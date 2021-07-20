Динамо - Атлетик. Прогноз на товарищеский матч

Пока большая часть украинских клубов сконцентрирована на скором старте УПЛ, киевское "Динамо" продолжает набирать форму на сборах. Первый тур команда Луческу пропускает, и пока 14 клубов проведут первый официальный матч сезона, чемпион Украины будет играть на полях Швейцарии. Во вторник они сразятся с легендарным испанским клубом - "Атлетиком" из Бильбао. Игра, как минимум, должна быть интересной.

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"Динамо" 16:00 "Атлетик"

Контрольный матч, 20.07.2021

Трансляция: YouTube-канал "Динамо"

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Последние результаты на сборах

"Динамо":

Игра против басков станет для киевлян девятой на этих сборах. И это явно не конец. Ни "Шахтер", ни "Заря", ни кто-либо еще не может похвастаться такой летней активностью. Результаты получаются разными - четыре победы, четыре ничьих и поражение "Ницце". Французы были наиболее именитым соперником киевлян. Однако на фоне "Атлетика" и они меркнут.

В последнем матче на сборах команда Луческу обыграла "Этуаль", который представляет третий швейцарский дивизион. В матче впервые были задействованы украинские сборник, однако результат добыли другие игроки - Леднев и Гармаш, забившие по разу. Бущан голов в тот день не пропускал.

"Атлетик":

Если киевское "Динамо" уже успело провести девять товарищеских встреч, то на счету басков всего один матч. 17-го июля они сыграли против швейцарского "Сент Галлена", проиграв со счетом 1:2.

RESUMEN I Lo más destacado del primer partido de pretemporada disputado en Kybunpark entre el #AthleticClub y el @FCSG_1879 #FCSGAthletic pic.twitter.com/TzCtjGKAQU — Athletic Club (@AthleticClub) July 17, 2021

Стоит понимать, что если "Динамо" совсем скоро должно стартовать в официальных матчах, то у Марселино есть еще примерно месяц, дабы собрать команду. Отсюда и малое количество контрольных встреч. Пока что малое.

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Кадры

"Динамо":

Как мы уже говорили, в игре против "Этуаля" Мирча Луческу впервые за лето выпустил украинских сборников, каждый из которых получил чуть более 60 минут игрового времени. Впечатления они оставили не самые приятные. Было видно, что каждому еще стоит немало поработать, дабы втянуться в игровой ритм.

3 голи у 3 матчах ????



Як вам гра новачка «Динамо» Іллі Шкуріна? pic.twitter.com/PhdV6gBH54 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 17, 2021

Крайне вероятно, что Луческу снова даст шанс основным футболистам с первых минут. Также прогнозируем, что на позиции "десятки" выйдет Леднев, забивший уже три гола на сборах, а качестве наконечника атак сыграет Илья Шкурин. В остальном будет без особых сюрпризов.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Попов, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Леднев, де Пена - Шкурин

"Атлетик":

Марселино текущим летом не получил особого усиления состава. Вероятнее всего, новый сезон он начнет с теми же игроками, с которыми заканчивал предыдущий. Любимая схема тренера - 4-4-2. Ждем ли мы, что на сборах он будет наигрывать что-то новенькое? Не особо. Скорее всего, на поле выйдут в привычной для себя роли.

Ориентировочный состав: Эскьета - Капа, Нуньес, Вивиан, Лекуэ - Н. Уильямс, Гарсия, Лопес, Кордоба - И. Уильямс, Вильялибре

"Динамо" - "Атлетик": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Атлетик" от UA-Football

Ничья 1:1. Давать прогнозы на контрольные матчи - дело сложное и не особо благодарное. В силу могут вступить ряд факторов, которые нам не подвластны: настроение команд, составы, наработки тренеров. Если исходить из того, что на поле выйдут сильнейшие, то преимущество в физике должно быть на стороне украинской команды. Все-таки за плечами уже восемь встреч. С другой стороны, форма сборников "Динамо" также далека от идеала, а потому поставим на ничью. Результативную. Обе стороны забьют, но победителя не определят.