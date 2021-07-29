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Львов - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2021
Последняя остановка для "горняков" перед еврокубковым стартом
Фото: ФК Шахтер
Анатолий Бессмертный стал для "Львова" спасителем в прошлом сезоне. Он принял команду, которая шла практически на дне таблицы и имела статус главного аутсайдера турнира. Но все в один миг переменилось. Точкой отсчета считается матч, который прошел в Харькове 21-го марта. Тогда "львы" обыграли "Шахтер" со счетом 3:2, окончательно выбив "горняков" из чемпионской гонки. В эту пятницу команда Бессмертного попытается явить миру подобное чудо.
Для "Шахтера" предстоящий матч важен. По двум причинам. Во-первых, Роберто де Дзерби в первом туре добыл скромную победу 2:1 и теперь захочет доказать, что его команда может лучше. Во-вторых, уже во вторник "горняки" стартуют в раунде отбора ЛЧ матчем против "Генка". Львовская станция - последняя перед поездкой в Бельгию. Нужно набирать форму и находить уверенность.
"Львов" 19:00 "Шахтер"
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30 июля, Львов, стадион "Арена Львов"
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Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Львов":
В первом туре нового сезона "сине-золотые" провели домашний матч против "Мариуполя". Несмотря на сообщения о серьезной вспышке COVID-19, на поле вышли практически все игроки основы, а пострадала только скамейка запасных, которая стала в разы короче. Это отразилось и во время матча. "Львов" доминировал на протяжении часа игры, однако после силы команду стали покидать, особого усиления под рукой у Бессмертного не было, а потому ничья - 1:1 стала добротным результатом. При достойной игре.
Теперь что касается составов. Перед игрой стало известно, что к матчу против вице-чемпиона львовяне готовятся в полном составе, что может повлечь за собой некоторые изменения. Мы поставим на то, что в центре обороны появится Махмутович, а Довгий вернется на родную позицию в центре поля. Его компаньоном будет Фране Чирьяк.
Ориентировочный состав: Костик - Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец - Довгий, Чирьяк - Ременяк, Шина, Эрнест - Ныч
"Шахтер":
Шесть дней назад подопечные Роберто де Дзерби обыграли "Ингулец", добыв свою первую победу в новом сезоне. И с новым алленаторе. Игра оставила двоякие впечатления. В первом тайме мы увидели агрессивный футбол от "Шахтера", целью которого было создавать моменты и забивать голы. Вышло дважды. После перерыва силушки поубавилось, что привело к необязательному пропущенному в конце матча. Защита в этом эпизоде сыграла далеко не лучшим образом.
???? Победный старт сезона, дебют Роберто Де Дзерби в «Шахтере» и свыше 9 тысяч болельщиков на трибунах! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2021
⚒ Скрытая камера на первом официальном матче сезона #ШахтерИнгулец.#Shakhtar https://t.co/imTkywtQxI pic.twitter.com/aa2xYhhR5a
Учитывая, что основе "горняков" нужно включаться в сезон и набирать обороты, мы не ждем никаких изменений в стартовом наборе де Дзерби. Выйдут те же 11 человек. Отыграв 60-65 минут, наставник, скорее всего, проведет некоторые замены, дав немного отдохнуть игрокам перед "Генком".
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Педриньо, Патрик, Соломон - Траоре
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает 13 поединков. Тотальное доминирование на стороне "горняков", которые успели добыть 11 побед, один раз сыграв вничью и один раз проиграв. Общая разница забитых и пропущенных - 6:34
- "Шахтер" может добыть свою 620-ю победу в украинском чемпионате
- С 21-го февраля "горняки" не играют вничью в рамках УПЛ - девять побед, четыре поражения
- "Львов" в последнее время забивает для себя рекордно много. За восемь матчей коллектив Бессмертного отметился 12 раз
- При Анатолии Петровиче "сине-золотые" дома не проигрывали - четыре победы, три ничьих
- Два человека могут встретить юбилей. Защитника Додо может ожидать 50-й матч в украинском первенстве, а Сергея Политыло - 15-й гол
- В первом туре в составе двух команд голы забивали трое футболистов - Алан Патрик, Лассина Траоре и Артур Ременяк. На счету каждого по одному точному удару
Последние очные встречи
УПЛ, 19-й тур, 21.03.2021
"Львов" - "Шахтер" 3:2
Голы: Шина 24, 73 (п), Ныч 48 - Соломон 30, 56
УПЛ, 6-й тур, 16.10.2020
"Шахтер" - "Львов" 5:1
Голы: Коваленко 4, 18, Антонио 9, Дентиньо 17, Соломон 50 - Шина 25
УПЛ, 15-й тур, 22.11.2019
"Шахтер" - "Львов" 4:1
Голы: Мораес 11, 53, 76 (п), Патрик 86 - Татарков 25
УПЛ, 4-й тур, 18.08.2019
"Львов" - "Шахтер" 0:2
Голы: Дентиньо 31, 37
"Львов" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Львов" - "Шахтер" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:0. Матч против "Мариуполя" доказал, что во Львове Анатолий Бессметрный создал добротный и управляемый коллектив, который может сражаться за середину таблицы в УПЛ. Однако против "Шахтера" их ресурсов и мастерства вряд ли хватит. Прогнозируем, что "горняки" снова попытаются сделать ставку на мощный старт и быстрый забитый гол. Главная задача "сине-золотых" - продержаться и не пропустить в первые 20-25 минут матча. После этого "горняки" начнут нервничать, сильнее бежать вперед и оставлять пространство сзади, которым "Львов" при благоприятных условиях может воспользоваться.
В целом, особых сюрпризов от поединка мы не ждем - команда де Дзерби должна брать свое и готовиться к еврокубковому старту.
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