Львов - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 23.07.2021

Нет ничего лучше родного футбола. Трэш и скандалы вокруг чуть ли не каждого клуба УПЛ оставим для тех, кому это нравится. Если вы зашли в этот анонс, то, видимо, вы всё-таки больше предпочитаете Футбол. Целых два месяца наши команды томили нас в ожидании. Это время пролетело не то, чтобы незаметно, да и не без пользы: мы посмотрели, как играют топ-сборные на топ-турнире, а также в целом оценили уровень организации. Теперь же посмотрим, как это украинская Премьер-лига использует на практике. Начало - уже впечатляющее: "Львов" так и не сообщил, кто из игроков находится в лазарете из-за вспышки внутри клуба COVID-19, а УАФ объявила о назначении судей на тур за 24 часа до начала стартовой игры.

"Львов" - "Мариуполь"

Vbet-лига. 1-й тур

23 июля. Львов. "Арена-Львов". Начало в 19:30

Главный арбир - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Виктор Нижник и Александр Холодинский

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие ОТТ-сервисы

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Львов": кадровые новости и ориентировочный состав

Накануне в твиттер бросили слух, что в клубе вспышка коронавируса. Во "Львове" решили, что это слишком низко - отрицать или подтверждать эту информацию, поэтому просто промолчали. Понятно, что в таких условиях приходится больше угадывать со стартом.

У львовян особой ротации состава по сравнению с прошлым сезоном не было, поэтому Анатолий Бессмертный выставит плюс-минус ту же основу, которая играла весной. В выход в старте одного из самых опытных летних новичков, Политыло, не верится, потому что он в последних спаррингах отыгрывал не самую важную роль. В атаке отдам предпочтение лучшему бомбардиру команды этим летом, Ренану, а не Нычу.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Костик - Якимец, Крушинский, Романчук, Бусько - Чирьяк, Довгий - Эрнест, Брикнер, Грисьо - Ренан.

"Мариуполь": кадровые новости и ориентировочный состав

Остапу Маркевичу, видимо, придётся сразу бросить в бой опытного новичка, центрбека Микицея - позиции центральных защитников, к слову, видятся не до конца укомплектованными у обеих команд. Аренда Вьюнника позволит тренерскому штабу чуть легче дышать в атаке, наконец-то найдя альтернативу Кулакову, но именно последнего ожидаю увидеть в старте сегодня из-за лучшей сыгранности с партнёрами. По остальным позициям особых вопросов нет. Разве что не исключён выход в старте Топалова на одной из позиции атакующего полузащитника.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Стасюк, Чоботенко, Микицей, Меличенко - Чех, Петерман - Горбунов, Мишнёв, Кащук - Кулаков.

Статистика команд

Львовяне особо далеко не выезжали по ходу летней подготовки, поэтому и спарринг-партнёры были из тех, кто более-менее поблизости. В общей сложности подопечные Анатолия Бессмертного провели семь спаррингов, четыре из которых выиграли: у "Миная", "Вереса", "Подолье" и тернопольской "Нивы". Поражения были "Колосу" и "Прикарпатью". Лучшим бомбардиром коллектива внезапно стал Ренан, забивший три гола за время сборов.

Львов - Минай 2:0

Львов - Агробизнес 1:1

Львов - Верес 2:1

Львов - Прикарпатье 1:2

Львов - Подолье 1:0

Львов - Колос 1:2

Львов - Нива Т 1:0

Приазовцы стали одним из немногих клубов, который решился провести короткие летние сборы заграницей. Местом дислокации "Мариуполя" стала Турция, где команда Маркевича-младшего провела три игры, две из которых выиграла. Три гола за сборы, несмотря на меньшее количество командных игр, забил также один игрок мариупольцев: Алексей Кащук.

Мариуполь - Яруд 2:0

Мариуполь - Пролетел (Сербия) 1:0

Мариуполь - Полесье 3:0

Мариуполь - Бурсаспор 1:1

Турнирная таблица

Смотреть на таблицу текущего сезона бесполезно, поэтому обратим внимание на табел о рангах за прошлый сезон. Мариупольцы где-то на середине дистанции ходили в теоретических претендентах на еврокубки, в то время как "Львов" был где-то на уровне дна. Может, даже ниже. Но весной львовяне выдали просто чемпионский рывок. Если команда Анатолия Бессмертного продолжит такой же ход сейчас, то в 2022-м можно будет даже помечтать о еврокубках. Ну, а "Мариуполь" со своим набором молодых и необстреляных рискует снова зависнуть недалеко от группы аутсайдеров.

# Команда И В Н П М РМ О 8 ФК Львов 26 8 5 13 25-51 -26 29 11 ФК Мариуполь 26 6 8 12 27-41 -14 26

Личные встречи

Для львовян приазовский коллектив один из самых неудобных оппонентов. Победа в мае нынешнего года стала для "сине-золотых" первой с 2008 года, когда ещё даже никто не думал, что "Львов" может вылететь из УПЛ, а потом воскреснуть здесь же, вытеснив из всех скрижалей "Верес". Любопытно также, что практически полторы тысячи километров между городами - это не повод гостям проваливаться в очных встречах. Например, из шести крайних очных поединков команда-хозяин побеждала только однажды.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Львов" - "Мариуполь"

У Анатолия Бессмертного наконец-то появилась возможность в более спокойной обстановке поработать со своей командой. К тому же, львовяне - что удивительно для украинского середняка - избежали серьёзных кадровых потрясений, отпустив только четверых игроков и пригласив столько же. У приазовцев потерь вроде бы не так много, но они очень существенные: без Сикана, Очеретько и Бондаренко впереди будет очень тяжело. Поэтому помимо большей веры в хозяев в принципе ещё меньше верится в атаку гостей. Отсюда вывод - один гол видится потолком для мариупольцев во Львове.

Ставка: индивидуальный тотал "Мариуполья" меньше 1.5 за 1.63