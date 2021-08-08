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Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.08.2021
"Заря" ещё ни разу не побеждала "Динамо" в Запорожье
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
"Заря" - "Динамо"
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8 августа. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена". Начало в 19:30
Главный арбитр - Анатолий Абдула
Ассистенты: Владимир Володин и Александр Корнийко
Трансляция на ТВ - "2+2"
Интернет-трансляция: UA-Футбол, Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Заря": кадровые новости и ориентировочный состав
Не сыграют: Алибеков, Булеца (условия аренды)
Отсутствие арендованных - неприятная новость для Виктора Скрипника. И если Алибеков ещё не интегрирован в основу, то на позицию Булецы замены нет вообще. Скорее всего, в середину поля выйдет опорник Цвек. Таким образом, у "Зари" будут действовать два разрушителя: помимо хорвата ещё и украинец Назарина. Также на Егора будет возложена миссия по развитию луганских атак.
Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Шевченко - Хомченовский, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Цвек - Громов, Назарина, Кочергин - Аллахяр, Шахаб.
"Динамо": кадровые новости и ориентировочный состав
Не сыграют: Бурда, Вербич, Попов (травмы)
В прошлой игре Луческу оставил в запасе Сидорчука, дав сыграть с первых минут Андриевскому. Предположу, что сейчас капитан киевлян вернётся в стартовую обойму. Кроме того, прогнозирую, что Цыганков вытеснит со старта Караваева, оставив последнему минут 15 в конце игры. Что касается позиции нападающего, то пока больше верится в то, что снова выйдет Гармаш, а не кто-то из трио летом подписанных и отправившихся в Запорожье.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Гармаш.
Статистика команд
У "Зари" два официальных матча со старта сезона. Первый - в Запорожье против "Александрии". По делу проиграли, побудив немало классических разговоров на тему "что же будет в еврокубках". Однако на прошлых выходных получилось реабилитироваться во встрече с "Ингульцом", отправив в ворота петровчан пять голов. В той игре первый хет-трик украинского сезона оформил Владислав Кочергин: дубль до перерыва и ещё один гол сразу после возвращения на поле.
Киевляне позже всех стартовали в чемпионате, сыграв неделю назад с "Вересом". Особых вопросов по этой игре нет: "чистая" победа чемпиона с четырьмя голами, а также интенсивным футболом практически на протяжении всей игры. Могло залетать и больше, но, скажем так, ограничились минимумом. Кстати, свой отложенный поединок с "Минаем" подопечные Мирчи Луческу проведут уже в ближайшую среду. Если удастся выиграть в Запорожье, то предстоящий поединок откроет перспективы к единоличному лидерству.
Турнирная таблица
Команды сыграли разное количество игр, поэтому обращать внимание, кто на каком месте, ещё рановато. Просто как факт констатируем, что победитель этого матча сможет приблизиться к группе лидеров, а проигравший пока останется в середине табели. Обойти "Днепр-1", который пока лидирует, сегодня точно не сможет никто из луганско-киевского дуэта. Разве что приблизиться на расстояние в один балл.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|2
|ФК Александрия
|3
|2
|0
|1
|3-2
|+1
|6
|3
|Десна
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|4
|Шахтер
|3
|2
|0
|1
|6-3
|+3
|6
|5
|Металлист 1925
|3
|2
|0
|1
|5-4
|+1
|6
|6
|Ворскла
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|7
|Колос
|2
|1
|1
|0
|1-0
|+1
|4
|8
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|+4
|3
|9
|Заря
|2
|1
|0
|1
|5-2
|+3
|3
Личные встречи
53 матча насчитывается в истории противостояний оппонентов во времена независимости. "Заря" побеждала только пять раз, 12 встреч завершились вничью, а ещй 36 - триумфом "Динамо". В Запорожье - на номинально домашнем поле для себя - луганчане за семь лет так ни разу "бело-синих" и не обыгрывали. Но зато пять раз на "Славутич-Арене" удалось сыграть вничью, проиграв семь.
Крайняя очная игра соперников состоялась в мае этого года. В финале Кубка Украины "динамовцы" выглядели предпочтительнее, но смогли забить только на исходе сотой минуты после удара Виктора Цыганкова.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Заря" - "Динамо"
Обе команды в прошлом туре выглядели убедительно, но разница в том, что соперники и у луганчан, и у киевлян были не ахти. "Заря", кроме этого, успела уже раз проиграть в стартовом туре "Александрии", когда держала мяч и была за это наказана. Сейчас ситуация будет обратная: уже хозяева получат возможность действовать вторым номером, что оставляет определённые варианты Виктору Скрипнику. Однако есть вопросы к игрокам: готова ли обновлённая "Заря" к давлению со стороны Киева и что по центру обороны - насколько сейчас это надёжная зона? Думается, "Динамо" сыграет на слабых сторонах соперника, выиграв поединок. "Чёрно-белым" может помочь только очередная очень сильная индивидуальная и командная игра Кочергина и компании.
Ставка: победа "Динамо"
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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