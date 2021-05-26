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Металлист 1925 - Черноморец. Анонс с прогнозом на матч 28-го тура Первой лиги
В четверг 27-го мая в 19:00 на поле харьковского стадиона ОСК "Металлист" местный "Металлист 1925" примет одесский "Черноморец". Центральный матч 28-го тура Первой лиги
Фото - ФК Металлист 1925
Вторничное поражение "Вереса" от "Волыни" (1:2) еще больше заострило борьбу на вершине турнирной таблицы Первой лиги. Теперь и у одесситов с харьковчанами появляются шансы не просто на выход в Премьер-лигу, но и даже на первое место, учитывая черную полосу ровенчан.
"Металлист 1925" в рамках чемпионата не проигрывает в течение четырнадцати туров, с 20-го ноября 2020-го. "Черноморец" же убедительно играет дома, тогда как на выезде в последнее время не впечатляет.
Первая лига, 28-й тур
Стадион: ОСК "Металлист" (Харьковв)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Металлист 1925 19:00 Черноморец
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Металлист 1925 (Харьков)
В двух играх кряду подопечные Валерия Кривенцова добились разгромных побед, а Виталий Пономарь оформлял по дублю в ворота "Вереса" (4:1) и "Прикарпатья" (3:0). Это сделало харьковчан реальными претендентами на место в тройке по итогам сезона, которое сейчас "Металлист 1925" и занимает.
Дерек Фрейтас вылетел надолго, Ярослав Ямполь все еще не попадает в заявку команды из Харькова после длительного лечения, а Максим Цвиренко из-за травмы пропустил поединок в Ивано-Франковске. Дисквалифицированных нет.
Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Кольцов, Голодюк - Савин, Габелок, Батюшин - Пономарь
Черноморец (Одесса)
После спасенной на последних секундах игры в Николаеве (1:1) и минимального поражения в Волочиске (0:1) "Черноморцу" нужны были положительные эмоции. Их одесский клуб получил, разгромив дома беспросветного аутсайдера сезона, херсонский "Кристалл" (4:0).
Нет дисквалифицированных и у одесситов, так что полагаю, что победный состав Алексей Антонов менять не станет.
Ориентировочный состав Черноморца (4-2-3-1): Паламарчук - Путря, Горопевшек, Мартыненко, Долгов - Кравченко, Вачиберадзе - Брагару, Авагимян, Козак - Ковбаса
Очные встречи команд
- В первом круге "Черноморец" обыграл "Металлист 1925" дома со счетом 2:0.
- В прошлом сезоне оба очных матча между этими клубами завершились нулевой ничьей.
- "Металлист 1925", таким образом, еще ни разу в своей истории не смог поразить ворота "моряков".
Ставки и коэффициенты на матч Металлист 1925 - Черноморец
Цифры и факты
- Эти две команды являются лучшими в Первой лиге по результатам на выезде в целом. "Черноморец", например, до 31-го марта в гостях не проигрывал вовсе, с тех пор уступив уже дважды и еще в двух случаях сыграв вничью.
- На своем же поле "Металлист 1925" выиграл только восемь из тринадцати встреч, но пять из шести последних.
- В таблице надежности обороны Первой лиги после 27 туров "Металлист 1925" делит лидерство с "Вересом", обе команды пропустили по 19 голов. У "Черноморца" и "Николаева" на один мяч в пассиве больше и это третье место, которое делят южные коллективы.
Прогноз на поединок Металлист 1925 - Черноморец
В концовке сезона отталкиваться в ставках от статистики не имеет смысла, ибо команды рискуют и это часто идет в разрез с привычной картиной их матчей. Тем не менее, игровая форма в мае позволяет нам весьма однозначно сделать выбор по части определения фаворита.
Ставка: Победа "Металлиста 1925" за 2.27
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