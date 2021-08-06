Днепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.08.2021

"Мариуполь" с Остапом Маркевичем во главе считается командой перспективной и амбициозной, однако даже до той планки, которую установил Александр Бабич, азовцы пока не дотягивают. Третий тур текущей УПЛ мариупольцы встречают в статусе команды, которая еще не побеждала в новом сезоне. Хотя в последнем на данный момент поединке "Мариуполь" показал неплохой футбол.

"Днепр-1" перерос статус темной лошадки. Теперь это команда, от которой ожидают борьбы за награды и дальнейшего прогресса. И этим ожиданиям по состоянию на сейчас днепряне отвечают. Поэтому в третьем туре мы станем свидетелями столкновения двух команд, любящих играть с мячом и не боящихся идти в атаку. Будет интересный футбол.

УПЛ. 3-й тур. 07.08.2021.

Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Геннаий Серпутько

"Днепр-1" 19:30 "Мариуполь"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> / телетрансляция – телеканал УНИАН

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"Днепр-1"

Команда Йовичевича не взяла максимум на старте сезона. Из шести возможных очков днепряне набрали четыре, однако за ничью против "Ворсклы", выгрызенную "Днепром-1" в меньшинстве, плохого слова болельщики не скажут. "Черноморец" удалось одолеть на классе, а с "Мариуполем" ожидается более-менее равная борьба.

Нравится результативность "Днепра-1". В двух поединках команда Игоря Йовичевича забила пять мячей, что вместе со статистике "Десны" и "Шахтера" является лучшим показателем чемпионата Украины на данный момент. При этом "Днепр-1" в двух стартовых турах играл по-разному в плане тактики. Мы видим постоянные попытки тренерского штаба искать и открывать для себя что-то новое. Именно поэтому с "Днепром-1" связывают серьезные перспективы.

Вряд ли можно называть матчи между "Днепром-1" и "Мариуполем" принципиальными, но для некоторых футболистов это все же будет особая игра. Даниил Игнатенко, Никита Кравченко и Александр Пихалёнок когда-то играли за "Мариуполь", а сейчас претендуют на статус лидеров в "Днепре-1".

Ориентировочный состав: Паст - Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак - Джурасек, Пихалёнок, Игнатенко - Чуже, Назаренко - Довбик

"Мариуполь"

"Мариуполь" остается одной из шести команд, еще не побеждавших в чемпионате Украины. В первом туре азовцы владели преимуществом, но не сумели дожать "Львов". Во втором была вполне конкурентная игра против "Десны", но без зачетных баллов. Решающий гол команда Маркевича пропустила на 90+2-й минуте после ошибки ассистента с определением офсайда.

Остап Маркевич сразу после того матча философски прокомментировал результат. У тренера действительно нет времени жаловаться на обстоятельства, ведь, кроме матчей и тренировок, продолжается процесс комплектации коллектива. В частности, на неделе было объявлено о подписании контракта с Владиславом Клименко. Полноценное соглашение на два года.

Несмотря на отсутствие побед, Маркевич-младший говорит, что его команда находится в хорошем психологическом состоянии. Мол, поражение от "Десны" не подкосило коллектив, ведь было случайным. Матч против "Днепра-1" – прекрасная возможность отдать долги.

"Мариуполю" не поможет дисквалифицированный полузащитник Алексей Кащук.

Ориентировочный состав: Кудрик - Меличенко, Микицей, Чоботенко, Стасюк - Чех, Мишнёв, Очеретько - Топалов, Горбунов - Кулаков

"Днепр-1" - "Мариуполь". Статистика личных встреч

"Днепр-1" – молодая команда, поэтому история противостояния с "Мариуполем" не слишком богата. В шести матчах, проведенных соперниками на элитном уровне, однажды была зафиксирована ничья, трижды побеждали азовцы, дважды – днепряне. Результативной вышла хронологически последняя встреча между этими командами – ничья 2:2.

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"Днепр-1" - "Мариуполь". Последние матчи команд

На старте сезона "Днепр" выгрыз непростую ничью на поле "Ворсклы". Команда Йовичевича дважды уступала в счете, почти весь второй тайм играла в меньшинстве, но не проиграла. А вот в прошлом туре с "Черноморцем" была разминка. "Днепр-1" легко победил, забив три гола за первый час игры.

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"Мариуполь" очень обидно уступил "Десне". Перед тем была ничья 1:1 со "Львовом", поэтому азовцы остаются лишь с одной победой в последних восьми матчах УПЛ. Неутешительная статистика.

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"Днепр-1" - "Мариуполь". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 4 СК Днепр-1 2 1 1 0 5-2 +3 4 0 11 ФК Мариуполь 2 0 1 1 2-3 -1 1 0

"Днепр-1" - "Мариуполь". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Мариуполь". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Днепра-1" 3:1. "Днепр-1" приучил нас к результативной игре. Команда Йовичевича постоянно пытается нагнетать и идти вперед, что кого-то из соперников пугает, а кому-то развязывает руки. Вероятно, для "Мариуполя" такой стиль соперника будет сигналом к ​​своим активным действиям. Азовцы стремятся к тому, чтобы играть с позиции силы, хотя не всегда это удается из-за низкого индивидуального мастерства футболистов. Прогнозируем результативный футбол – победа "Днепра-1" и тотал больше 2,5.