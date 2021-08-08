Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.08.2021

"Заря" - "Динамо"

Vbet-лига. 3-й тур

8 августа. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена". Начало в 19:30

Главный арбитр - Анатолий Абдула

Ассистенты: Владимир Володин и Александр Корнийко

Трансляция на ТВ - "2+2"

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"Заря": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Алибеков, Булеца (условия аренды)

Отсутствие арендованных - неприятная новость для Виктора Скрипника. И если Алибеков ещё не интегрирован в основу, то на позицию Булецы замены нет вообще. Скорее всего, в середину поля выйдет опорник Цвек. Таким образом, у "Зари" будут действовать два разрушителя: помимо хорвата ещё и украинец Назарина. Также на Егора будет возложена миссия по развитию луганских атак.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Шевченко - Хомченовский, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Цвек - Громов, Назарина, Кочергин - Аллахяр, Шахаб.

"Динамо": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Бурда, Вербич, Попов (травмы)

В прошлой игре Луческу оставил в запасе Сидорчука, дав сыграть с первых минут Андриевскому. Предположу, что сейчас капитан киевлян вернётся в стартовую обойму. Кроме того, прогнозирую, что Цыганков вытеснит со старта Караваева, оставив последнему минут 15 в конце игры. Что касается позиции нападающего, то пока больше верится в то, что снова выйдет Гармаш, а не кто-то из трио летом подписанных и отправившихся в Запорожье.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Гармаш.

Статистика команд

У "Зари" два официальных матча со старта сезона. Первый - в Запорожье против "Александрии". По делу проиграли, побудив немало классических разговоров на тему "что же будет в еврокубках". Однако на прошлых выходных получилось реабилитироваться во встрече с "Ингульцом", отправив в ворота петровчан пять голов. В той игре первый хет-трик украинского сезона оформил Владислав Кочергин: дубль до перерыва и ещё один гол сразу после возвращения на поле.

Киевляне позже всех стартовали в чемпионате, сыграв неделю назад с "Вересом". Особых вопросов по этой игре нет: "чистая" победа чемпиона с четырьмя голами, а также интенсивным футболом практически на протяжении всей игры. Могло залетать и больше, но, скажем так, ограничились минимумом. Кстати, свой отложенный поединок с "Минаем" подопечные Мирчи Луческу проведут уже в ближайшую среду. Если удастся выиграть в Запорожье, то предстоящий поединок откроет перспективы к единоличному лидерству.

Турнирная таблица

Команды сыграли разное количество игр, поэтому обращать внимание, кто на каком месте, ещё рановато. Просто как факт констатируем, что победитель этого матча сможет приблизиться к группе лидеров, а проигравший пока останется в середине табели. Обойти "Днепр-1", который пока лидирует, сегодня точно не сможет никто из луганско-киевского дуэта. Разве что приблизиться на расстояние в один балл.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 3 2 1 0 7-3 +4 7 2 ФК Александрия 3 2 0 1 3-2 +1 6 3 Десна 2 2 0 0 5-1 +4 6 4 Шахтер 3 2 0 1 6-3 +3 6 5 Металлист 1925 3 2 0 1 5-4 +1 6 6 Ворскла 2 1 1 0 4-2 +2 4 7 Колос 2 1 1 0 1-0 +1 4 8 Динамо 1 1 0 0 4-0 +4 3 9 Заря 2 1 0 1 5-2 +3 3

Личные встречи

53 матча насчитывается в истории противостояний оппонентов во времена независимости. "Заря" побеждала только пять раз, 12 встреч завершились вничью, а ещй 36 - триумфом "Динамо". В Запорожье - на номинально домашнем поле для себя - луганчане за семь лет так ни разу "бело-синих" и не обыгрывали. Но зато пять раз на "Славутич-Арене" удалось сыграть вничью, проиграв семь.

Крайняя очная игра соперников состоялась в мае этого года. В финале Кубка Украины "динамовцы" выглядели предпочтительнее, но смогли забить только на исходе сотой минуты после удара Виктора Цыганкова.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Заря" - "Динамо"

Обе команды в прошлом туре выглядели убедительно, но разница в том, что соперники и у луганчан, и у киевлян были не ахти. "Заря", кроме этого, успела уже раз проиграть в стартовом туре "Александрии", когда держала мяч и была за это наказана. Сейчас ситуация будет обратная: уже хозяева получат возможность действовать вторым номером, что оставляет определённые варианты Виктору Скрипнику. Однако есть вопросы к игрокам: готова ли обновлённая "Заря" к давлению со стороны Киева и что по центру обороны - насколько сейчас это надёжная зона? Думается, "Динамо" сыграет на слабых сторонах соперника, выиграв поединок. "Чёрно-белым" может помочь только очередная очень сильная индивидуальная и командная игра Кочергина и компании.

Ставка: победа "Динамо"

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша