Динамо - Ницца. Прогноз на товарищеский матч

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к будущем сезону УПЛ. Команда Луческу в эту субботу проведет свой уже восьмой спарринг на летних сборах. Соперник - амбициозная французская "Ницца", успевшая летом провернуть несколько дорогих трансферов и заполучить нового тренера. Однако на сборах это им пока не дает преимущества, а значит у киевлян есть все шансы добыть положительный результат.

Контрольный матч, 17.07.2021

Трансляция: YouTube-канал "Динамо"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Как мы уже успели сказать выше, для чемпиона Украины будущий спарринг станет восьмым за лето. Мирча Михайлович решил брать не качеством, а скорее количеством, ведь никто из клубов успел не может посоревноваться со столицей в количестве проведенных игр.

Результаты спаррингов были разные, однако две вещи схожи. "Динамо", во-первых, до сих пор не проигрывало, а во-вторых, много забивало и пропускало. Судите сами - 7 матчей, 3 победы, 4 ничьих, 19:9 в графе забитых и пропущенных. Ждем в субботу очередную феерию?

В отличие от "Динамо", будущий французский соперник на своих сборах уже проигрывал. Причем достаточно часто. Три игры, в которых дважды соперник оказался сильнее. 3-го июля была зафиксирована ничья против ФК "Родез", 10-го июля они проиграли "Лозанне" 0:3.

Les Aiglons out for the warm-up ????⚫️ #SCBOGCN pic.twitter.com/TZOVeorVxa

Команда Галтье не знает отдыха и вчера также провела товарищескую игру. И снова неудачную - минимальное поражение "Бастии". Невооруженным глазом заметно, что команда пока лишь набирает форму и точно не спешит к началу французского первенства.

Трансферное лето у киевлян проходит не без подвижек. Если убрать за скобки приход и уход арендованных футболистов (их круговорот в природе постоянен), то в глаза бросаются два трансфера. Первый, внутренний. Из "Колоса" был подписан 23-летний вингер Денис Антюх, на счету которого уже два забитых гола.

Из московского "ЦСКА" на позицию нападающего был арендован Илья Шкурин. Белорус неплохо вписался в коллектив, также успев забить дважды.

Теперь к составам. Накануне матча к "Динамо" присоединилась кавалерия, в виде украинских сборников, однако вряд ли Мирча Луческу рискнет их с ходу бросать в бой. Если кто и получит игровое время, то не более получаса. А то и меньше.

Ориентировочный состав: Бойко - Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак - Андриевский, Гармаш - Родригес, Леднев, Антюх - Шкурин

Французский клуб, подобно "Динамо", также совершил сразу несколько интересных переходов. Среди них выделяются два. Во-первых, это полноценное подписание защитника Жан-Клера Тодибо из "Барсы" за восемь с половиной миллионов. Куда больше радует глаз трансфер Калвина Стенгса за 16 миллионов. Именно столько французы не пожалели за 22-летнего вингера.

???? OGC Nice is pleased to announce the arrival of Dutch winger: Calvin Stengs from AZ Alkmaar!



➡️ https://t.co/4b5dE9G6A7



????⚫ pic.twitter.com/BOjawkeEMR