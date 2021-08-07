Рух - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.08.2021

"Вересу" пока не удаётся забить хотя бы гол. Даже "Черноморец" уже переступил через эту черту. Вроде бы моменты создавать получалось и против "Колоса", и против "Динамо" (несколько, но всё же было), однако с завершением беда. Возможно, ближе к осени, когда команда наберёт кондиции, придёт и результат. Но пока Юрий Вирт не разберётся с этой проблемой, выше тринадцатого места команде вряд ли удастся взлететь.

На противоположном берегу четырнадцать месяцев было у Ивана Федыка, чтобы объяснить общественности, почему он украинский Нагельсманн, но этого времени перспективному специалисту не хватило. "Рух" решил, что шансы давать уже хватит, Григорий Козловский уже и сам запутался, где у него основа, а где резерв, поэтому решили откатиться к одной из предыдущих версий клуба, когда команду возглавлял Леонид Кучук. И вот с этого момента истории я в этот проект готов поверить. Даже не исключаю, что это будет какая-то борьба за пятую еврокубковую путёвку. Однако точно не трясина таблицы.

"Рух" - "Верес"

Vbet-лига. 3-й тур

7 августа. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00

Главный арбитр - Александр Дердо

Ассистенты: Тарас Клименко и Александр Дашко

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell

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"Рух": последние новости и ориентировочный состав

"Жёлто-чёрные" не бросили в одиночестве "Ингулец" с "Черноморцем", которые застряли в нижней части таблицы, В двух предыдущих турах "руховцы" пропускали по два гола, но забить смогли только "Металлисту 1925" в стартовой игре сезона (Кузык). Отличиться в поединке с деморализованной после вылета из Лиги конференций "Ворсклой" не получилось.

Одна из главных новостей недели в украинском футболе - приход на тренерский мостик "Руха" Леонида Кучука. Что это принесёт? Во-первых, стабильность во всём. От результатов, когда не будет неожиданных фиаско, как например с "Металлистом 1925", не будет неожиданной ротации от матча к матчу. А вот кто по мнению Кучука основа - вот это уже интересно будет увидеть. Предположу, что ротация будет широкая, но однозначно более-менее оптимальный состав команды станет понятен ближе к осени.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Мысык, Дидык, Билый, Гагун - Карасюк, Мартынюк - Кузык, Федорчук, Бойчук - Борячук.

"Верес": последние новости и ориентировочный состав

Турнирное положение "народного клуба" только на самую малость лучше их ближайшего соперника. Это связано с ничьей в дебютной игре чемпионата с "Колосом", когда удалось взять один балл. После этого шокирующее начало поединка против "Динамо" - к шестой минуте на табло уже был счёт 2:0 в пользу чемпиона и никаких шансов хоть что-то показать в ответ. Таким образом, пока "Верес" только тринадцатый и вообще без забитых.

В двух предыдущих играх Юрий Вирт не менял стартовый состав. Не исключено, что на этот раз ротации также не будет. Всё же возможности для усиления со скамейки запасных у наставника ровенчан немного. То есть обойма как бы есть, но не под УПЛ. Не исключаю, впрочем, точечные изменения в виде появления Михаила Шестакова впереди. Но такой ротации будет минимум.

Ориентировочный состав "Вереса" (слева - направо): Когут - Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат - Г.Пасич, Полюлях, Кучеров, Е.Пасич - Гегедош, Сергийчук.

Личные встречи

Без учёта товарищеских матчей, коих между коллективами было в достатке, а последний сыгран буквально этим летом, на официальном уровне до этого проведена только одна встреча. В августе 2019-го Млинов принимал встречу Кубка Украины. Тогда ровенчане представляли ещё Вторую лигу, а "Рух" - Первую. Финальный же свисток зафиксировал победу того, кто находился чуть выше по карьерной лестнице: на голы Кондракова и Климчука (кстати, оба ещё во львовской команде) номинальные хозяева ответили только результативным ударом Соломки с пенальти.

Между прочим, возглавляли тогда команды те же наставники, которые работают и сейчас: Юрий Вирт и Леонид Кучук.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Рух" - "Верес"

Слухи говорили, что Леонид Кучук свою первую каденцию в "Рухе" завершил из-за прагматичной игры своей команды. Вряд ли за время расставания наставник изменился во взглядах, а вот его обратное приглашение говорит о том, что боссы львовян готовы свои принципы пересмотреть. Поэтому отныне не ожидаю от "жёлто-чёрных" активной игры вперёд, а только, собственно, на результат. "Вересу" же вообще неплохо забить хотя бы гол. Поэтому ставка при таких раскладах выглядит очевидной.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.8

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша