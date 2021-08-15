Мариуполь - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 16.08.2021

"Когда, если не сейчас", - эту фразу в предматчевой установке в понедельник могут использовать наставники "Мариуполя" и "Черноморца". Если не побеждать прямого конкурента в нижней части таблицы, то тогда даже непонятно, за что и, главное, с кем бороться в нынешнем сезоне УПЛ. Обе команды должны быть недовольны результатами на старте чемпионата: на двоих шесть матчей, вроде бы неплохой показатель забитых (пять на двоих), но при этом четырнадцать пропущенных. Ясно, что переиграть уже ничего нельзя, однако можно перезагрузиться и начать всё с чистого листа.

Ну и конечно же, как обойтись в анонсе без упоминания битвы арендодателей. Интересно, болельщики "Шахтёра" и "Динамо" в этом поединке тоже поддерживают "своих"?

ФК "Мариуполь" - "Черноморец" (Одесса)

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16 августа. Мариуполь. Стадион имени Владимира Бойко. Начало в 19:00

Главный арбитр - Сергей Бойко

Ассистенты: Владимир Шланчак и Владимир Журибида

Трансляция на ТВ - "Футбол 1"

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"Маруполь": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Меличенко, Чех (оба - травмы), Драмбаев (дисквалификация), Мишнёв, Очеретько (оба - под вопросом / травмы)

У приазовцев сейчас серьёзные проблемы в средней линии, где Остап Маркевич не досчитается сразу трёх ключевых игроков. Менять их будут молодые исполнители Плакса и Шостак, которые играли и в прошлом туре. Номинальный центрбек Микицей скорее всего снова сыграет на правом фланге обороны вместо Драмбаева.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Стасюк, Мампаси, Чоботенко, Микицей - Петерман - Топалов, Плакса, Шостак, Горбунов - Кулаков

"Черноморец": кадровые новости и ориентировочный состав

Не сыграют: Штогрин (травма)

Одесситы объявили только об одной кадровой проблеме: отсутствие игрока группы атаки Штогрина. В прошлом туре Юрий Мороз решил внести изменения и во вратарской позиции, выпустив в старте Варакуту, но всё равно пропустили три. Что теперь? Ставить возрастного Паламарчука? Также есть нюансы по середине поля, где откровенно перебор футболистов и не все из кандидатов попадают даже в заявку.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева - направо): Варакута - Кузык, Дубко, Мартыненко, Путря - Михайленко, Билошевский - Авагимян, Бугай, Брагару - Ванат

Статистика команд

Игра "Мариуполя* в нынешнем сезоне зависит от соперников. Например, в стартовом туре, пока не разбегался "Львов", вроде было неплохо, но затем львовяне придавили и пришлось только обороняться. Во втором туре ужасно сыграла в первую очередь "Десна", а затем уже нужно делать комплименты приазовцам. Наконец, на прошлых выходных "Днепр-1" сделал нужный себе результат за 45 минут, после чего расслабился. Радует, что подопечные Остапа Маркевича стараются не сдаваться в любой ситуации, однако класс пока что ниже всех остальных соперников, с которыми команда играла.

⚡Сергій Горбунов продовжить кар'єру в харківському «Металісті». ФК «Маріуполь» та ФК «Металіст» досягли угоди про перехід футболіста.

✔️ Сергій виступав за азовців з 2017 року. За цей час Горбунов провів 52 матчі (1 гол) в Прем'єр-лізi.

???????????? Удачі в подальшій кар'єрі! pic.twitter.com/wxWHIroiW6 — ⚓ MARIUPOLFC (@mariupolfc) August 15, 2021

"Черноморец" нравится тем, что старается навязывать сопернику свой рисунок игры. Это не обычный автобус вокруг своей штрафной, а больше средний блок. Пока результата это не принесло, однако в целом нужно отметить, что команде Юрия Мороза не хватает стабильности, а также психологической устойчивости. Из-за последнего параметра проиграли все три предыдущих встречи. И если с психологией действительно тяжело, то непонятно, как коллектив собирается выбираться из нынешней ямы, в которую сходу попал.

Турнирная таблица

Обе команды увязли в нижней части таблицы, ещё ни разу не выиграв в нынешнем чемпионате. "Черноморец" с барнкой в паре с "Ингульцом" вообще пасёт задних. "Мариуполь" уже разменял нолик на единичку в графе очков, однако вряд ли удовлетворён своим нынешним турнирым положением. Обоим нужно задуматься о своих планах на жизнь, потому что дать конкурентам фору в очках может быть чревато на финише сезона.

# Команда И В Н П М РМ О 12 Верес 4 0 2 2 2-7 -5 2 13 ФК Мариуполь 3 0 1 2 3-5 -2 1 14 ФК Львов 3 0 1 2 2-8 -6 1 15 Ингулец 3 0 0 3 2-9 -7 0 16 Черноморец 3 0 0 3 2-9 -7 0

Личные встречи

В противостоянии команд была пауза в полтора года. В марте 2019-го "Мариуполь" и "Черноморец" сыграли в последний раз, после чего одесситы пошли на понижение. Любопытно, что "моряки" не могут забить приазовцам больше 510 минут, а крайняя победа в очном противостоянии зафиксирована практически восемь лет назад: в сентябре 2013-го. Выезды в Мариуполь для "Черноморца" почему-то одни из самых трудных в истории: на стадионе имени Бойко гости из Чёрного моря не побеждали с 2005 года, когда Кирлик фантастическим ударом со штрафного забил единственный гол.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Черноморец"

Задор молодых могут сделать этот матч интересным, но вряд ли качественным. Проблем у одних и других на старте сезона пока намного больше, чем положительных сторон, а в атаке есть траблы с созиданием. Но такие трудности есть у всех клубов УПЛ, и им это не мешает забивать. Поэтому жду голов и сегодня, однако вряд ли с определением победителя. Матч должен получиться осторожным, ведь надо же обоим тренерам когда-то прерывать свои серии поражений.

Ставка: точный счёт 1:1 за 6