Верес - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ

До конца чемпионата ещё очень многое может измениться, но давайте отметим уже сейчас "Минай", который записывали в главные аутсайдеры лиги. А команда Василия Кобина вполне себе комфортно расположилась на десятой строчке и уже побеждала в нынешне чемпионате, чего, например, не удаётся сделать "Вересу". Кстати, "народный клуб" - это классический пример сравнения Первой лиги и УПЛ. Юрий Вирт оставил на новый сезон после повышения в классе практически тот же состав, который выигрывал чемпионство ПФЛ, но, как видим, пока это не работает. Ровенчане ещё ни разу не побеждали и оставляют своей игрой достаточно много вопросов.

"Верес" (Ровно) - "Минай-Закарпатье" (Ужгород)

Vbet-лига. 5-й тур

21 августа. Луцк. Стадион: "Авангард". Начало в 17:00

Главный арбитр - Анатолий Абдула

Ассистенты: Виталий Скобля и Александр Жуков

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Верес": кадровые новости и ориентировочный состав

Юрий Вирт только однажды не выпустил свой привычный основной состав - в игре против "Руха". Однако ставка на других футболистов не сработала: команда проиграла, поэтому тренерский штаб откатился к заводским настройкам уже в игре с "Ворсклой", что, в принципе, принесло результат в виде одного набранного балла. Сейчас большая ротация также не предвидится, хотя варианты у наставника есть. Например, Клёц может серьёзно претендовать на место в середине поля.

Ориентировочный состав "Вереса" (слева - направо): Когут - Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат - Г.Пасич, Кучеров, Полюлях, Е.Пасич - Гегедош, Сергийчук.

"Минай": кадровые новости и ориентировочный состав

Василий Кобин снова сыграет в три центральных защитника. Но на этом уверенно говорить что-то об игре гостей тяжело. Наставник "Миная" в трёх стартовых турах достаточно регулярно менял стартовый состав. В чём можно быть уверенным сейчас - Евгений Александрович после отдыха вернётся в стартовый состав и будет разрывать. Также ожидаем увидеть на поле с первых минут Кныша и Хахлёва, получивших небольшую паузу с "Зарёй".

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Кучер - Багайоко, Лиховидько, Матич, Горин, Кныш - Байдал, Петрусенко, Хахлёв - Селезнёв, Билоног.

Статистика команд

Команде Юрия Вирта в трёх из четырёх первых туров выпало сыграть с представителями Украины в еврокубках плюс с "Рухом", который к тому времени только-только поменял главного тренера. С "Колосом" и "Ворсклой", красиво покинувших Лигу конференций, ровенчане зацепились за ничьи, а вот с "Динамо" и "Рухом" провальные дебюты игр стоили поражений. Также отмечаем, что в двух крайних играх "Верес" наконец-то начал забивать, хотя до этого за 220 минут не отправил в ворота соперников ни одного мяча.

У закарпатцев на старте сезона очень неровный календарь. Подопечные Василия Кобина пропустили первый тур, сыграв дебютную игру только в последний день июля, после этого была пауза практически в две недели и игры с "Динамо" и "Зарёй" в течение трёх суток. Однако отдаём должное коллективу, который смог за это время набрать четыре балла. По качеству игры, что логично, остаются вопросы, но желание сражаться и дисциплина - пока что главный фактор набора очков в нынешнем чемпионате.

Турнирная таблица

У закарпатцев, которые пока чуть выше в таблице, остаётся в запасе игра с "Колосом", которая была перенесена из-за спаренных игр ковалёвцев в Лиге конференций. Однако даже без этого матча "Минай" идёт в таблице выше своего соперника и уже один раз победил. Выигрыш и сегодня в теории может поднять команду Василия Кобина даже в верхнюю часть таблицы, а вот поражение - опустить в зону переходных игр. "Верес" пока в ожидании своей премьерной победы после возвращение в элиту украинского футбола. Две ничьи в четырёх поединках пока дают возможность занимать только тринадцатую строчку. Однако благодаря плотности, которая сейчас наблюдается внизу, даже одна победа позволит улучшить турнирное положение и надеяться даже подняться на восьмую-девятую строчки.

# Команда И В Н П М РМ О 10 ФК Минай 3 1 1 1 2-3 -1 4 13 Верес 4 0 2 2 2-7 -5 2

Личные встречи

До сегодняшнего дня оппоненты играли друг с другом четыре раза: трижды во Второй лиге и ещё один раз в Кубке Украины. Что интересно, все дуэли были в течение одного сезона-2018/19. Первое противостояние как раз было Кубковым: основное время победителя не определило, а затяжной серии пенальти, которая взяла в себя 20 ударов, победителем вышли закарпатцы. Спустя месяц после Кубка "Верес" взял реванш за поражение в премьерном соперничестве в чемпионате, однако затем дважды в лиге выиграл "Минай".

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Верес" - "Минай"

Для обеих команд старт сезона получается непростым - ставка на оборону даёт результат лишь отчасти. "Верес" и "Минай" пропускают, как для аутсайдеров лиги, немного, но при этом забивают крайне мало: огорчить голкиперов соперников пока удалось только по два раза. Сегодня ставка также должна быть на оборону и с опаской за результат. Исход противостояния очень важен и вряд ли наставники пойдут в атаку. Первый гол, конечно же, может раскрыть игру, но неясно, когда его ждать: на четвёртой минуте или на 84-й. Поэтому голов в этой игре много не ожидаем.

Ставка: тотал меньше 2.5