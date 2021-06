Украина - Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча на 3 июня 2021

Национальная сборная Украины продолжает период подготовки к будущему чемпионату Европы. В этот четверг команда Андрея Шевченко проведет второй спарринг из трех. На этот раз соперником выступит сборная Северной Ирландии, не сумевшая пробиться в финальную часть евротурнира. Да, да, та самая команда, которой мы проиграли в 2016-м году на чемпионате Европы. То есть, у наших игроков будет двойная мотивация. Помимо подготовки к турниру мы можем взять какой-никакой, но реванш.

Контрольный матч

3 июня, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Арбитр: Ш.Марциняк

Результаты команды Шевченко в 2021-м пока что не впечатляют. После феерии в матчах против Португалии, Сербии, Испании, Швейцарии, после неплохой игры с Германией, возникает ощущения, что мы начинаем движение в другую сторону. Судите сами, четыре матча в 2021-м году - четыре ничьи со счетом 1:1. И если с Францией подобный результат можно назвать почетным, то Казахстан и Бахрейн обыгрывать нужно. И не важно, в товарищеской игре или нет.

Если в матче против Бахрейна Андрей Шевченко не мог рассчитывать на своих представителей зарубежных чемпионатов, то сейчас все в строю и все готовы сыграть. Почти все. Пока не ясно, будет ли готов к матчу основной нападающий Роман Яремчук, так как в последнее время он работал индивидуально. Маловероятно, что сыграет также Зинченко, у которого недавно завершился сезон. Вероятно, ему потребуется чуть больший перерыв.

Как нам кажется, в спарринге с Северной Ирландией тренерский штаб оставит эксперименты, выпустив с первых минут основу. Все-таки, до Евро осталось не так и много времени. По большей части позиций вопросов нет. Интересно только, кто закроет левый фланг атаки после вылета Коноплянки (Цыганков, Марлос, Зубков?) и кто выйдет в паре с Матвиенко в центре обороны (Кривцов или Забарный?). Ну и главное: кто будет первым номером? Трубин с Бахрейном отстоял не совсем уверенно, а значит выбор Шевченко сводится к двум персонам - опытный Пятов и стабильный, в плане практики, Бущан.

Ориентировочный состав: Пятов - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко, Малиновский - Ярмоленко, Беседин, Цыганков

"Зелено-белая армия" пропускает Евро-2020. В своей отборочной группе они заняли третье место, пропустив вперед Германию и Нидерланды (с последними Украина сыграет на турнире), а в Лиге Наций проиграли финальный матч Словакам в дополнительное время. По итогу, был назначен новый тренер - Айан Баракло. Под его крылом команда провела четыре игры (победа, ничья, два поражения).

