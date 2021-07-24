Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харьков возвращается. Металлист 1925 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 июля 2021
Львовский клуб начинает сезон матчем против дебютанта
Фото: ФК Металлист 1925
14-го мая 2016-го года харьковский "Металлист" провел свой последний матч в УПЛ. Команда проиграла "Динамо" со счетом 1:4, после чего в элите украинского футбола не выступала. На протяжении пяти последующих лет клубы из Харькова не играли в УПЛ, хотя сам город матчи украинского первенства принимал. Здесь временно играл "Шахтер", иногда появлялся "Мариуполь". Однако это было другое.
И вот, спустя пять лет, клуб из Харькова снова сыграет в УПЛ. "Металлист 1925" после нескольких неудачных попыток подняться в элиту, смог запрыгнуть в тройку лучших команд Первой лиги и готовится к своему дебюту. Первый соперник - львовский "Рух", который сам еще недавно был новичком. Но к матчу воскресенья они подходят в статусе уже более опытной команды.
"Металлист 1925" 17:00 "Рух"
Favbet-лига. 1-й тур
25 июля, Харьков, стадион "Металлист"
Арбитр: Д.Бондаренко
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Металлист 1925":
Два года подряд харьковский коллектив числился среди фаворитов Первой лиги, однако дважды не мог занять место выше 4-го. В прошлом сезоне все изменилось. После прихода на пост наставника Валерия Кривенцова, команда стала неплохо играть в обороне и набрала отличный ход весной, опередив многих конкурентов. Итог - третье место, которое позволило "Металлисту 1925" исполнять мечту.
Трансферное лето харьковчане провели интересно. Из клуба ушли ряд футболистов, среди которых опытные Кольцов и Ямполь, однако и среди прибывших есть кого отметить. К примеру, хорошо знакомый украинскому зрителю Задерака, экс-футболист "Руха" Русин, защитник "Десны" Ермаков. В целом, можно сказать, что команда Кривенцова вышла в ноль, что в украинских реалиях не так и плохо.
Базовая схема "1925" - 4-1-4-1. Не думаем, что после выхода в УПЛ Валерий Сергеевич решится сходу устраивать революцию. Скорее всего, на поле выйдет вполне предсказуемый набор футболистов.
Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок - Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин - Пономарь
"Рух":
В своем дебютном сезоне в УПЛ львовский коллектив финишировал на десятом месте. Если говорить в целом - результат неплохой. Да, в первой части сезона "Рух" долго не мог победить, временами проваливался, однако весной выдал несколько ярких матчей, а на самом финише сезоне сумел не проиграть в семи матчах. Занесем это в актив команде Федыка.
Теперь, что касается трансферов. Ситуация странная. Клуб покинул ряд игроков, среди которых два центральных защитника и перспективный форвард Кухаревич. Подписали взамен Панькива, Ореховского, вингеров Кузыка и Альваренгу, а также Дидыка из "Агробизнеса". Позиции в обороне и центрального нападающего по-прежнему неприкрыты, и на протяжении сезона недостаток кадров может дать о себе знать.
На сборах Иван Федык временами применял ротацию, но в целом старался доверять обойме основных игроков. Не думаем, что он решится с первого же тура пускать в бой молодняк, а значит в старте выйдут проверенные ребята.
Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Стаменкович, Лях - Мартынюк - Бойчук, Ореховский, Федорчук, Климчук - Борячук
Цифры и факты
- Как мы уже говорили выше, "Металлист 1925" дебютирует в УПЛ. Он станет третьей командой из Харькова, которая сыграет в украинском чемпионате. До этого в элите выступали "Металлист" и ФК "Харьков"
- Точно так же в УПЛ дебютирует в наставник харьковчан - Валерий Кривенцов. Как игрок он уже играл в украинском первенстве, проведя в сумме 237 матчей. За это время было забито 47 голов
- Семь матчей - ровной столько насчитывает беспроигрышная серия "Руха" в УПЛ
- Валерий Федорчук может забить свой 20-й гол в рамках украинского чемпионата
Летние спарринги
"Металлист 1925":
Лето харьковчане провели в Украине. Можно сказать, что результаты - вполне успешные. Из пяти матчей мы насчитали сразу три победы, а также одну ничью и поражение. Разница голов также положительная - 9:5.
- "Металлист 1925" - "Волчанск" 2:0
- "Металлист 1925" - "Полтава" 2:0
- "Металлист 1925" - "Кривбасс" 3:1
- "Металлист 1925" - "Альянс" 1:3
- "Металлист 1925" - "Краматорск" 1:1
"Рух":
У команды Федыка ситуация еще лучше, чем у будущего оппонента. В семи матчах они добыли пять побед, проиграв один раз. Еще однажды была зафиксирована ничья. В глаза бросается приличное количество забитых - 14 штук в семи играх. То есть, ровно по два за встречу. Параллельно с этим стоит отметить, что сразу шесть голов они отправили в ворота "Леокерамики".
- "Рух" - "Леокерамика" 6:0
- "Рух" - "Волынь" 2:1
- "Рух" - "Рух U-19" 2:1
- "Рух" - "Нива" 0:1
- "Рух" - "Верес" 1:0
- "Рух" - "Прикарпатье" 2:1
- "Рух" - "Агробизнес" 1:1
Последние очные встречи
Первая лига, 18-й тур, 15.11.2019
"Рух" - "Металлист 1925" 1:0
Гол: Кондраков 58
Первая лига, 3-й тур, 10.08.2019
"Металлист 1925" - "Рух" 1:1
Голы: Цвиренко 19 - Кондраков 74 (п)
Первая лига, 27-й тур, 05.05.2019
"Металлист 1925" - "Рух" 2:1
Голы: Романов 12, Калюжный 54 - Климчук 67
Первая лига, 12-й тур, 06.10.2018
"Рух" - "Металлист 1925" 1:1
Голы: Ременюк 77 - Поспелов 10
"Металлист 1925" - "Рух": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Рух" от UA-Football
Ничья 0:0. Мы голов не ждем. Объясняем почему. Команда Кривенцова в прошлом сезоне забивала достаточно немного, а потому нет повода ждать от них больших голевых свершений и в УПЛ. Вероятнее всего, они сделают ставку на игру первым номером, отдав мяч "Руху". Интересно будет глянуть, как команда Федыка будет реализовать свое игровое преимущество. Вспоминая прошедший сезон, с этим частенько бывали проблемы.
Популярное сейчас
- Трансфер Коваленко в Специю практически завершен
- Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020
- Герой футбольного дня. Новичок Динамо Эрик Рамирес
- Верес - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.07.2021
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО