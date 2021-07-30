Минай - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.07.2021

Спортивный принцип в украинском футболе в который раз был нарушен. "Минай" закончил прошлый розыгрыш УПЛ на последнем месте и сейчас должен был играть в Первой лиге. Но кризис донецкого "Олимпика" дал закарпатцам второй шанс.

К реализации этого шанса клуб подошел очень тщательно: было возвращено Василия Кобина на тренерский мостик, почти полностью обновился состав команды, перед коллективом определены конкретные цели по количеству набранных очков. На бумаге все выглядит перспективно, но как будет на поле? Удастся ли обновленному "Минаю" стартовать так же удачно, как неделю назад стартовала обновленная "Александрия"?

УПЛ. Второй тур. 31.07.2021

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Виталий Романов

"Минай" 17:00 "Александрия"

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"Минай"

В прошлом году "Минай" также начинал матчем против "Александрии". Тот исторический поединок завершился победой закарпатцев 1 0, но в дальнейшем "Минай" проиграл александрийцам во втором круге УПЛ и в 1/8-й финала Кубка Украины. Поэтому отчетную встречу закарпатская команда рассматривает как возможность для реванша.

В отличие от "Александрии", это будет первый официальный матч "Миная" в сезоне. Первый тур закарпатцы пропускали по инициативе "Динамо", что сыграло на руку главному тренеру коллектива Василию Кобину. По крайней мере, у него оказалось на одну неделю больше времени для того, чтобы "обкатать" новичков.

А новичков у "Миная" много. В межсезонье в клубе произошла настоящая революция, и сегодня на поле мы увидим почти полностью обновленную команду. Из тех, кто защищал цвета "Миная" в прошлом сезоне, в коллективе остались Владислав Чушенко, Мислав Матич, Сиака Багайоко, Александр Петрусенко, Алексей Хахлев, Даниил Кныш и Рустам Ахмедзаде.

Ориентировочный состав: Пеньков - Кныш - Синегуб, Матич, Чушенко - Багайоко - Петрусенко, Месхи, Хахлев - Ахмедзаде, Селезнев

"Александрия"

Не так существенно, как "Минай", но "Александрия" тоже изменилась. И главное изменение, пожалуй, касается тренерской позиции – вместо Владимира Шарана работает Юрий Гура. И первый блин уже не стал комом – горожанам удалось ошеломить "Зарю", забрав в выездном поединке три очка. Победный гол забил Иван Калюжный.

До начала сезона тренер "Александрии" говорил о том, что команда нацеливается на 5-6-е место турнирной таблицы. Амбициозная задача, ради которой нужно добиться стабильности. Пока же у "Александрии" продолжается процесс построения команды, что всегда сопровождается нестабильностью. Победив "Зарю", "Александрия" преподнесла болельщикам хороший подарок. Но далеко не гарантия, что удастся победить также и "Минай".

В первом туре в составе горожан мы увидели нескольких новичков. Вероятно, некоторые из них сыграет и в Ужгороде, но за основу Юрий Гура будет брать те наработки, которые принесли успех в Запорожье. Победа стала первой для "Александрии" в последних четырех официальных поединках. Есть желание продолжить эту серию.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Одарюк, Калюжный, Ковалец - Третьяков, Демченко - Устименко

"Минай" - "Александрия". Статистика личных встреч

История этого противостояния весьма интересна. "Мина" обыграл "Александрию" на старте прошлого сезона 1:0, но затем "Александрия" взяла сразу два убедительных реванша: сначала разгромила закарпатцев в Кубке Украины 3:0, а затем с таким же счетом уничтожила "Минай" во втором круге УПЛ.

Последний матч запомнился скандалом в расположении минайцев. Артем Милевский тогда отказался выходить на замену и окончательно расшатал атмосферу неустойчивом закарпатском коллективе. Сейчас Милевского в "Минае" уже нет, но есть Евгений Селезнев.

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"Минай" - "Александрия". Последние матчи команд

В первом туре "Минай" должен был играть против "Динамо", но этот матч по инициативе киевлян перенесли. Поэтому ориентироваться приходится на товарищеские игры, которых "Минай" в межсезонье провел достаточно. Были победы 1:0 и 2:0, но были и поражения 0:3 и 0:6.

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"Александрия" победила "Зарю" и наполнила старт сезона яркими красками для своих болельщиков. Хоть какая-то компенсация за удручающий отрезок в конце прошлого сезона, где было сразу три поражения.

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"Минай" - "Александрия". Турнирное положение

"Минай" пока без матчей и, соответственно, без турнирных очков. "Александрия" после первого тура расположилась в группе лидеров благодаря победе над "Зарей".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 2 2 0 0 5-1 +4 6 0 2 Десна 1 1 0 0 3-0 +3 3 0 3 Металлист 1925 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 4 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3 0 5 Ворскла 1 0 1 0 2-2 0 1 0 6 СК Днепр-1 1 0 1 0 2-2 0 1 0 7 ФК Мариуполь 1 0 1 0 1-1 0 1 0 8 ФК Львов 2 0 1 1 1-4 -3 1 0 9 Верес 1 0 1 0 0-0 0 1 0 10 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 0 11 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 0 13 Ингулец 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 14 Рух 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 15 Заря 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 16 Черноморец 1 0 0 1 0-3 -3 0 0

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"Минай" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 0:0. Несмотря на две крупные победы над "Минаем" в прошлом сезоне, на этот раз "Александрии" просто не будет. В пользу закарпатцев может сыграть фактор неожиданности, также должна вдохновлять команду Кобина поддержка болельщиков, для которых будет свободный вход на стадион. У "Александрии" же прошли эмоции от победного старта, но хватит ли хладнокровия и мастерства действовать с позиции силы против андердога? Прогнозируем невнятный футбол без результативных ударов.