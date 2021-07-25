Ворскла - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.07.2021

Для "Ворсклы", в отличие от остальных участников УПЛ, матч первого тура не станет открытием сезона. Открытие состоялось в четверг, когда полтавчане сыграли во втором квалификационном раунде Лиги конференций против КуПС. Тот матч "Ворскла" не выиграла, но показала довольно приличный как для старта сезона уровень футбол. Но хватит ли этого для победы над амбициозным "Днепром-1"?

Команда Йовичевича не озабочена еврокубками. Она только стремится туда попасть, и по предсезонным расписаниям является одним из претендентов на третью позицию. Однако не навредят ли днепрянам высокие ожидания? Справится ли команда с давлением ответственности за результат? Сумеет ли сохранить тот уровень, который демонстрировала во втором круге прошлого чемпионата? Будем постепенно узнавать.

УПЛ. Первый тур. 26.07.2021

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр в поле – Юрий Иванов

"Ворскла" 19:30 "Днепр-1"

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"Ворскла"

Для "Ворсклы" сезон начался в четверг, когда команда Юрия Максимова сыграла первый поединок двухматчевой дуэли второго раунда квалификации Лиги конференций с КуПС. Порадовать своих болельщиков победой полтавчане не смогли, ведь при выигрышном счете пропустили гол на последней секунде встречи. Ничья 2:2, которая, впрочем, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

"Ворскла" показала неплохой как для стартового поединка сезона уровень футбола. А результат с финнами можно исправить при привычных условиях домашнего футбола. Эта задача будет стоять перед "Ворсклой" в четверг, а пока предстоит стартовать в новом розыгрыше УПЛ. "Ворскла" обязана держать планку, поднятую в прошлом году. От команды, которая финишировала пятой, будут немалые ожидания.

Уход Кулача теоретически ослабил команду Максимова, но пришло достаточно новичков, которые должны помочь удержать уровень. В игре с КуПС мы увидели в основном составе Валерия Бондаренко, на замену выходил новичок Владислав Вакула. Кого увидим в этот раз? Будет ли "Ворскла" беречь силы перед визитом в Полтаву КуПС? В контексте этого поединка есть много изюминок.

Ориентировочный состав: Резник - Пердута - Яворский, Бондаренко, Чеснаков - Якубу - Пуцлин, Скляр, Тилль - Кане, Степанюк

"Днепр-1"

"Днепр-1" очень сильно провел вторую часть прошлого чемпионата. И если бы не провал в первом круге, то быть бы днепрянам в еврокубках. Однако с этой амбициозной задачей команда начинает новый сезон – открыто о международной арене говорят и футболисты, и тренера, и руководители клуба.

Если "Днепру-1" удастся сохранить уровень игры, то шансов действительно немало. Но стоит учитывать тот факт, что в межсезонье произошли изменения. Уход Дугласа, Лукаса Тейлора, Булецы, Дубинчака, Цурикова не может пройти бесследно. А вот новичкам Джурасеку, Русину, Лучкевичу наверняка понадобится время для адаптации.

Йовичевич доволен тем, что удалось продолжить аренды нескольких ключевых в прошлом сезоне игроков его команды. Прежде всего, речь о Марио Чуже и Данииле Игнатенко. Еще один важный для "Днепра-1" игрок Александр Пихальонок поменял арендный договор на полноценное соглашение.

Ориентировочный состав: Юрчук - Лучкевич, Сваток, Логинов, Адамюк - Ди Франко, Игнатенко, Пихальонок, Когут, Назаренко - Довбик

"Ворскла" - "Днепр-1". Статистика личных встреч

История этого противостояния не такая уж богатая – всего семь поединков, учитывая матч в Кубке Украины. В этих матчах "Ворскла" добыла одну победу, четыре раза проиграла, дважды фиксировалась ничья. Разница мячей – 10:5 в пользу днепрян.

В прошлом чемпионате "Днепр-1" сыграл с "Ворсклой" вничью 2:2 дома. А в гостях сумел выиграть 1:0. "Ворскла" свою единственную победу в противостоянии одержала также на родном стадионе – летом 2020-го, 2:0.

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"Ворскла" - "Днепр-1". Последние матчи команд

"Ворскла", как уже упоминалось, сыграла один официальный матч в Лиге конференций – ничья 2:2 с КуПС. А вот спаррингов в целом было немного – четыре матча, один из которых состоялся как раз против "Днепра-1" (победа 3:0). Также полтавчане обыграли "Карпаты", проиграли "Ужгороду" и сыграли вничью с "Минаем".

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"Днепр-1" в спарринге пропустил от "Ворсклы" три мяча, а в следующем поединке забил семь "Никополю". Также была победа над "Альянсом". Но не было результата с "Зарей". Спарринги с "Александрией" и "Колосом" закончились вничью.

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"Ворскла" - "Днепр-1". Турнирное положение команд

Начинают с чистого листа. Если отталкиваться от позиций в прошлом сезоне, то матч "Днепра-1" и "Ворсклы" стоит характеризовать как битву прямых конкурентов. Полтавчане были пятыми, а днепряне благодаря мощному спурту во втором круге финишировали седьмыми.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 13 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 0 14 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0

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"Ворскла" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Амбициозные команды, примерно равные по силе оппоненты, претенденты на еврокубковые позиции и старт сезона. Такая комбинация факторов не позволяет определить в этом поединке яркого фаворита и заблаговременно отдать кому-то предпочтение. Поэтому предлагаем поставить на ничью, но с забитыми голами. Такой сценарий видится вполне реальным ходом событий.