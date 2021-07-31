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Мариуполь - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 августа 2021
В поиске мести
Фото: ФК Десна
Весь прошлый сезон черниговская "Десна" боролась за еврокубки и достаточно прочно держалась в таблице. Однако неуверенный финиш откинул их на пятое место перед последним туром. Все было в руках "северян" - нужно было обыграть "Мариуполь" на выезде и тогда путь в Лигу Конференций был бы открыт. Но все случилось иначе. Четыре пропущенных при одном забитом, позорное поражение и серьезная летняя кадровая чистка. В новой кампании предстала новая "Десна", которая стартовала с уверенной победы.
Но, несмотря на то, что "Десна" новая, старые раны все равно болят. Потому главный тренер будет настраивать команду взять реванш в игре против "приазовцев" и продлить победную серию. Под силу ли им это? Есть ощущение, что да.
"Мариуполь" 17:00 "Десна"
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1 августа, Мариуполь, стадион им. В.Бойко
Арбитр: Я. Козык
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Мариуполь":
Команда Остапа Маркевича начала новый сезон с выездной ничьей против ФК "Львов". Не самый плохой результат, однако к игре "приазовцев" остаются вопросы. "Сине-золотые" большую часть матча смотрелись увереннее, заставляя "Мариуполь" обороняться. Это не тот стиль, который хочет видеть Маркевич-младший.
Прем'єра вдалася. Львів - Маріуполь 1:1— UA-Футбол (@ua_football) July 23, 2021
Бадьорий футбол у стартовій грі нового сезону УПЛhttps://t.co/lHPMFiMnDy pic.twitter.com/HcSpfwbkfs
Предположим, что главный тренер проведет несколько изменений в составе "приазовцев". Должен выйти с первых минут Олег Очеретько, которого на сезон арендовали у "Шахтера". Также вероятно появление Кащука, из-за которого придется пожертвовать Топаловым.
Ориентировочный состав: Кудрик - Меличенко, Микицей, Чоботенко, Стасюк - Чех, Петерман - Очеретько, Мишнев, Кащук - Кулаков
"Десна":
В первой своей игре сезона "северяне" посрамили скептиков, очень уверенно разобравшись с "Черноморцем". Одесситы тайм держали ворота на замке, однако после удаления сломались, что позволило забить Калитвинцеву и новичку Завийскому. Оборона Рябоконя также смотрелась неплохо, несмотря на серьезные изменения. Посмотрим, сможет ли "Мариуполь" оказать более серьезное сопротивление северной команде.
Стоит ли ждать больших изменений в составе "Десны"? Наш ответ - нет. Атака сыграла неделю назад здорово, в обороне не так много кадров, а вышедшая на замену с "Черноморцем" молодежь смотрелась сыровато. С большей долей вероятности, Рябоконь просто повторит победный состав.
Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов - Арвеладзе, Завийский - Калитвинцев, Тотовицкий, Безбородько - Будковский
Цифры и факты
- История противостояний команд насчитывает 16 матчей. Счет побед примерно равный - восемь на счету "Десны", семь - у "Мариуполя". Также однажды была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 23:29 в пользу черниговчан
- "Северяне" забивали в ворота "Мариуполя" в каждом домашнем матче УПЛ
- Перед началом второго тура "Десна" шла на первом месте в таблице. "Северяне" имели в своем активе три пункта, а также лучшую разницу голов - плюс три
- "Мариуполь" может провести свой 80-й ничейный матч в УПЛ
- "Десне" в последнее время тяжело даются выездные матчи. Последние пять результатов - одна ничья и четыре поражения. За это время они пропустили 15 голов
- Свой 20-й точный удар в рамках УПЛ может нанести Владислав Калитвинцев
- Лучший бомбардир в составе двух команд - тот же Калитвинцев, на счету которого два точных удара. Также по разу забили Кулаков и Завийский
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Десна
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|0
|8
|Мариуполь
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 26-й тур, 09.05.2021
"Мариуполь" - "Десна" 4:1
Голы: Очеретько 61, Сикан 63, 79, Бондаренко 89 - Конопля 44
УПЛ, 13-й тур, 13.12.2020
"Десна" - "Мариуполь" 2:0
Голы: Картушов 50, Хлебас 56
УПЛ, 20-й тур, 29.02.2020
"Десна" - "Мариуполь" 4:0
Голы: Тотовицкий 11, 20, Филиппов 58 (п), Калитвинцев 90
УПЛ, 9-й тур, 29.09.2019
"Мариуполь" - "Десна" 0:4
Голы: Хлебас 20, 67, Филиппов 21, 81
"Мариуполь" - "Десна": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Мариуполь" - "Десна" от UA-Football
Победа "Десны" 2:1. В конце прошлого сезона команда Рябоконя показала, насколько тяжело бывает прогнозировать матчи с их участием. Маловероятно, что что-то изменится в нынешней кампании. Оборона не пропустила в первом туре, но пара Селин - Цымбалюк не до конца сыграна, а потому свои шансы "Мариуполь" создать сможет. Но, несмотря на некий скепсис по отношению к "Десне", мы все равно считаем, что их шансы на победу выше. Впереди достаточно мастеровитых футболистов (Тотовицкий, Калитвинцев, Будковский), которые в любой момент могут решить исход встречи. Прогнозируем победу "северян". Минимальную и с голами от обеих команд.
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