарии. Тенденция отсутствия побед продолжилась и в 2021-м: после вполне достойной ничьей с французами в Париже, Украина не сумела дома переиграть Финляндию и Казахстан.

Сейчас продолжается шестиматчевая безвыигрышная серия сборной Украины – это не антирекорд (в нашей истории были периоды, когда не удавалось выиграть ни в одном из более десяти поединков подряд), но что-то новое для периода каденции Андрея Шевченко. Сборная словно откатилась лет на десять назад, когда футбол сводился к "бей-беги". С таким настроем на Евро лучше не ехать. Именно поэтому важны спарринги – это не только налаживание тактики, но и улучшение психологии.

Этот матч сборная Украины проведет без большинства легионеров – у Зинченко, Малиновского, Яремчука, Лунина, Ярмоленко, Михайличенко и Соболя продолжается клубный сезон. Из тех, кто представляет зарубежный клуб, в сборной пока находится только Александр Зубков ("Ференцварош") и Евгений Макаренко ("Кортрейк").

Также не все из тех, для кого форсировали события в УПЛ, смогут сыграть в ближайшем спарринге (и на Евро вообще). Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Александр Андриевский и Владимир Шепелев травмированы. В этот список стоит добавлять и Виктора Корниенко, у которого диагностировали ангину. Также не помощник сборной в ближайшее время Виктор Коваленко – он травмировался в "Аталанте", хотя практически не играет там после своего перехода из "Шахтера".

Не лишним будет упомянуть и о Жуниоре Мораесе, который из-за проблем со здоровьем даже не получил вызова в сборную Украины. Поэтому, вполне вероятно, в сегодняшнем спарринге увидим в составе команды Андрея Шевченко непопулярные фамилии. Например, Довбика, Судакова, Бондаренко, Леднева... Почему бы нет?!

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев - Кривцов, Забарный, Матвиенко - Миколенко - Степаненко, Сидорчук, Шапаренко - Марлос, Беседин

Бахрейн

В составе сборной Бахрейна нет ни одной известной рядовому болельщику фамилии. Все игроки представляют азиатские клубы. Вот так выглядит заявка ближайшего соперника Украины:

Вратари: Ибрахим Лутфалла ("Аль-Халидия"), Сайед Шуббар Алави ("Аль-Риффа"), Мохамед Ахмед Мархун ("Малкия").

Защитники: Сайед Махди Бакер, Хамад Шамсан, Али Мадан, Сайед Редха Исса (все – "Аль-Риффа"), Сайед Касем Алави ("Аль-Халидия"), Ахмед Абдулла ("Аль-Наджма"), Ахмед Набиль ("Манама"), Абдулла Аль-Хаза ("Ист-Риффа").

Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохамед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все – "Аль-Риффа"), Джассим Халиф ("Аль-Будайи"), Махди Аль-Хумайдан ("Аль-Ахли"), Сайед Дхия Сайед ("Аль-Наср", Кувейт).

Нападающие: Сайед Хашим Исса ("Аль-Риффа"), Мохамед Аль-Румаихи ("Ист-Риффа"), Махди Абд Аль-Джабар ("Манама"), Аббас Аль-Асфур ("Аль-Шабаб").

Тренирует команду португалец Хелио Соуза, ранее работавший со сборными Португалии различных возрастных групп – U-17, U-19, U-20. В отборе к ЧМ-2022 Бахрейн сейчас в своей группе идет на втором месте, опережая ближайшего преследователя на три очка, однако имеет на один сыгранный поединок больше.

Последние четыре матча для Бахрейна – это контрольные игры. В них подопечные Соузы одержали три победы и однажды уступили.

Украина - Бахрейн. Статистика личных встреч

Никогда ранее Украина с Бахрейном не встречалась. Это будет первое "свидание" команд в истории.

Украина - Бахрейн. Последние матчи команд

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Украина - Бахрейн. Ставка и коэффициенты

Украина - Бахрейн. Прогноз на матч от UA-Football

Победа Украины 2:0. Трудно прогнозировать детали такого матча, но прогноз по общему итогу напрашивается сам собой – Украина должна побеждать. Ведь играет дома, с болельщиками (хотя и не максимальное количество), готовясь к ответственному старту. Этот матч должен стать шансом для тех игроков, кто меньше играет за сборную. В ориентировочном стартовом составе не прогнозируем появления дебютантов, но ожидаем их выход по ходу матча. У них будет немало мотивации доказать свою профпригодность. А авторитеты вроде Сидочука, Степаненко или Марлоса должны стараться поддерживать тонус после завершения УПЛ. Итак, никаких сдерживающих факторов в контексте сборной Украины не будет. А это значит, что должен проявиться высший класс команды Андрея Шевченко.

С другой стороны, выше этот класс был и в матчах с финнами и казахами...