Динамо - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.08.2021

У киевлян была такая насыщенная на спарринги летняя подготовка, что уже хотелось бы наконец-то в официальной игре посмотреть, что дало команде большое количество товарищеских матчей. Будет она лучше бежать и выгрызать матчи на 90+ минуте? Возможно, кстати, это едва ли не единственный шанс обойти в новом сезона очень мощно усилившийся "Шахтёр": просто перебегать его во всех матчах.

Для "Вереса" это будет второй официальный поединок в сезоне. Первый каких-то особых эмоций не оставил. Да, неплохо держали оборону, но в целом сложилось впечатление, что пассивная игра с "Колосом" (0:0) всех устраивала. Думается, народный клуб был бы не против провести ещё один иннертный матч. Однако очевидно, что "Динамо" будет бежать вперёд и много угрожать. Поэтому обороне "красно-чёрных" придётся работать очень много.

"Динамо" - "Верес"

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1 августа. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

Главный арбитр - Денис Шурман

Ассистенты: Дмитрий Запороженко и Владимир Высоцкий

Арбитр ВАР (офлайн): Алексей Деревинский

Ассистент ВАР (офлайн): Александр Беркут

Трансляция на ТВ - "2+2"

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"Динамо": кадровые новости и ориентировочный состав

Предположу, что стартовый состав чемпиона Украины в матче против берлинского "Униона" будет для Мирчи Луческу базовым на старте нового сезона. Главная интрига - линия нападения. За лето киевляне подписали трёх интересных форвардов, которые будут бороться за единственную вакантную позицию. Шкурин в последних двух спаррингах участия не принимал, Рамирес только-только прибыл в расположение клуба, поэтому на первую игру у румынского наставника выбор будет в лице Кулача. Альтернативные варианты - Вербич, Жерсон, Гармаш.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра - Сидорчук - Жерсон, Шапаренко, Гармаш, Цыганков - Кулач.

"Верес": кадровые новости и ориентировочный состав

Юрий Вирт вряд ли будет сильно тасовать состав по сравнению с предыдущим поединком. Учитывая, что против "Колоса" замены были в финальную 15-минутку, можно предположить, что тренерский штаб всеми остался доволен. Не исключено, что под чемпиона народный клуб решит немного видоизменить свою схему и перейти даже к ещё более оборонительной модели. Впрочем, в такой расклад почему-то не особо верится.

Ориентировочный состав "Вереса" (слева - направо): Когут - Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат - Г.Пасич, Полюлях, Кучеров, Е.Пасич - Гегедош - Сергийчук.

Статистика команд

"Динамо" стало чемпионом летних сборов УПЛ по количеству сыгранных спаррингов. Всего команда Мирчи Луческу 12 раз выходила на поле и после игры с "Вересом" отправится ещё и в Турцию на товарищескую игру с "Фенербахче". Что касается результатов контрольных матчей, то они вызвали неоднозначное впечатление: были вопросы как по игре в обороне, так и по нападающим. Однако, повторим банальную истину, официальная часть сезона должна будет расставить всё по своим местам, а спарринги для того и называются товарищескими.

В УПЛ остаётся две команды, которые в нынешнем сезоне ещё не забивали и не пропускали: "Динамо", а также "Верес". И если киевляне ещё просто не играли, то "красно-чёрные" свой премьерный поединок в элите завершили без голов (0:0). Зрелище в поединке с "Колосом", прямо скажем, было не для эстетов. Однако подозреваю, что такой футбол был по душе был Юрию Вирту, ведь принёс ему результат в виде одного набранного балла против участника еврокубков.

Личные встречи

В новейшей истории соперники провели четыре официальных поединка. Это были времена, когда ещё "тот" народный клуб играл в УПЛ, а о коллаборации с ФК "Львов" мы даже не задумывались. На счету киевлян две победы при одном поражении и одной ничьей.

Одним из самых легендарных матчей в истории ровенского клуба стал поединок с "бело-синими" в феврале 2018-го, который завершился победой "народных". К 22 минуте счёт был 2:0 в пользу "Вереса" и десять игроков на поле у "Динамо" после удаления Руслана Ротаня. До финального свистка команды доигрывали в составах 10 на 9, а на табло светился результат 3:1.

Если же копнуть ещё глубже, можно вспомнить начало девяностых, когда "Верес" также пересекался с "Динамо" в тогда ещё Высшей лиге. С учётом тех результатов, киевляне одержали восемь побед, трижды всё завершалось мирным исходом, ну и плюс одна победа "красно-чёрных", о которой мы уже говорили чуть выше.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Верес"

В функциональной готовности киевлян сомневаться не приходится, учитывая тот объём подготовки, который "бело-синие" выполнили во время сборов. К тому же, Мирче Луческу опыта не занимать, и по сравнению с многими остальными командами лиги он прекрасно понимает, что в зарубу нужно включаться сразу, а не раскачиваться пару первых туров. Другой вопрос, что необходимости стартовать с разгромной победы нет, такие результаты пригодятся позже, а потому у "Вереса" есть шансы не проиграть с разницей в три и более мячей. Поэтому логичной выглядит ставка на фору в пользу гостей.

Ставка: Верес с форой +2 за 1.86