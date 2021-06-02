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Украина - Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча на 3 июня 2021
Пора побеждать
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Национальная сборная Украины продолжает период подготовки к будущему чемпионату Европы. В этот четверг команда Андрея Шевченко проведет второй спарринг из трех. На этот раз соперником выступит сборная Северной Ирландии, не сумевшая пробиться в финальную часть евротурнира. Да, да, та самая команда, которой мы проиграли в 2016-м году на чемпионате Европы. То есть, у наших игроков будет двойная мотивация. Помимо подготовки к турниру мы можем взять какой-никакой, но реванш.
Украина 21:00 Северная Ирландия
Контрольный матч
3 июня, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Арбитр: Ш.Марциняк
Трансляция: телеканалы "Украина" и "Футбол 1"
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Последние новости и составы
Украина:
Результаты команды Шевченко в 2021-м пока что не впечатляют. После феерии в матчах против Португалии, Сербии, Испании, Швейцарии, после неплохой игры с Германией, возникает ощущения, что мы начинаем движение в другую сторону. Судите сами, четыре матча в 2021-м году - четыре ничьи со счетом 1:1. И если с Францией подобный результат можно назвать почетным, то Казахстан и Бахрейн обыгрывать нужно. И не важно, в товарищеской игре или нет.
Если в матче против Бахрейна Андрей Шевченко не мог рассчитывать на своих представителей зарубежных чемпионатов, то сейчас все в строю и все готовы сыграть. Почти все. Пока не ясно, будет ли готов к матчу основной нападающий Роман Яремчук, так как в последнее время он работал индивидуально. Маловероятно, что сыграет также Зинченко, у которого недавно завершился сезон. Вероятно, ему потребуется чуть больший перерыв.
Как нам кажется, в спарринге с Северной Ирландией тренерский штаб оставит эксперименты, выпустив с первых минут основу. Все-таки, до Евро осталось не так и много времени. По большей части позиций вопросов нет. Интересно только, кто закроет левый фланг атаки после вылета Коноплянки (Цыганков, Марлос, Зубков?) и кто выйдет в паре с Матвиенко в центре обороны (Кривцов или Забарный?). Ну и главное: кто будет первым номером? Трубин с Бахрейном отстоял не совсем уверенно, а значит выбор Шевченко сводится к двум персонам - опытный Пятов и стабильный, в плане практики, Бущан.
Ориентировочный состав: Пятов - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко, Малиновский - Ярмоленко, Беседин, Цыганков
Северная Ирландия:
"Зелено-белая армия" пропускает Евро-2020. В своей отборочной группе они заняли третье место, пропустив вперед Германию и Нидерланды (с последними Украина сыграет на турнире), а в Лиге Наций проиграли финальный матч Словакам в дополнительное время. По итогу, был назначен новый тренер - Айан Баракло. Под его крылом команда провела четыре игры (победа, ничья, два поражения).
???? Vital prep for #Ukraine in the Austrian sunshine ☀️ #GAWA pic.twitter.com/Pwxjv0owXX— Northern Ireland (@NorthernIreland) June 1, 2021
Северная Ирландия - команда простая. Её футбол держится на двух принципах: силовая игра, оборона. Баракло использует схему 5-3-2, в которой оба латераля редко ходят в атаку, помогая центральным защитникам. Как и в игре с Мальтой, которую "крестоносцы" выиграли 3:0, тренерский штаб может в четверг пустить в бой нескольких молодых футболистов, дабы дать игровую практику. Сейчас для этого наиболее подходящее время.
Ориентировочный состав: Пикок-Фаррелл - Уайт, Каткарт, Браун, Макклелланд, Даллас - Сэвилл, Маккэлмонт, Макканн - Смит, Лафферти
Форма команд
Обе сборные в 2021-м году провели по четыре поединка. Отличие одно - у нашей сборной набежало три официальных встречи при одном спарринге, у будущего оппонента поровну всего. Они сыграли два матча отбора к чемпионату мира и провели два товарняка.
Украина:
Квалификация на ЧМ-2022, 24.03.2021
Франция - Украина 1:1
Голы: Гризманн 19 - Кимпембе 59 (аг)
Квалификация на ЧМ-2022, 28.03.2021
Украина - Финляндия 1:1
Голы: Мораес 80 - Пукки 89 (п)
Квалификация на ЧМ-2022, 31.03.2021
Украина - Казахстан 1:1
Голы: Яремчук 20 - Мужиков 59
Контрольный матч, 23.05.2021
Украина - Бахрейн 1:1
Голы: Цыганков 90+1 - Сайед Саид 75 (п)
Северная Ирландия:
Квалификация на ЧМ-2022, 25.03.2021
Италия - Северная Ирландия 2:0
Голы: Берарди 14, Иммобиле 38
Контрольный матч, 28.03.2021
Северная Ирландия - США 1:2
Голы: Ниал Маккгинн 88 - Рейна 30, Пулишич 59 (п)
Квалификация на ЧМ-2022, 31.03.2021
Северная Ирландия - Болгария 0:0
Контрольный матч, 30.05.2021
Мальта - Северная Ирландия 0:3
Голы: Джонс 2, Уайт 53, Макканн 58
Последние очные встречи
Евро-2016, 16.06.2016
Украина - Северная Ирландия 0:2
Голы: Маколей 49, Маккгинн 90+6
Отбор на Евро-2004, 06.09.2003
Украина - Северная Ирландия 0:0
Отбор на Евро-2004, 16.10.2002
Северная Ирландия - Украина 0:0
Отбор на ЧМ-1998, 02.04.1997
Украина - Северная Ирландия 2:1
Голы: Косовский 3, Шевченко 70 - Дауи 14
Украина - Северная Ирландия: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Украина - Северная Ирландия от UA-Football
Победа Украины 1:0. Глядя на статистику последних матчей, можно заметить, как трудно нам даются матчи против "зелено-белых". Однако это лишь цифры. На деле мы имеем следующее. Команда Шевченко должна быть лучше физически готова к матчу, так как ведет подготовку к ответственному турниру. Сопернику же, несмотря на слова главного тренера, результат не важен от слова совсем и Бараклу нужно проверить молодежь в игре против добротного соперника.
Наибольшую опасность Северная Ирландия будет представлять во время стандартов, к которым тренерский штаб Шевченко должен быть готов. В целом, учитывая все вышесказанное, мы ждем минимальную, где-то непростую, но все-таки викторию от нашей сборной. Да, результат в спаррингах не важен, но еще несколько ничьих и мы забудем, что такое побеждать.
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