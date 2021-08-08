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Десна - Ингулец. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 09.08.2021
Десна - Ингулец: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ
Немало тревожных новостей в контексте "Десны" звучало в межсезонье. Говорили даже о вероятности не допуска черниговцев к элитным соревнованиям из-за отсутствия аттестата. Однако худшего не случилось, а трудности, которые постигли "Десну" в межсезонье, только сплотили команду. Сейчас она имеет прекрасную возможность завладеть единоличным лидерством после трех туров УПЛ.
Для этого команде Рябоконя нужно победить "Ингулец", который пока плетется в хвосте. Коллектив из Петрово проиграл два стартовых поединка, пропустив семь голов. А хуже всего – что просветления в игре "Ингульца" не видно. Поэтому сегодня мы говорим о матче с ярко выраженным разделением на фаворита и аутсайдера. С другой стороны, такие расклады заранее не гарантируют "Десне" трех очков. Ведь раненый зверь, которым является "Ингулец", вдвое опаснее.
УПЛ. 3-й тур
09.08.2021. Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина
Арбитр в поле - Роман Блавацкий
"Десна" 19:30 "Ингулец"
Текстовая олнайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> / Телетрансляция – ТК "Футбол 2"
"Десна"
В предыдущем туре "Десна" получила противоречивые три очка. Победный гол был забит на 90+2-й минуте после атаки, в ходе которой был офсайд. Но важно даже не это: "Десна" не показала футбол, который бы отвечал безальтернативному набору трех очков. Было значительно труднее, чем против "Черноморца", который сдался "Десне" в первом туре без боя.
Но игра забывается, а очки остаются. Этих очков "Десне" пока хватает, чтобы быть среди лидеров УПЛ. Больше только у "Днепра-1", однако благодаря матчу с "Ингульцом" у черниговцев есть шанс единолично возглавить таблицу. Победа гарантирует "Десне" пребывание на вершине как минимум до среды.
Интригует не только командная способность "Десны" бороться за очки, но и индивидуальные достижения футболистов. Владислав Калитвинцев после двух туров находится среди лучших бомбардиров, а Тарас Завийский – среди лучших ассистентов. Кадровый потенциал позволяет черниговцам строить планы на матч с "Ингульцом" с позиции силы.
Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Цимбалюк, Селин, Картушов - Завийский, Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Безбородько
"Ингулец"
"Шахтеру" "Ингулец" проиграл с минимальной разницей в счете, хотя по игре реальных шансов получить очки практически не было. Уже при счете 1:2 "Ингулец" провел еще одну добротную атаку, которая могла завершиться взятием ворот. Но это было бы вершиной счастья для "Ингульца", а не следствием хитроумного плана.
То, чего заслуживает "Ингулец", показала "Заря". Неделю назад луганчане забили петровчанам пять мячей, первые два из которых – до десятой минуты поединка. Теоретически у команды Лавриненко был шанс вернуться в борьбу, если бы при счете 1:3 рефери назначил пенальти в ворота "Зари". Но история не терпит сослагательного наклонения.
Хуже "Ингульца" сейчас выступает только "Черноморец". Одесситы не добыли ни одного очка за три тура, но в последнем своем матче дали достойный бой "Металлисту 1925". Поэтому туман безнадежности немного рассеялся, чего нельзя сказать о "Ингульце". Именно поэтому отчетный матч крайне важен для команды Сергея Лавриненко.
Ориентировочный состав: Гальчук - Полегенько - Павлов, Ковалев, Бен Салем - Опанасенко - Шишка, Коробенко - Запорожец, Гопей - Ситало
"Десна" - "Ингулец". Статистика личных встреч
Команды имеют опыт личных встреч не только в УПЛ, но и в Первой лиге. Из шести матчей, сыгранных между "Десной" и "Ингульцом", в половине сыграл показатель "тотал больше 2,5". В частности, в последней встрече между этими командами был зафиксирован счет 3:0 в пользу "Десны". Зато в первом круге того чемпионата "Ингульцу" удалось отобрать очки у фаворита – ничья 1:1.
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"Десна" - "Ингулец". Последние матчи команд
"Десна" показывает результативный футбол. В двух стартовых турах чемпионата было забито пять голов, а в конце прошлого сезона была серия из трех подряд результативных матчей. В межсезонье команда потеряла всю линию обороны, а вот впереди все очень даже хорошо для Александра Рябоконя.
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В конце прошлого чемпионата "Ингулец" окончательно уберегся от вылета благодаря победам над "Олимпиком" и "Львовом". Но было поражение в последнем туре, затем – два поражения на старте уже нового чемпионата. Поэтому к игре с "Десной" "Ингулец" подходит с серией из трех неудач подряд.
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"Десна" - "Ингулец". Турнирное положение команд
Победа поможет "Ингульцу" подняться сразу на несколько позиций вверх – в район десятой ступени. Поражение так и оставит на дне. "Десне" же три очка гарантируют единоличное лидерство как минимум до тех пор, пока перенесенный матч первого тура не сыграет "Динамо".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|0
|2
|ФК Александрия
|3
|2
|0
|1
|3-2
|+1
|6
|0
|3
|Десна
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|0
|15
|Ингулец
|2
|0
|0
|2
|2-7
|-5
|0
|0
|16
|Черноморец
|3
|0
|0
|3
|2-9
|-7
|0
|0
***
"Десна" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты
"Десна" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Десны" 1:0. "Десна" – результативная команда, но "Ингулец" приложит максимум усилий, чтобы сдержать порыв черниговцев. В трех из шести матчей, что ранее состоялись между этими соперниками, забивала только одна команда. От этого и отталкиваемся в процессе ставки и прогноза: "обе забьют – нет".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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