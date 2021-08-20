Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 августа 2021

Победа в матче ЛЧ над "Монако" - большое событие для "Шахтера". В донецкий клуб слабо верили на родине, букмекеры не ставили на них, но команда де Дзерби сумела выиграть, сделав серьезный шаг на пути к групповому этапу. Да еще и в каком стиле выиграла: яркий старт плюс оборонительная игра после забитого. Но если в ЛЧ вице-чемпион может позволить себе играть вторым номером, то в родном первенстве все вернется на круги своя. "Шахтеру" снова придется взламывать автобусы, с чем часто возникают проблемы.

"Черноморец" подходит к матчу с грандом в отличном состоянии. В прошлом туре они переиграли "Мариуполь", но теперь нарвались на старшего брата "приазовцев", который попытается отомстить за почти родной клуб. В составе "моряков" сейчас большое количество воспитанников академии "Динамо", которых настраивать отдельно на матч с "Шахтером" не приходится. Однако проблема молодежи остается прежней - отсутствие опыта в играх против лучших. Для многих игроков "Черноморца" будущий матч станет серьезным вызовом, справиться с которым будет очень сложно.

"Черноморец" 19:30 "Шахтер"

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21 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Д.Шурман

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Черноморец":

В первых двух турах нынешнего сезона одесситы выглядели гораздо хуже остальных команд, однако после этого начался их рост. Сначала была сумасшедшая перестрелка с "Металлистом 1925", где уже был заметен рисунок игры, а после этого команда Мороза по делу обыграла "Мариуполь". Счет 3:2 не должен вводить в заблуждения - одесситы смотрелись гораздо лучше соперника. Главный плюс "Черноморца" в том, что от матча к матчу они продолжают прогрессировать, что дарит фанатам небольшую надежду на славные времена.

Говорят, что победный состав менять не принято, а потому особо больших изменений мы не ждем. На скамейке есть опытные Вачиберадзе и Кравченко, но пара опорников Белошевский - Михайленко провела недавно классный матч и заслужила снова появится с первых минут. Мы часто говорим, что сейчас в составе "Черноморца" много воспитанников столичного клуба, однако хватает здесь и экс-футболистов "Шахтера". Вачиберадзе, Путря, Бугай и Авагимян прошли через молодежные команды "горняков", а потому для них будущая встреча также станет особенной.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Дубко, Кадири, Кузык - Белошевский, Михайленко - Цитаишвили, Бугай, Авагимян - Исаенко

"Шахтер":

Пока у Роберто де Дзерби неплохо складывается вояж в Украину. В семи матчах под его крылом, "горняки" победили шесть раз, однажды уступив "Александрии". Если к результатам больших вопросов нет, то игра команды радует не всегда. Особенно в чемпионате Украины, где тяжело даются матчи против оборонительных команд. Справедливости ради отметим, что "Шахтер" продолжает набирать и с каждым матчем смотрится все убедительнее, что можно назвать хорошей новостью для фанатов клуба.

Учитывая архисложный матч в Монако, а также скорую ответную встречу, поставим на ротацию состава от итальянского алленаторе. Витао, Матвиенко, Майкон, Педриньо, Соломон, и, возможно, Траоре получат небольшой отдых, выйдут разве что на 30 минут. Предположим, что еще один шанс получит Мудрик, а на позиции форварда появится Сикан. Пока что Даниил неплохо выходит на замену, поэтому, почему бы не пустить его в бой со старта?

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Марлон, Корниенко - Степаненко, Антонио - Тете, Патрик, Мудрик - Сикан

Цифры и факты

История встреч "Черноморца" и "Шахтера" берет свое начало с далекого 1938 года. С того момента одесситы и дончане успели сыграть 124 встречи. Преимущество на стороне "горняков", которые побеждали 67 раз. В 32 случаях викторию праздновали "моряки", еще 25 раз была зафиксирована ничья

"Черноморец" в одном точном ударе от своего 800-го гола в рамках украинского чемпионата

С 21-го февраля "Шахтер" не играет вничью в рамках УПЛ - 11 побед, пять поражений. Одесситы также стали бескомпромиссной командой - в шести последних матчах три победы и три поражения

"Оранжево-черные" забивали во всех своих семи матчах в этом сезоне. На их счету 13 голов

Свой 25-й гол в рамках УПЛ может забить опытный полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко

Лучший бомбардир в составе двух команд - Лассина Траоре, на счету которого три точных удара. Форвард "Черноморца" Владислав Бугай отметился дважды

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 3 Шахтер 4 3 0 1 8-3 +5 9 0 12 Черноморец 4 1 0 3 5-11 -6 3 0

Последние очные встречи

УПЛ, 20-й тур, 02.03.2019

"Черноморец" - "Шахтер" 0:1

Гол: Марлос 76 (п)

УПЛ, 9-й тур, 23.09.2018

"Шахтер" - "Черноморец" 3:0

Голы: Мораес 57, Трубочкин 59 (аг), Тайсон 83

УПЛ, 20-й тур, 16.02.2018

"Шахтер" - "Черноморец" 5:0

Голы: Феррейра 20, 41, Марлос 37, 52, Коваленко 90

УПЛ, 9-й тур, 17.09.2017

"Черноморец" - "Шахтер" 0:0

"Черноморец" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Несмотря на недавний подвиг "Черноморца" в виде победы над "Мариуполем", мы не особо верим, что одесситы смогут навязать серьезную борьбу "Шахтеру". Да, команда Мороза прогрессирует, однако футболисты все еще достаточно юные и зеленые, дабы тягаться с вице-чемпионом. Порядок бьет класс? Возможно, однако у "Черноморца" еще немало проблем в обороне, за которые "Шахтер" может неоднократно наказать.

Главная задача де Дзерби - не допустить недооценки соперника, а также провести правильную ротацию. Все мысли "горняков", естественно, будут связаны с будущей встречей с "Монако", и именно этим могут воспользоваться "моряки". Если же итальянец правильно настроит команду, то у фаворита не должно быть особых проблем.