Заря - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.08.2021

Коллеги по несчастью. Так случилось, что обе эти команды свои последние поединки проводили против "Динамо" и обе проиграли. Причем, "Заря" в конечном итоге недалеко ушла от "Миная" – 1:2 и 0 2. И вот в четвертом туре УПЛ эти соперники сыграют между собой в борьбе за три очка.

Матч, в котором есть четко выраженный фаворит.

УПЛ. Четвертый тур

14.08.2021. Запорожье. "Славутич Арена"

Арбитр в поле – Денис Шурман

"Заря" 19:30 "Минай"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> / телетрансляция – телеканал УНИАН

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"Заря"

"Заря", как и ожидалось, неудачно начала чемпионат. В трех матчах набрано только три очка. Это обычная ситуация, когда луганчане на старте только –только разгоняются. Однако на самом деле времени не так много, как кажется на первый взгляд. Ведь уже во вторник команде Скрипника предстоит провести первый матч отбора Лиги Европы против австрийского "Рапида".

Как-то неудобно сейчас говорить о разделении приоритетов, ведь "Заре" нужны и очки в УПЛ, и результат на международной арене. Поэтому на "Минай" будет максимальный настрой, а это значит, что шансов на победу у "Зари" больше. Ведь по классу, по мастерству команда Скрипника значительно превосходит команду Кобина. Преградой могла стать разве что недооценка.

То, как "Заря" умеет разбираться с аутсайдерами, показал матч против "Ингульца" (5:1). С другой стороны, есть поражение от "Александрии", против которой луганчане также были фаворитами. Не сыграла команда в свой футбол и против "Динамо", но в том матче Скрипник не мог рассчитывать на Булецу, который является основным, и Алибекова. На этот раз все в строю.

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниор Рейс - Булеца, Назарина, Громов, Кочергин - Гладкий, Аллахьяр

"Минай"

Первоочередная задача Василия Кобина – стабилизировать основной состав. У "Миная" много новичков, много ноунейм и нужно время, чтобы притереться друг к другу. При этом важно добывать результат, чтобы не увязнуть на старте в психологической яме.

С психологией в матче против "Динамо" (поражение 0:2) было все в порядке. Даже после двух пропущенных в первом тайме команда боролась за свое имя. Другое дело, что старания мало значат, если нет мастерства. А с этим действительно беда.

С другой стороны, "Александрию" как-то ведь удалось побороть. А "Александрия" побеждала "Зарю". По такой логике и "Минай" должен цепляться за очки в Запорожье, хотя все мы знаем, что это так не работает. Каждый новый поединок – новая история.

Ориентировочный состав: Кучер - Кныш - Горин, Векляк, Лиховыдько - Багайоко - Хахлев, Петрусенко, Байдал - Селезнев, Билоног

"Заря" - "Минай". Статистика личных встреч

Эти команды сыграли между собой два поединка на официальном уровне украинского футбола, оба закончились сухими победами "Зари". В Ужгороде в прошлом году был разгром 0:3, в Запорожье луганчане ограничились одним взятием ворот.

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"Заря" - "Минай". Последние матчи команд

Нестабильно и неоднозначно – так можно описать путь "Зари" в этом сезоне. Хотя результаты поединков с "Динамо" (поражение) и "Ингульцом" (победа) вполне вписались в картину ожиданий. Выбила из колеи неудача в игре с "Александрией". До сих пор непонятно, что это было... а в четверг у "Заре" уже "Рапид".

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Календарь матчей "Миная" очень искажен. Вовремя не был сыгран поединок против "Динамо", затем состоялся перенос встречи с "Колосом". Но пойдет ли это во вред (или, возможно, наоборот, - на пользу), узнаем позже. Когда образуется целостная картина выступлений закарпатцев в сезоне.

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"Заря" - "Минай". Турнирное положение команд

У обоих – по три очка, но у "Миная" на один матч меньше. Зато "Заря" имеет лучшие дополнительные показатели. Правда, на старте сезона все это не имеет большого значения.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 8 Колос 2 1 1 0 1-0 +1 4 0 9 Заря 3 1 0 2 6-4 +2 3 0 10 ФК Минай 2 1 0 1 1-2 -1 3 0 11 Рух 3 1 0 2 3-5 -2 3 0

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"Заря" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Зари" 3:0. "Заре" очень нужна победа – как для турнирного улучшения, так и для психологического равновесия перед матчем с "Рапидом". "Минаю" тоже нужны очки, но практически во всех поединках эта команда играет и будет играть от соперника. Вопрос в том, удастся ли много не пропустить. Делаем ставку на то, что "Заря" победит с сухими воротами.