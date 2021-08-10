Динамо - Минай. Анонс и прогноз перенесенного матча чемпионата Украины на 11.08.2021

В советском союзе процветала практика переносить внутренние матчи команд ради лучшей подготовки к еврокубкам. Кое-где такое сейчас встретишь даже в Европе, но наша родная УПЛ пошла еще дальше: было принято решение перенести матч четвертого тура с участием "Динамо" для... проведения "товарняка" с "Интером". Поэтому пока все остальные участники УПЛ продолжают бороться за наилучшие позиции на старте, "Динамо" продолжает "подразрушать" календарь.

Продолжает, ведь это будет уже не первый перенос. Матч первого тура против "Миная" не состоялся вовремя официально по просьбе "Миная". Но знающие источники утверждают, что киевляне, мотивируя свое решение усталостью игроков после чемпионата Европы, выпросили себе несколько лишних дней для подготовки / отдыха. Соперник не был против, потому что привык, что ним вертят, словно свекровь невесткой: в начале года нечто подобное было с условно домашним матчем "Миная", когда "Динамо", не взирая на договоренности с руководителями закарпатского клуба, не захотело ехать в Ужгород и просто перевезло соперника на свою территорию, организовав чартер. Хотя могло играть на Закарпатье при пустых трибунах, а все слова о пандемии коронавируса в контексте переноса – манипуляция (уже через неделю "Минай" играл дома с "Ингульцом" при тех же карантинных условиях).

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Нужно сказать, что сегодняшний перенос "Минаю" действительно пошел на пользу. Ведь, заменив в УПЛ "Олимпик", под старт чемпионата закарпатцы комплектовались на скорую руку. Для "Динамо" же полезно и подавно, ведь вместо 24-го июля, сезон они начали первого августа. Ведь вместе с "Шахтером" удалось продавить и перенос матча за Суперкубок Украины, что в корне нивелировало любой турнирный и смысловой вес предстоящего поединка между двумя лучшими командами страны.

Но о Суперкубке - как-то потом.

УПЛ. Перенесенный матч первого тура

11.08.2021. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Юрий Иванов

"Динамо" 19:30 "Минай"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> / Телетрансляция – телеканал "2+2"

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"Динамо"

"Динамо" довольно спокойно разобралось со своими двумя соперниками на старте сезона. "Верес" вообще прошли и не заметили, а победу над "Зарей" добыли почти на классе. Почти, потому что остались нюансы: неизвестно, как пошла бы игра, если бы Фаворов реализовал пенальти. Ну и нервы некоторых игроков (привет Жерсону Родригесу, Карлосу де Пене, Николаю Шапаренко) не вписавались в концепцию зрелой победы.

Но в целом Мирча Луческу может быть удовлетворен, хотя и наблюдает за продвижением своей команды со стороны. Румын подтягивает здоровья, а Эмил Карас послушно держит с ним связь.

Новых кадровых проблем у "Динамо" нет. К отсутствию Никиты Бурды и Дениса Попова уже все привыкли, Илья Шкурин и Эрик Рамирес не играют, потому что до сих пор "тяжеловатые". Поэтому на позиции нападающего видим ротацию в пределах Гармаш - Кулач. Хотя, учитывая имя и статус соперника, в этом матче можем дождаться ротации на других позициях.

Ориентировочный состав: Бущан - Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко - Андриевский, Шапаренко, Буяльский - Караваев, де Пена - Кулач

"Минай"

Василий Кобин говорил, что им перенос матча первого тура действительно помог. Но вот перенос матча с "Колосом" уже, по словам тренера, не пошел на руку, ведь был потерян игровой тонус. Однако этот перенос имел уважительные причины: еврокубковый матч "Колоса" (соперник "Миная" по третьему туру УПЛ) назначили на вторник из-за необходимости делить стадион в столице Казахстана ("Астана-Арена") между "Шахтером" (Караганды) и "Астаной" (играет в четверг). Поэтому пришлось смириться.

В своем единственном официальном матче, проведенном в этом сезоне, "Минай" победил "Александрию" 1:0. Поэтому по потерянным очкам закарпатцы – среди лидеров турнира, хотя понятно, что это явление временное. В большинстве матчей "Минай" будет аутсайдером, а большинство очков, вероятно, наберет на своем поле.

Состав закарпатцев трудно прогнозировать, поскольку в нем много новых имен. Читается разве что выход со старта Евгения Селезнева. Против "Александрии" он действительно сыграл неплохо, а против "Динамо" в столице будет особая мотивация.

Ориентировочный состав: Кучер - Кныш - Горин, Векляк, Лиховыдько - Багайоко - Петрусенко, Кулиев, Хахлёв - Билоног, Селезнев

"Динамо" - "Минай". Статистика личных встреч

"Динамо" и "Минай" встречались между собой четыре раза, и четыре раза победа оставалась за киевской командой. В этой серии у закарпатцев только один забитый мяч.

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"Динамо" - "Минай". Последние матчи команд

"Динамо" в субботу сыграет не против "Ингульца" в УПЛ, а против "Интера" в товарищеском матче. Можно не беречь силы перед поединком без турнирного значения... Шутки шутками, но команда входит в график двух игр в неделю. Перед Лигой чемпионов это полезно.

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Василий Кобин после прошлого матча говорил, что "Минай" будет искать спарринг-партнера на время окна, образовавшегося в третьем туре УПЛ. Нашли ли – неизвестно, ведь официальной информации по этому поводу нет.

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"Динамо" - "Минай". Турнирное положение команд

Победа поможет "Динамо" подняться сразу на несколько позиции и догнать по очкам "Десну". А по дополнительным показателям, возможно, удастся опередить черниговцев. "Минай" точно не опустится после этого матча ниже десятой строчки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Десна 3 3 0 0 7-1 +6 9 0 2 Ворскла 3 2 1 0 8-3 +5 7 0 3 СК Днепр-1 3 2 1 0 7-3 +4 7 0 4 ФК Александрия 3 2 0 1 3-2 +1 6 0 5 Динамо 2 2 0 0 6-1 +5 6 0 6 Шахтер 3 2 0 1 6-3 +3 6 0 9 Заря 3 1 0 2 6-4 +2 3 0 10 ФК Минай 1 1 0 0 1-0 +1 3 0 11 Рух 3 1 0 2 3-5 -2 3 0

"Динамо" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо 3:0. Отдохнуть и как следует подготовиться у "Динамо" было достаточно возможностей. На выходных в не слишком энергозатратном поединке одолели "Зарю", а главный конкурент уже потерял очки. Поэтому победу против "Миная" киевляне должны добывать на крыльях. Ставка на односторонний футбол – "Динамо" выиграет и не пропустит.