Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 августа 2021
Харьков против Одессы. Снова в элите
Фото: Металлист 1925
Одесский "Черноморец" не играл в УПЛ на протяжении двух сезонов. Достаточно долгий перерыв для команды, которая в разное время брала медали чемпионата, играла в Европе и завоевывала национальный кубок. В родном городе возвращение матчей элиты ждали с предвкушением, но после все обернулось кошмаром. Ноль очков в двух турах, ноль голов, последнее место в таблице и потерянные связи с фанатами и родными болельщиками. Пора бы "Черноморцу" выбираться со дна. Пока еще не поздно.
В третьем туре можно сделать первый шаг на пути к выздоровлению, ибо в соперниках будет еще один недавний выпускник Первой лиги - "Металлист 1925". Правда у этой команды дела пока куда лучше. В двух турах коллектив Кривенцова набрал три очка, демонстрировал характер и показывал неплохой футбол. И они точно не хотят останавливаться на достигнутом. Ну что же, Харьков против Одессы снова в УПЛ. Пристегивайтесь.
"Металлист 1925" 19:30 "Черноморец"
Favbet-лига. 3-й тур
6 августа, Харьков, стадион "Металлист"
Арбитр:
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Металлист 1925":
Пока что из всех новоприбывших команд УПЛ, харьковский коллектив радует больше других. Вокруг них нет столько пафоса, как рядом с новоявленным соседом по городу, но есть неплохая структура игры и первая победа. Команда Кривенцова не потеряла надежность в обороне, параллельно с этим став неплохо играть в атаке. Да, пока было забито лишь два гола, однако и с "Рухом", и с "Колосом" свои моменты создавать получалось.
Главная проблема "Металлиста 1925" осталось прежней - позиция форварда. Пономарь точно не сыграет в ближайшее время, из-за чего пришлось арендовать бразильца Марлисона. Что он из себя представляет и с чем его едят сказать сложно. Маловероятно, что с Одессой он появится в старте, как его соотечественник Фабиньо. Ставим, что в качестве нападающего с первых минут выйдет Дмитренко. Также прогнозируем появление Протасова вместо Савина. Последний с "Колосом" смотрелся не очень.
Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня - Габелок - Протасов, Голодюк, Крыськив, Батюшин - Дмитренко
"Черноморец":
Пока что "динамовская" молодежь в Одессе не приживается. Десант из 14 игроков не помогает "Черноморцу" набирать очки, и даже забивать голы, вследствие чего фанаты задают вопрос: эти аренды того стоили? Но давайте не спешить с выводами после двух туров. У "Черноморца" одна из самых молодых команд в УПЛ, а потому игрокам нужно привыкнуть к новой среде обитания, прежде чем начать давать результат. Вопрос в другом: сколько займет адаптация?
После фиаско в Днепре, Юрий Мороз вновь внесет несколько изменений в состав. Во-первых, предположим, что вернутся опытные Мартыненко и Вачиберадзе, ибо игра Кадири в первом туре не впечатлила совсем. Во-вторых, по нашему мнению, Владислав Ванат присядет на банку, уступив место другому юному форварду - Исаенко. В первых двух турах лучший бомбардир прошлого молодежного первенства не забивал. Впрочем, как и вся команда.
Ориентировочный состав: Кучерук - Скорко, Мартыненко, Михайленко, Кузык - Вачиберадзе, Кравченко - Брагару, Бугай, Штогрин - Исаенко
Цифры и факты
- Ровно четыре раза харьковская и одесская команда играла между собой. Каждая встреча прошла в рамках первой лиги. Что примечательно, "Металлист 1925" ни разу не побеждал в очных встречах - две ничьи и две победы "моряков"
- Более того, харьковский клуб никогда не забивал в ворота "Черноморца"
- У одесситов худшее положение в таблице. Вместе с "Вересом" они остались единственными командами без забитых. Пропущенных же голов ровно шесть штук
- Лучшие бомбардиры в составе двух команд - Юрий Батюшин и Дмитрий Крыськив. Каждый отметился одним точным ударом
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|10
|Металлист 1925
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|0
|16
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|0-6
|-6
|1
|0
Последние очные встречи
Первая лига, 28-й тур, 27.05.2021
"Металлист 1925" - "Черноморец" 0:1
Гол: Путря 12 (п)
Первая лига, 23-й тур, 15.11.2020
"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Бугай 66, Авагимян 74
Первая лига, 28-й тур, 03.08.2020
"Металлист 1925" - "Черноморец" 0:0
Первая лига, 13-й тур, 12.10.2019
"Черноморец" - "Металлист 1925" 0:0
"Металлист 1925" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Черноморец" от UA-Football
Победа "Металлиста 1925" 2:1. Букмекеры видят в харьковчанах фаворитов будущего матча. И мы с ними согласны. "Металлист 1925" пока что показывает симпатичную игру в УПЛ, в отличие от своего будущего соперника, есть голы, моменты, неплохая игра в обороне. У "Черноморца" же пока сплошные проблемы. Мы продолжаем верить, что одесситы будут понемногу набирать по ходу кампании, однако пока что игроки слишком сырые для УПЛ. На стороне Харькова и психологическое состояние, и общий рисунок игры. Ставим на их победу. Непростую, но победу.
Популярное сейчас
- Павелко предложил Маркевичу возглавить сборную Украины - СМИ
- Каратистка Терлюга пробилась в полуфинал и гарантировала медаль Олимпиады
- "Нехватка спортивной мотивации". Экс-игрок Днепра и Ворсклы повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет
- Мариуполь - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 августа 2021
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО