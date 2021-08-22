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Мариуполь - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 22.08.2021
Встретились два кризиса
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
По старой доброй совковой традиции начать хотелось бы с поздравлений почётным гостям нашего праздника. Сегодня я отправляю горячий привет двум уважаемым людям: Евгению Геллеру и Станиславу Оганову, которые очередное трансферное окно подряд глухо проваливаются и вынуждают болельщиков краснеть за результаты "Зари". 0:3 с "Рапидом" - это ваше. Забирайте и не утруждайте себя больше попытками играться в футбольных людей. Любой журналист UA-Футбол справится лучше. И, кстати, через год у вашего лучшего игрока этого созыва, Владислава Кочергина, завершается контракт. Но не утруждайте себя его продлением: он уйдёт бесплатно. Как это сделали Юрченко, Иванисеня, Абу Ханна и остальные.
В отношении "Мариуполя" можно было тоже стартовать в похожем стиле в адрес Остапа Маркевича. Но есть нюанс. Приазовцы пока в каждом туре забивают и кое-как стараются показывать футбол. Получается не очень, а прошлая игра против "Черноморца" вообще оказалась провальной. Однако, что-то подсказывает, что "оранжево-синие" ещё прибавят. По крайней мере, если этого не произойдёт, сына Мирона Богдановича ожидает дебютное в карьере громкое увольнение.
ФК "Мариуполь" - "Заря" (Луганск)
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22 августа. Мариуполь. Стадион имени В.Бойко. Начало в 17:00
Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко
Ассистенты: Михаил Юхименко и Пётр Котубей
Трансляция на ТВ - "Футбол 2"
Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell и другие
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Мариуполь": кадровые новости и ориентировочный состав
Остап Маркевич применяет ротацию от матча к матчу для поиска оптимального сочетания игроков, которое принесёт дебютную победу в новом сезоне. Пока получается не очень и вообще, складывается впечатление, что перестановки идут во вред. Приазовцы продолжают оставаться без середины поля: Чех и Очеретько на больничном, по Мишнёву вопрос в подвешенном состоянии. Подменять их будут молодые. Справа, видимо, опять сыграет Микицей: эксперимент с Клименко на прошлых выходных провалился.
Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Стасюк, Чоботенко, Мампаси, Микицей - Петерман - Топалов, Хромей, Шостак, Кащук - Кулаков
"Заря": кадровые новости и ориентировочный состав
Виктор Скрипник доверял одному составу в двух последних играх, однако между двумя играми Лиги Европы должен пойти на небольшую ротацию. В нападение может вернуться иранская связка форвардов. Также новый шанс может получить летний новичок Кристиан, который пока в основном выходит на замену и зачастую отмечается результативными действиями. Ротации в стиле вчерашнего "Шахтёра", ясно, не будет: у "Зари" не столь широкая обойма, как у вице-чемпиона страны.
Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Шевченко - Хомченовский, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Назарина - Кочергин, Кабаев, Кристиан - Аллахяр, Шахаб.
Статистика команд
Молодёжь Остапа Маркевича входит в число трёх команд, которые в нынешнем чемпионате ещё не побеждали. Но "Львов", например, где-то час игры в первом туре неплохо отвозил тот же "Мариуполь", а "Ингулец" может гордиться собой за ничью с "Динамо" в среду. Чем же хвалиться приазовцам? Пока только попытками навязать игру "Десне" и "Днепру-1". Очков это не принесло, но коллектив не сдавался. Правда, общее впечатление очень подпортил прошлый уик-энд и матч с "Черноморцем" - странный футбол от "оранжево-синих" и заслуженное фиаско.
У луганчан в текущем сезоне только одна победа в пяти встреча: унизили "Ингулец", издеваясь над соперником, как хотели. Но однозначно этот результат принёс столько радости, сколько огорчения вызвали остальные результаты. Например, крайняя игра в Лиге Европы с "Рапидом", которая завершилась очень горьким фиаско 0:3. Вроде бы и игра у "чёрно-белых котов" шла, и моменты были, да только голы залетали не в те ворота. Естественно, команде нужны положительные эмоции после такого провала. А также перед ответной встречей с австрийцами.
Турнирная таблица
При разговоре о турнирной таблице в контексте обеих команд пока можно только вздыхать. Многие задаются вопросом, что у луганчан из-за постоянных кадровых проблем когда-то должен был начаться спад. Но не на десятое же место в таблице. Впрочем, год назад ситуация была аналогичная, но Виктор Скрипник достойно вышел из ситуации и подарил Евгению Геллеру ещё одну медаль бронзового призёра УПЛ. У мариупольцев ситуация ещё хуже. Как-то уже подзабылось, что приазовцы когда-то считались претендентом на еврокубки. Сейчас это даже не середняк, а место внизу таблицы воспринимается обыденно.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|10
|Заря
|4
|1
|1
|2
|7-5
|+2
|4
|15
|ФК Мариуполь
|4
|0
|1
|3
|5-8
|-3
|1
Личные встречи
После начала войны на Донбассе "Мариуполь" не мог выиграть у "Зари" четыре матча кряду. Однако в целом для приазовцев "чёрно-белые коты" достаточно удобный соперник. Два последних сезона команда Остапа Маркевича, а перед этим Александра Бабича отбирала у луганчан очки в Запорожье, а из четырёх встреч сезона-2018/19, когда ещё было деление на шестёрки, мариупольцы выиграли три. Также отмечаем, что из шести встреч в Мариуполе - после того, как команда вернулась из Первой лиги - луганчане трижды побеждали на выезде в очных встречах. И два раза - в течение двух своих последних визитов на стадион имени Бойко.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Мариуполь" - "Заря"
Приазовцы провели очень неоднозначный матч против "Черноморца": вроде бы два гола забили, но при этом уровень игры был слабоват против на тот момент последней команды лиги. В остальных играх также присутствовали трудности как с качеством, так и с результатом. Однако сейчас ситуация просто благоволит подопечным Остапа Маркевича побороться за очки: "Заря", которая на старте сезона также не впечатляет, скорее всего даст некоторым игрокам основы отдохнуть накануне ответной встречи с "Рапидом". И это отличная возможность попытаться уцепиться за зачётные баллы. Точнее за балл: даже ничья для хозяев будет хорошим результатом. Ну, а "Заря", видимо, как обычно будет компенсировать провальный старт сезона осенью и весной.
Ставка: "Мариуполь" с форой +1.5 за 1.61
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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