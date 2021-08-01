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Ингулец - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 августа 2021

Украина
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Команды пока не побеждали

Ингулец - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 августа 2021

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Говорят, что стабильность - признак мастерства. Исходя из этого утверждения, "Заря" - очень мастеровитая команда, так как уже второй сезон подряд начинает одинаково. Летом они теряют ряд лидеров, после чего неудачно стартуют в чемпионате. В прошлой кампании, несмотря на проблемы, им удалось удержать третью строчку. Повторят ли они подобное? Скоро узнаем. Медали любят тех, кто побеждает, а потому луганчанам нужно напрячься в ближайшем матче.

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Соперник команды Скрипника - "Ингулец". "Казакам" больше других не повезло со жребием, учитывая, что до этого они встретились с "Шахтером". Проиграли. "Ингульцу" не помогла даже схема с пятью защитниками и, в целом, не считая финального отрезка, к игре "желто-красных" оставались вопросы. Посмотрим, что Сергей Лавриненко сумел исправить за одну неделю.

"Ингулец" 19:30 "Заря"

Favbet-лига. 2-й тур
2 августа, Кропивницкий, стадион "Зирка"
Арбитр: С. Бойко
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Ингулец":

Сергей Лавриненко решился поменять схему перед игрой с "Шахтером". На поле вышло одновременно пять защитников, а также два опорника, которые большую часть матча проводили на своей половине поля. Не помогло. Крайне вероятно, что оборонительный эксперимент - одноразовая акция. Стоит ждать возвращения к истокам.

Прогнозируем, что Лавриненко проведет сразу несколько замен. Во-первых, вместо Ситало в старте окажется Майкл Стефен, который отметился забитым голом. Также прогнозируем возвращение опытного Бартуловича, который закроет позицию "десятки".

Ориентировочный состав: Гальчук - Полегенько, Поспелов, Ковалев, Опанасенко - Шишка, Коробенко - Козак, Бартулович, Шарай - Стефен

"Заря":

Да, в прошлом туре команда Скрипника проиграла "Александрии". Но все не так плохо. Впереди у луганчан хватало своих моментов, однако в завершающей стадии возникали проблемы. Могли забивать Шахаб и Булеца, но молодой Билык не позволил "Заре" это сделать. Отсюда и неутешительный результат. Разовая неудача или плохая форма на старте? Узнаем в ближайших турах.

Виктор Скрипник, как и коллега из "Ингульца", будет тасовать состав. Рискнем предположить, что изменится пара нападающих - в старте выйдут Гладкий и Аллахяр. На правом фланге атаки появится Хомченовский, а в центре обороны все останется по-прежнему. Дебют Снурницына, по нашему мнению, откладывается.

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Рейс - Назарина - Хомченовский, Булеца, Кочергин - Аллахяр, Гладкий

Цифры и факты

  • История встреч двух команд насчитывает три поединка. Дважды "Ингулец" и "Заря" сталкивались в прошлом сезоне - одна виктория за луганчанами, один матч завершился вничью. Что касается третьего матча, то он был сыгран в кубке Украины 2018/19. "Казаки" победили в полуфинале 2:1. Общий счет голов - 3:4 в пользу команды Скрипника
  • "Заря" может проиграть свой 260-й матч в украинском чемпионате
  • С 29-го ноября 2020-го луганчане не играют вничью в УПЛ. За это время набежало 13 побед и пять поражений
  • "Ингулец" также становится бескомпромиссной командой - пять безничейных матчей (две победы, три поражения)
  • Свой 60-й матч во главе "Зари" проведет Виктор Скрипник. С ним луганчане дважды брали бронзовые медали
  • Юбилейный десятый гол в рамках УПЛ может забить Евгений Опанасенко

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
13 Ингулец 1 0 0 1 1-2 -1 0 0
15 Заря 1 0 0 1 0-1 -1 0 0

Последние очные встречи

УПЛ, 21-й тур, 11.04.2021
"Заря" - "Ингулец" 2:0
Голы: Юрченко 51, Рейс 66

УПЛ, 8-й тур, 01.11.2020
"Ингулец" - "Заря" 1:1
Голы: Янаков 64 - Юрченко 75 (п)

Кубок Украины, 1/2 финала, 17.04.2019
"Ингулец" - "Заря" 2:1
Голы: Запорожец 16, Щедрый 38 - Чеберко 45

"Ингулец" - "Заря": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Ингулец" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Главная положительная черта "Ингульца" - их неудобный стиль. Против кого бы они не играли, сопернику всегда тяжело взламывать их оборону, создавать моменты, и, тем более, забивать голы. В прошлом сезоне они чаще других играли вничью, а домашняя крепость держалась достаточно долго, прежде чем "казаки" проиграли. Однако преимущество на стороне "Зари". Стартовое фиаско не позволит луганчанам играть вполсилы, а значит мы должны увидеть лучшую версию команды. В атаке хватает сильных исполнителей, которые обеспечат коллектив голами. Ставим на минимальную победу "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Прогнозы
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