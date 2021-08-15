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Колос - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 августа 2021
Пропустит ли Волынец? Продолжит ли побеждать Кучук?
Фото: ФК Рух
"Колос" - парадоксальная команда. По крайней мере, на старте нового сезона. Вы только вдумайтесь, за четыре матча они ни разу не пропустили с игры, однако ни в одном из поединков команда Костышина не впечатляла. Совсем. Если даже после победы над "Металлистом 1925" к ним оставалось немало вопросов, то что говорить о двух играх с Карагандой или встречей с "Вересом"? Ковалевцев серьезно штормит и болельщикам остается надеяться, что Руслан Костышин сможет вернуть коллектив на правильный путь. Больше на такое никто не способен.
Как быстро "Колос" придет в себя сказать сложно. Промежуточные итоги можно будет сделать уже в воскресенье после их битвы с "Рухом". Львовяне, похоже, нашли свое спасение в Леониде Кучуке, а потому просто хозяевам не будет. Как и во всех других матчах этой кампании.
"Колос" 17:00 "Рух"
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15 августа, Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: Ю.Иванов
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Колос":
Последний тур УПЛ команда Костышина пропускала, сославшись на необходимость подготовки к еврокубковым баталиям. Дальнейшие события показали, что особо никто ни к чему не подготовился. "Колос" разучился забивать. На их счету всего один гол в четырех матчах сезона, что достаточно мало, учитывая летнее усиление команды - Нуриев, Ситчинава, Кариока умеют созидать. Но сейчас все получается с трудом, академично и медленно. И даже родные стандарты больше не помогают.
В арсенале Костышина хватает кадров, дабы тасовать футболистов от матча к матчу. Предположим, что это случится и в воскресенье. К примеру, вернутся в старт Задоя и Лысенко, а в линии обороны Петров и Гавриш сменят Новака и Павловца. Не исключен выход Чурко вместо Кариоки.
Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец - Задоя, Богданов - Чурко, Костышин, Ильин - Лысенко
"Рух":
После двух провалов на старте сезона, Григорий Козловский решил таки попрощаться с молодым Федыком, вернув на его место опытного Кучука. В первой же игре с "Вересом" это дало свои плоды. Львовяне победили, показав игру, которая так нравится белорусскому наставнику - мощный старт, два гола за десять минут и откат в оборону. Да, однажды пропустили, но в целом команда уже меняется. Вероятно, в лучшую сторону.
Многие говорят, что победный состав не меняют, а потому, вероятно, стоит ожидать тех же футболистов, которые начинали встречу с "Вересом". Из-за повреждения досрочно был заменен Дидык, однако, по данным официального сайта, он в строю и готов играть. А значит, никаких сюрпризов с составом быть не должно
Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Дидык, Мысык - Мартынюк - Бойчук, Ореховский, Федорчук, Климчук - Борячук
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает шесть матчей, в которых полное равенство. "Рух" победил трижды, "Колос" победил трижды, ничьих не было. Отметим, что на стороне ковалевцев небольшое преимущество по голам - семь против шести
- В это воскресенье "Рух" проведет свой 30-й матч в рамках УПЛ
- У львовян тяжело идут последние гостевые матчи - две ничьих и два поражения
- "Колос" не пропускает в УПЛ на протяжении 206-ти минут. Ковалевцы - последний клуб, который не пропускал в нынешнем сезоне
- Свой 50-й матч в рамках украинского чемпионата может провести Олег Ильин. Федорчук и Борячук могут забить 20-й гол
- Ни один из игроков двух команд не забивал больше одного раза в нынешнем сезоне. По разу отметились Костышин, Кузык, Климчук и Борячук
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|10
|Колос
|2
|1
|1
|0
|1-0
|+1
|4
|0
|11
|Рух
|3
|1
|0
|2
|3-5
|-2
|3
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 16-й тур, 27.02.2021
"Колос" - "Рух" 1:2
Голы: Мысак 34 (аг) - Кондраков 48, Кухаревич 90+6
УПЛ, 3-й тур, 20.09.2020
"Рух" - "Колос" 1:2
Голы: Русин 90 - Морозко 4, 20
Первая лига, 22-й тур, 13.04.2019
"Колос" - "Рух" 0:1
Гол: Кондраков 47
Первая лига, 7-й тур, 01.09.2018
"Рух" - "Колос" 0:2
Голы: Бондаренко 71, Костышин 90
"Колос" - "Рух": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Колос" - "Рух" от UA-Football
Ничья 1:1. Да, это случится. Впервые в сезоне 2021/22 "Колос" пропустит с игры, однако не проиграет свой матч. Вероятнее всего, Костышин сможет настроить свою команду на серьезный поединок, понимая свое тяжелое положение. Однако и "Рух", с приходом опытного наставника, подготовится грамотно, перестанет допускать странные ошибки в обороне и будет куда лучше реализовывать моменты. Поставим на то, что обе команды обменяются голами, не определив при этом победителя.
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