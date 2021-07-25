Десна - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.07.2021

События в обеих командах этим летом резонировали в душах их болельщиков. "Десна" отпустила очень много лидеров, поэтому теперь будет воспитывать молодёжь. Возможно, не только ту, которую арендовала у "Динамо", а кого-то и из своих. У "Черноморца" теперь задача другая: позаботиться о том, чтобы игроки и тренерский штаб бывшего дубля "Динамо" получали игровую практику и прогрессировали. Кто в таком случае фаворит пары? Очевидно, что "северяне", в обойме которых осталось хотя бы несколько опытных футболистов. Перспективы "моряков" выглядят неоднозначно. Тут бы не вернуться назад в ПФЛ уже следующим летом.

"Десна" - "Черноморец"

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25 июля. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30

Главный арбитр - Алексей Деревинский

Ассистенты: Евгений Петраков и Евгений Данильченко

Арбитр ВАР: Юрий Иванов

Ассистент ВАР: Валентин Куцев

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"Десна": кадровые новости и ориентировочный состав

"Десна" и "Черноморец" словно между собой заочно соревновались, кто по ходу сборов как можно больше засекретит свои составы в спаррингах. Оба коллектива с этим справились на "отлично". Что касается основы хозяев на этот поединок, то она очень легко читается в обороне, учитывая, что конкуренция составляет один человек на одно место. То есть её вообще нет. В атаке чуть поинтересней, но для Александра Рябоконя это нормальная ситуация, когда в передней линии есть по два-три классных исполнителя на позицию.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Литовка - Селин, Биловар, Сафронов, Жук - Домбровский, Арвеладзе - Гуцуляк, Тотовицкий, Картушов - Будковский.

"Черноморец": кадровые новости и ориентировочный состав

Очевидно, что костяк состава у одесситов будет из "динамовцев", которых на поле разбавят несколько игроков "Черноморца" образца прошлого сезона. У "Черноморца" серьёзный недобор исполнителей в обороне, при этом в зоне центральных полузащитников конкуренция зашкаливает. Сегодня однозначно не все игроки выйдут на своих родных позициях. Возможно, этот вопрос поможет решить до закрытия трансферного окна "Динамо", отпустив на юг страны ещё нескольких молодых.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева - направо): Кучерук - Скорко, Мартыненко, Долгов, Путря - Билошевский, Вачиберадзе - Авагимян, Смирный, Исаенко - Ванат.

Статистика команд

"Десна" провела этим летом пять контрольных игр: три поединка против представителей Второй лиги, один - с командой из Первой и ещё один - с "Вересом", который вышел в УПЛ. На счету "северян" три победы при одном поражении в заключительной игре сборов. Командную гонку снайперов межсезонья выиграли Владислав Калитвинцев, Денис Безбородько и Филипп Будковский -- по два результативных удара.

11.07.2021 "Десна" - "Чернигов" 3:0

14.07.2021 "Десна" - "ВПК-Агро" 4:2

15.07.2021 "Десна" - "Чайка" 2:2

18.07.2021 "Десна" - "Верес" 2:0

19.07.2021 "Десна" - ЛНЗ 0:2

Меньше "Черноморца" этим летом никто в УПЛ не проводил спаррингов. Зато одесситы добились в каждом из них стопроцентного результата, выиграв. Правда, играли "моряки" против команд из Второй лиги Украины, поэтому сделать какие-то выводы не получится. Команда Юрия Мороза с разницей в два мяча переиграла "Балканы" и "Реал Фарму", а затем в один гол обыграла "Николаев". Лучшим бомбардиром команды на сборах стал один из лучших футболистов прошлого сезона Первой лиги, Артур Авагимян, а также арендованный у "Динамо" Евгений Исаенко - у обоих в активе по два гола.

03.07.2021 "Черноморец" - "Балканы" 2:0

10.07.2021 "Черноморец" - "Реал Фарма" 3:1

17.07.2021 "Черноморец" - "Николаев" 2:1

Личные встречи

У обоих клубов богатая футбольная история, но между собой они пересекались только шесть раз. У "моряков" пять побед в очных встречах при лишь одном поражении. Если обратить внимание на поединки в Чернигове, где состоится эта встреча, то на Гагарина хозяева проигрывали одесситам дважды, а сами выиграли только однажды.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Десна" - "Черноморец"

Это один из самых непредсказуемых матчей, потому что сейчас даже неизвестно, какие составы выставят оба наставника, а мы пытаемся предсказать результат. В обойме "Десны" остались футболисты с опытом игр не только в УПЛ, но и еврокубках. У "Черноморца" в принципе опытных мало. Поэтому логичной выглядит ставка на победу хозяев, у которых впереди будут Гуцуляк, Тотовицкий и Будковский. У гостей также неплохая линия атаки, но на длительной дистанции УПЛ мы пока ни Авагимяна, ни Исаенко, ни Ваната ешё не видели.

Ставка: победа "Десны"