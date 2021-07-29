Колос - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.07.2021

В первом матче сезона "Колос" совсем не впечатлил. Ковалевцы "раскатали" невнятную нулевую ничью с новичком турнира "Вересом", а на очереди поединок с другим новичком и заодно дебютантом элитного дивизиона "Металлистом 1925". Для "Колоса" это будет генеральная репетиция перед вторым в истории стартом в квалификации евротурнира.

Однако не стоит рассчитывать, что харьковчане в этом матче согласятся на роль спарринг-партнеров. Это будет конкурентная борьба за три очка, в которой "Металлист 1925" постарается проявить свои козыри. Так, как это удалось команде в стартовом туре против "Руха".

УПЛ. Второй тур. 30.07.2021

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле -

"Колос" 21:00 "Металлист 1925"

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"Колос"

В четверг "Колос" сыграет против казахстанского "Шахтера" и это станет вторым в истории стартом ковалевцев на международной арене. Первый состоялся в прошлом году в квалификации Лиги Европы, когда удалось пройти греческий "Арис". Сколько бы тренеры не говорили о том, что всегда концентрируются на ближайшем поединке, бывают и другие ситуации. У "Колоса", наверное, - одна из таковых.

Еще в первом туре чувствовалась озабоченность "Колоса". Ковалевцы были фаворитами матча с "Вересом", но не показали содержательного футбола. Не показали агрессии и заряженности на результат, будто отстранившись от борьбы. Такие аномалии связывают именно с тем, что вскоре "Колос" стартует на международной арене.

Но против "Металлиста" стоило бы сыграть иначе. Дело не только в том, что на кону стоят важные турнирные очки, но и в психологии. Гораздо приятнее будет играть в Лиге конференций на фоне победы во внутреннем чемпионате. Также никто не отменял такое понятие как игровой тонус. Чем быстрее будет темп матча с "Металлистом 1925", тем лучше "Колос" почувствует соревновательный ритм.

В первом туре за ковалевцев дебютировали Анатолий Нуриев, Александр Павловец, Ника Ситчинава и Диего Сантос. Подтягиваются молодые Салабай и Сорокин. Поэтому Руслана Костышина не миновала участь по перестройке коллектива.

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Петров, Новак, Черноморец - Богданов, Милько - Чурко, Нуриев, Сантос - Ситчинава

"Металлист 1925"

Харьковчане эффектно дебютировали в УПЛ – с победы над "Рухом". Но этот матч стоит разделить на две части. В первом тайме "Металлист 1925" показывал образцовый футбол как в атаке, так и в нападении, а вот после перерыва остановился. Правда, был за это наказан только одним пропущенным мячом, чего хватило для победы.

Кроме невнятной игры во втором тайме, появилась еще одна проблема – травма основного нападающего Виталия Пономаря. Форвард выбыл на длительный срок, поэтому Валерию Кривенцову придется перестраивать свою команду. Но спешки у "Металлиста 1925" нет – коллектив притирается к новым условиям и готов бороться за свое место под солнцем даже вопреки обстоятельствам.

"Колос" в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание. Мы никого не боимся, будет соответствующее настроение. Только игра покажет, что у нас получится с того, что наметили ", - сказал тренер харьковчан перед матчем. Посмотрим, удастся ли реализовать план.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня - Савин, Крыськив, Габелок, Фабиньо, Голодюк - Дмитренко

"Колос" - "Металлист 1925". Статистика личных встреч

Ранее команды никогда не встречались на официальном элитном уровне украинского футбола. Но дважды пересекались в Первой лиге сезона 2018/19. Примечательно, что оба те матча закончились с идентичным счетом – 0:0.

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"Колос" - "Металлист 1925". Последние матчи команд

"Колос" не победил "Верес" в первом туре УПЛ и не забивал голов. А уже в четверг ковалевцам предстоит сыграть первый матч третьего раунда отбора Лиги конференций.

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Победа над "Рухом" в первом туре стала знаковым событием для харьковчан. Это был их первый матч в элите – и сразу успешный. Болельщиков "Металлиста 1925" весьма порадовало и качество игры, продемонстрированной в первом тайме того поединка. Это станет ориентиром для харьковчан на будущее.

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"Колос" - "Металлист 1925". Турнирное положение

"Колос" расположился аккуратно в середине турнирной таблицы, а вот "Металлист 1925" очень комфортно и почетно чувствует себя в зоне Лиги чемпионов – второе место. Конечно, турнирная таблица после одного тура - конструкция очень шаткая, но это не мешает харьковчанам наслаждаться моментом.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 2 Металлист 1925 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 10 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0

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"Колос" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Колоса" 1:0. "Колос" и "Металлист 1925" не забивали друг другу в Первой лиге, ковалевцы ушли с поля без голов и в первом матче текущего сезона. Харьковчане во втором тайме своего поединка тоже мало думали об атаке, поэтому сегодня напрашивается прогноз на тотал меньше. В то же время, предпочтение отдадим "Колосу" из-за опыта, фактора домашней арены и психологического настроя, обусловленного предчувствием старта в еврокубках.