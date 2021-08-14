Десна - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.08.2021

Мы очень много раскручиваем персону Артёма Довбика, его важность для "Днепра-1" и его результативность, ведь парень забил уже аж три гола на старте сезона. При этом, Денис Безбородько за это же время успел отличиться столько же, к тому же, он приносит своей команде победы: так было в игре против "Мариуполя" на последних секундах, так было в очень вязкой игре с "Ингульцом" неделю назад. Знаете, что ещё объединяет обоих форвардов помимо трёх результативных ударов за три тура? Голы из офсайдов. Оба уже успели записать себе в актив по одному не легитимному взятию ворот. И хоть это не проблема нападающих, что лайнсмены прозевали и не прочертили виртуальную линию, однако от правды никуда не денешься. Поэтому на нынешний матч в ход от Дома футбола идёт тяжёлая артиллерия в лице Екатерины Монзуль, которая будет судить третий подряд матч этих команд. Две предыдущих дуэли выиграл СК с одинаковым счётом 2:0. Как будет на этот раз?

"Десна" (Чернигов) - "Днепр-1"

Vbet-лига. 4-й тур

14 августа. Чернигов. Стадион им. Гагарина. Начало в 19:30

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко

Арбитр ВАР - Евгений Арановский

Ассистент ВАР - Виктор Матяш

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

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"Десна": кадровые новости и ориентировочный состав

Александр Рябоконь в прошлом туре выбрал какой-то гибридный состав, в которой нашлось место аж двум номинальным защитникам и семерым номинальным хавбекам. Правда, базовая схема из-за этого не изменилась: 4-4-1-1. Почему-то не верится, что коуч "северян" выберет на игру тот же состав, который в прошлом туре добивался непростой победы над "Ингульцом". Ожидаем возвращения Цымбалюка в центр обороны и также готов поставить на выход Безбородько в атаке: Денис такое доверие тремя голами в двух последних играх заслужил. Не исключено, впрочем, что форвард останется на подхвате на скамейке запасных и освежит игру по её ходу.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Литовка - Картушов, Селин, Цымбалюк, Сафронов - Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев - Тотовицкий - Безбородько.

"Днепр-1": кадровые новости и ориентировочный состав

Если Игор Йовичевич придерживается принципа, что победный состав не меняют, то сегодня не будет ротации по сравнении с прошлыми играми. Вот уже два матча подряд "Днепр-1" выходит в идентичном сочетании игроков. Если же хорватский тренер готов пойти на ротацию, то ждём возвращения в центр обороны Логинова вместо Сватка. Игнатенко, Когут, Ярмолюк и Русин - игроки, которые на данный момент больше подходят под ротацию, поэтому их появление на поле ожидаем после перерыва.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Паст - Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко - Чуже, ди Франко, Джурасек, Назаренко - Пихалёнок - Довбик.

Статистика команд

Три победы в трёх матчах - это результаты "Десны" на старте сезона. Вроде бы всё шикарно, но все три встречи сыграны против команд, которые нынешний сезон проведут в нижней половине таблицы ("Черноморец", "Мариуполь", "Ингулец"), поэтому все проверки "северян" и их амбиций ещё впереди. Поставлю на то, что у черниговского коллектива ещё будет спад в результатах. Вряд ли ниже седьмой-восьмой строчки, но удержаться в группе лидеров команде Александра Рябоконя будет очень тяжело.

В стартовом туре чемпионата днепряне вдесятером смогли взять ничью в игре с "Ворсклой". Повезло с безобразным судейством, когда не заметили офсайд у Довбика, но также были вопросы к арбитрам и по второму голу полтавчан. Однако затем у СК всё получилось намного увереннее: разбили "Черноморец" и целый тайм выносили без шансов "Мариуполь", правда, затем почему-то играть перестали. В любом случае, две победы в свою копилочку добавили и остаются одной из пяти команд лиги, которая ещё не проигрывала.

Турнирная таблица

В таблице всё ещё плотно - чемпионат только разгоняется. "Десна" вместе с "Динамо" пока ещё не допускала осечек и набрала максимум из возможных очков. Днепряне идут следом в списке команд, у которых в активе по две победы и ничьей. "Северяне" по итогам нынешнего тура могут упасть максимум на шестую строчку, ну а при удачных раскладах есть шанс завершить выходные даже в статусе лидера. У днепрян, кстати, также есть возможность возглавить таблицу, но для этого нужно, чтобы проиграли "Динамо" (в среду "Ингульцу") и "Ворскла".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 3 3 0 0 8-1 +7 9 2 Десна 3 3 0 0 7-1 +6 9 3 Шахтер 4 3 0 1 8-3 +5 9 4 Ворскла 3 2 1 0 8-3 +5 7 5 СК Днепр-1 3 2 1 0 7-3 +4 7

Личные встречи

Четыре официальных встречи между собой провели черниговчане и днепряне. Благодаря победе в марте этого года СК вышел вперёд в очном противостоянии. Любопытно, что ни одна предыдущая встреча не завершилась без голов, но и ни разу не было забито больше двух.

Стоит также отметить, что "Десна" ещё ни разу не побеждала днепрян в родных стенах. В ноябре 2019-го поединок не определил победителя (1:1), а в марте 2020-го, как уже было написано выше, "Днепр-1" праздновал победу благодаря дублю Чуже.

Любопытно, что с момента последней встречи из тех, кто тогда выходил в стартовом составе "Десны", уже нет шестерых. Днепряне потеряли только одного игрока.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Десна" - "Днепр-1"

По семь голов на старте сезона - это очень приличный показать. Выше пока только у "Шахтёра", "Ворсклы" и "Динамо", однако "горнякам" для этого понадобилось затратить на один матч больше. В любом случае, и "Десна", и "Днепр-1" очень хорошо играют в нападение, но при этом остаются вопросы к обороне. Поэтому я предположу, что футбол нас ожидает результативный и абсолютно не скучный.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.8