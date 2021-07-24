Харьков возвращается. Металлист 1925 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 июля 2021

14-го мая 2016-го года харьковский "Металлист" провел свой последний матч в УПЛ. Команда проиграла "Динамо" со счетом 1:4, после чего в элите украинского футбола не выступала. На протяжении пяти последующих лет клубы из Харькова не играли в УПЛ, хотя сам город матчи украинского первенства принимал. Здесь временно играл "Шахтер", иногда появлялся "Мариуполь". Однако это было другое.

И вот, спустя пять лет, клуб из Харькова снова сыграет в УПЛ. "Металлист 1925" после нескольких неудачных попыток подняться в элиту, смог запрыгнуть в тройку лучших команд Первой лиги и готовится к своему дебюту. Первый соперник - львовский "Рух", который сам еще недавно был новичком. Но к матчу воскресенья они подходят в статусе уже более опытной команды.

"Металлист 1925" 17:00 "Рух"

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25 июля, Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр: Д.Бондаренко

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Два года подряд харьковский коллектив числился среди фаворитов Первой лиги, однако дважды не мог занять место выше 4-го. В прошлом сезоне все изменилось. После прихода на пост наставника Валерия Кривенцова, команда стала неплохо играть в обороне и набрала отличный ход весной, опередив многих конкурентов. Итог - третье место, которое позволило "Металлисту 1925" исполнять мечту.

Трансферное лето харьковчане провели интересно. Из клуба ушли ряд футболистов, среди которых опытные Кольцов и Ямполь, однако и среди прибывших есть кого отметить. К примеру, хорошо знакомый украинскому зрителю Задерака, экс-футболист "Руха" Русин, защитник "Десны" Ермаков. В целом, можно сказать, что команда Кривенцова вышла в ноль, что в украинских реалиях не так и плохо.

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Базовая схема "1925" - 4-1-4-1. Не думаем, что после выхода в УПЛ Валерий Сергеевич решится сходу устраивать революцию. Скорее всего, на поле выйдет вполне предсказуемый набор футболистов.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок - Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин - Пономарь

"Рух":

В своем дебютном сезоне в УПЛ львовский коллектив финишировал на десятом месте. Если говорить в целом - результат неплохой. Да, в первой части сезона "Рух" долго не мог победить, временами проваливался, однако весной выдал несколько ярких матчей, а на самом финише сезоне сумел не проиграть в семи матчах. Занесем это в актив команде Федыка.

Теперь, что касается трансферов. Ситуация странная. Клуб покинул ряд игроков, среди которых два центральных защитника и перспективный форвард Кухаревич. Подписали взамен Панькива, Ореховского, вингеров Кузыка и Альваренгу, а также Дидыка из "Агробизнеса". Позиции в обороне и центрального нападающего по-прежнему неприкрыты, и на протяжении сезона недостаток кадров может дать о себе знать.

На сборах Иван Федык временами применял ротацию, но в целом старался доверять обойме основных игроков. Не думаем, что он решится с первого же тура пускать в бой молодняк, а значит в старте выйдут проверенные ребята.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Стаменкович, Лях - Мартынюк - Бойчук, Ореховский, Федорчук, Климчук - Борячук

Цифры и факты

Как мы уже говорили выше, "Металлист 1925" дебютирует в УПЛ. Он станет третьей командой из Харькова, которая сыграет в украинском чемпионате. До этого в элите выступали "Металлист" и ФК "Харьков"

Точно так же в УПЛ дебютирует в наставник харьковчан - Валерий Кривенцов. Как игрок он уже играл в украинском первенстве, проведя в сумме 237 матчей. За это время было забито 47 голов

Семь матчей - ровной столько насчитывает беспроигрышная серия "Руха" в УПЛ

Валерий Федорчук может забить свой 20-й гол в рамках украинского чемпионата

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Летние спарринги

"Металлист 1925":

Лето харьковчане провели в Украине. Можно сказать, что результаты - вполне успешные. Из пяти матчей мы насчитали сразу три победы, а также одну ничью и поражение. Разница голов также положительная - 9:5.

"Металлист 1925" - "Волчанск" 2:0

"Металлист 1925" - "Полтава" 2:0

"Металлист 1925" - "Кривбасс" 3:1

"Металлист 1925" - "Альянс" 1:3

"Металлист 1925" - "Краматорск" 1:1

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"Рух":

У команды Федыка ситуация еще лучше, чем у будущего оппонента. В семи матчах они добыли пять побед, проиграв один раз. Еще однажды была зафиксирована ничья. В глаза бросается приличное количество забитых - 14 штук в семи играх. То есть, ровно по два за встречу. Параллельно с этим стоит отметить, что сразу шесть голов они отправили в ворота "Леокерамики".

"Рух" - "Леокерамика" 6:0

"Рух" - "Волынь" 2:1

"Рух" - "Рух U-19" 2:1

"Рух" - "Нива" 0:1

"Рух" - "Верес" 1:0

"Рух" - "Прикарпатье" 2:1

"Рух" - "Агробизнес" 1:1

Последние очные встречи

Первая лига, 18-й тур, 15.11.2019

"Рух" - "Металлист 1925" 1:0

Гол: Кондраков 58

Первая лига, 3-й тур, 10.08.2019

"Металлист 1925" - "Рух" 1:1

Голы: Цвиренко 19 - Кондраков 74 (п)

Первая лига, 27-й тур, 05.05.2019

"Металлист 1925" - "Рух" 2:1

Голы: Романов 12, Калюжный 54 - Климчук 67

Первая лига, 12-й тур, 06.10.2018

"Рух" - "Металлист 1925" 1:1

Голы: Ременюк 77 - Поспелов 10

"Металлист 1925" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Рух" от UA-Football

Ничья 0:0. Мы голов не ждем. Объясняем почему. Команда Кривенцова в прошлом сезоне забивала достаточно немного, а потому нет повода ждать от них больших голевых свершений и в УПЛ. Вероятнее всего, они сделают ставку на игру первым номером, отдав мяч "Руху". Интересно будет глянуть, как команда Федыка будет реализовать свое игровое преимущество. Вспоминая прошедший сезон, с этим частенько бывали проблемы.