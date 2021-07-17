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Динамо - Ницца. Прогноз на товарищеский матч
Чемпион Украины против амбициозных французов
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к будущем сезону УПЛ. Команда Луческу в эту субботу проведет свой уже восьмой спарринг на летних сборах. Соперник - амбициозная французская "Ницца", успевшая летом провернуть несколько дорогих трансферов и заполучить нового тренера. Однако на сборах это им пока не дает преимущества, а значит у киевлян есть все шансы добыть положительный результат.
"Динамо" 21:00 "Ницца"
Контрольный матч, 17.07.2021
Трансляция: YouTube-канал "Динамо"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние результаты на сборах
"Динамо":
Как мы уже успели сказать выше, для чемпиона Украины будущий спарринг станет восьмым за лето. Мирча Михайлович решил брать не качеством, а скорее количеством, ведь никто из клубов успел не может посоревноваться со столицей в количестве проведенных игр.
День матчу! ????— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 17, 2021
Четвертий спаринг «Динамо» на другому швейцарському зборі.
⚽️ #ДинамоНіцца
⌛️ 21:00
???? Stade des Arbères, Мерен
???? https://t.co/iomvhcKAXL pic.twitter.com/FaR9YvMWSh
Результаты спаррингов были разные, однако две вещи схожи. "Динамо", во-первых, до сих пор не проигрывало, а во-вторых, много забивало и пропускало. Судите сами - 7 матчей, 3 победы, 4 ничьих, 19:9 в графе забитых и пропущенных. Ждем в субботу очередную феерию?
"Ницца":
В отличие от "Динамо", будущий французский соперник на своих сборах уже проигрывал. Причем достаточно часто. Три игры, в которых дважды соперник оказался сильнее. 3-го июля была зафиксирована ничья против ФК "Родез", 10-го июля они проиграли "Лозанне" 0:3.
Les Aiglons out for the warm-up ????⚫️ #SCBOGCN pic.twitter.com/TZOVeorVxa— OGC Nice ???????????????? (@ogcnice_eng) July 16, 2021
Команда Галтье не знает отдыха и вчера также провела товарищескую игру. И снова неудачную - минимальное поражение "Бастии". Невооруженным глазом заметно, что команда пока лишь набирает форму и точно не спешит к началу французского первенства.
Кадры
"Динамо":
Трансферное лето у киевлян проходит не без подвижек. Если убрать за скобки приход и уход арендованных футболистов (их круговорот в природе постоянен), то в глаза бросаются два трансфера. Первый, внутренний. Из "Колоса" был подписан 23-летний вингер Денис Антюх, на счету которого уже два забитых гола.
Из московского "ЦСКА" на позицию нападающего был арендован Илья Шкурин. Белорус неплохо вписался в коллектив, также успев забить дважды.
Теперь к составам. Накануне матча к "Динамо" присоединилась кавалерия, в виде украинских сборников, однако вряд ли Мирча Луческу рискнет их с ходу бросать в бой. Если кто и получит игровое время, то не более получаса. А то и меньше.
Ориентировочный состав: Бойко - Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак - Андриевский, Гармаш - Родригес, Леднев, Антюх - Шкурин
"Ницца":
Французский клуб, подобно "Динамо", также совершил сразу несколько интересных переходов. Среди них выделяются два. Во-первых, это полноценное подписание защитника Жан-Клера Тодибо из "Барсы" за восемь с половиной миллионов. Куда больше радует глаз трансфер Калвина Стенгса за 16 миллионов. Именно столько французы не пожалели за 22-летнего вингера.
???? OGC Nice is pleased to announce the arrival of Dutch winger: Calvin Stengs from AZ Alkmaar!— OGC Nice ???????????????? (@ogcnice_eng) July 14, 2021
➡️ https://t.co/4b5dE9G6A7
????⚫ pic.twitter.com/BOjawkeEMR
Однако даже дорогие трансферы меркнут на фоне нового тренера. Встречайте, Кристоф Галтье. В прошлой кампании он сделал "Лилль" чемпионом Франции, после чего решил подписать контракт с середняком первенства. Видно, что "Ницца" - проект амбициозный, если сумел переманить именитого наставника.
Ориентировочный состав: Бенитес - Пельмар, Бамбу, Тодибо, Камара - Шнайдерлин, Тюрам-Ульен - Стенгс, Бразан, Да Кунья - Гуири
"Динамо" - "Ницца": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Динамо" - "Ницца" от UA-Football
Победа "Динамо" 2:1. Матчи киевского клуба на сборах смотреть интересно. Там всегда много голов, причем в обе стороны. Не станет исключением и будущая встреча, а потому наша ставка, что забить смогут обе команды. Вопрос лишь в том, кто больше. У "Динамо", несмотря на перенос первого тура, уже скоро стартует регулярный чемпионат, и они даже с каждой игрой смотреться все увереннее. У "Ниццы", у которой начало первенства не так скоро, такой задачи нет, а потому преимущество должно быть на стороне чемпиона Украины. На его победу мы и сделаем ставку.
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