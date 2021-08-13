Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 августа 2021

Мы долго критиковали "Ворсклу" за вылет из еврокубков от скромного "КуПС". Следующие матчи УПЛ показали, что полтавскому клубу Лига Конференций была в тягость и после финского недоразумения они стали играть лучше. Интереснее. Агрессивнее. С другой стороны, не рановато ли делать выводы после двух матчей против львовских команд? Может немного обождать?

С "Вересом" ситуация проще. И плачевнее. Одно очко на старте и не самые радужные перспективы. В Первой лиге команда Вирта многих радовала, однако в элите возникли большие проблемы, причем как в обороне, так и в атаке. И если в ближайшее время ситуация не изменится, то "Верес" может застрять на самом дне таблицы. Единственная возможность спасения - победы.

"Верес" 17:00 "Ворскла"

Favbet-лига. 4-й тур

14 августа, Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Верес":

С одной стороны, можно сказать, что ровенчанам не повезло со жребием. В четырех стартовых турах им выпали три еврокубковые бойца - "Динамо", "Колос" и "Ворскла". С другой стороны, "Рух" - команда, с которой "Верес" вполне может играть, однако они провалились на самом старте, пропустив дважды, а в конце не смогли реализовать несколько моментов. По первым турам заметно, что некоторые игроки "красно-черных" не могут адаптироваться в более сложном дивизионе, допуская слишком явные ошибки.

Мессі вже в Парижі, але душею в Рівному ????@parimatch_ua pic.twitter.com/1Q8UGfklxz — NK VERES RIVNE (@veres_club) August 10, 2021

Вероятно, что после второго подряд поражения Юрий Вирт решится провести несколько изменений в составе. Правда, скамейка запасных у него достаточно короткая, а потому широкой ротации не будет. Можем предположить, что вернется в старт Евгений Пасич, а Кучеров уступит место Полюляху.

Ориентировочный состав: Кучер - Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов - Е. Пасич, Клец, Полюлях, Г. Пасич - Гегедош, Шестаков

"Ворскла":

Если у ровенчан график на старте сезона непростой, то у полтавчан - иная ситуация. В трех турах они играли дома, а из серьезных оппонентов пока встретились только с "Днепром-1". С "Рухом" и "Львовом" они сыграли спокойно и достаточно уверенно, добыв две победы. Сейчас "Ворскла", как и год назад, находится среди лидеров, и снова возникает вопрос: как долго они там пробудут?

После вылета от ФК "КуПС", Юрий Максимов отказался от игры в три центральных защитника, выбрав более классическую расстановку - 4-1-4-1. Чеснаков и Тамм достаточно уверенно играют в обороне, Скляр неостановим в центре поля, а Степанюк и Тилль прекрасно понимают друг друга, о чем говорит их статистика. У Оливье пять результативных действий (1+4), у Руслана - четыре (4+0). Вряд ли кто-то из героев останется в запасе.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу - Скляр, Челядин, Пуцлин, Кане - Тилль - Степанюк

Цифры и факты

История встреч двух команд насчитывает семь игр, однако две были сыграны еще в прошедшем веке, в то время, как остальные поединки были проведены начиная с 2016-го года. В целом, преимущество на стороне полтавчан, которые победили четырежды, проиграв лишь раз. Еще дважды поединки заканчивались вничью. Общий счет голов - 6:2 в пользу "зелено-белых"

"Ворскла" - самая забивная команда этого сезона. Вместе с киевским "Динамо" они отличились восемь раз в трех турах

Ровенский клуб не побеждает в рамках УПЛ уже восемь матчей - две ничьих, шесть поражений

Свой 15-й гол в УПЛ может забить Владислав Вакула

В составе полтавчан играют лучшие бомбардир и ассистент нынешнего сезона. На счету Степанюка четыре гола, Тилль отдал четыре голевые

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Турнирное положение команды

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 3 Ворскла 3 2 1 0 8-3 +5 7 0 14 Верес 3 0 1 2 1-6 -5 1 0

Последние очные встречи

УПЛ, 8-й тур (ЧГ), 05.05.2018

"Верес" - "Ворскла" 0:0

УПЛ, 3-й тур (ЧГ), 31.03.2018

"Ворскла" - "Верес" 0:0

УПЛ, 20-й тур, 17.02.2018

"Ворскла" - "Верес" 1:0

Гол: Кулач 59

УПЛ, 9-й тур, 16.09.2017

"Верес" - "Ворскла" 1:0

Гол: Е. Пасич 65

"Верес" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Верес" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:1. Мы знаем, что болельщики "Вереса" уже не могут дождаться первой победы после возвращения в элиту, однако вряд ли она случится в эту субботу. Не против нынешней "Ворсклы", которая успела набрать приличный ход, а главные лидера вышли на свой пик. Пока что команда Максимова в УПЛ играла лишь дома, но не думаем, что у них возникнет много проблем с "Вересом". Ставим на победу гостевой команды.