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Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 августа 2021
Одни идут без побед, другие - без поражений
Фото: ФК Ворскла
Мы долго критиковали "Ворсклу" за вылет из еврокубков от скромного "КуПС". Следующие матчи УПЛ показали, что полтавскому клубу Лига Конференций была в тягость и после финского недоразумения они стали играть лучше. Интереснее. Агрессивнее. С другой стороны, не рановато ли делать выводы после двух матчей против львовских команд? Может немного обождать?
С "Вересом" ситуация проще. И плачевнее. Одно очко на старте и не самые радужные перспективы. В Первой лиге команда Вирта многих радовала, однако в элите возникли большие проблемы, причем как в обороне, так и в атаке. И если в ближайшее время ситуация не изменится, то "Верес" может застрять на самом дне таблицы. Единственная возможность спасения - победы.
"Верес" 17:00 "Ворскла"
Favbet-лига. 4-й тур
14 августа, Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр: В.Романов
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Верес":
С одной стороны, можно сказать, что ровенчанам не повезло со жребием. В четырех стартовых турах им выпали три еврокубковые бойца - "Динамо", "Колос" и "Ворскла". С другой стороны, "Рух" - команда, с которой "Верес" вполне может играть, однако они провалились на самом старте, пропустив дважды, а в конце не смогли реализовать несколько моментов. По первым турам заметно, что некоторые игроки "красно-черных" не могут адаптироваться в более сложном дивизионе, допуская слишком явные ошибки.
Мессі вже в Парижі, але душею в Рівному ????@parimatch_ua pic.twitter.com/1Q8UGfklxz— NK VERES RIVNE (@veres_club) August 10, 2021
Вероятно, что после второго подряд поражения Юрий Вирт решится провести несколько изменений в составе. Правда, скамейка запасных у него достаточно короткая, а потому широкой ротации не будет. Можем предположить, что вернется в старт Евгений Пасич, а Кучеров уступит место Полюляху.
Ориентировочный состав: Кучер - Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов - Е. Пасич, Клец, Полюлях, Г. Пасич - Гегедош, Шестаков
"Ворскла":
Если у ровенчан график на старте сезона непростой, то у полтавчан - иная ситуация. В трех турах они играли дома, а из серьезных оппонентов пока встретились только с "Днепром-1". С "Рухом" и "Львовом" они сыграли спокойно и достаточно уверенно, добыв две победы. Сейчас "Ворскла", как и год назад, находится среди лидеров, и снова возникает вопрос: как долго они там пробудут?
Вітаємо з #Перемога ????#VRPLVI#ФКВП #FCVP #УПЛ pic.twitter.com/WoMMayQ3Xi— ФК Ворскла (@vorsklacomua) August 8, 2021
После вылета от ФК "КуПС", Юрий Максимов отказался от игры в три центральных защитника, выбрав более классическую расстановку - 4-1-4-1. Чеснаков и Тамм достаточно уверенно играют в обороне, Скляр неостановим в центре поля, а Степанюк и Тилль прекрасно понимают друг друга, о чем говорит их статистика. У Оливье пять результативных действий (1+4), у Руслана - четыре (4+0). Вряд ли кто-то из героев останется в запасе.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу - Скляр, Челядин, Пуцлин, Кане - Тилль - Степанюк
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает семь игр, однако две были сыграны еще в прошедшем веке, в то время, как остальные поединки были проведены начиная с 2016-го года. В целом, преимущество на стороне полтавчан, которые победили четырежды, проиграв лишь раз. Еще дважды поединки заканчивались вничью. Общий счет голов - 6:2 в пользу "зелено-белых"
- "Ворскла" - самая забивная команда этого сезона. Вместе с киевским "Динамо" они отличились восемь раз в трех турах
- Ровенский клуб не побеждает в рамках УПЛ уже восемь матчей - две ничьих, шесть поражений
- Свой 15-й гол в УПЛ может забить Владислав Вакула
- В составе полтавчан играют лучшие бомбардир и ассистент нынешнего сезона. На счету Степанюка четыре гола, Тилль отдал четыре голевые
Турнирное положение команды
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|3
|Ворскла
|3
|2
|1
|0
|8-3
|+5
|7
|0
|14
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-6
|-5
|1
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 8-й тур (ЧГ), 05.05.2018
"Верес" - "Ворскла" 0:0
УПЛ, 3-й тур (ЧГ), 31.03.2018
"Ворскла" - "Верес" 0:0
УПЛ, 20-й тур, 17.02.2018
"Ворскла" - "Верес" 1:0
Гол: Кулач 59
УПЛ, 9-й тур, 16.09.2017
"Верес" - "Ворскла" 1:0
Гол: Е. Пасич 65
"Верес" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Верес" - "Ворскла" от UA-Football
Победа "Ворсклы" 2:1. Мы знаем, что болельщики "Вереса" уже не могут дождаться первой победы после возвращения в элиту, однако вряд ли она случится в эту субботу. Не против нынешней "Ворсклы", которая успела набрать приличный ход, а главные лидера вышли на свой пик. Пока что команда Максимова в УПЛ играла лишь дома, но не думаем, что у них возникнет много проблем с "Вересом". Ставим на победу гостевой команды.
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