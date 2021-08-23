Львов - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ за 23.08.2021

Александр Поворознюк радовался как ребенок, когда его команда сыграла вничью с "Динамо". Но ничья - это лишь одно очко, которое оставило "Ингулец" на последнем месте. Для того, чтобы остаться в когорте сильнейших, петровцам нужно побеждать, особенно прямых конкурентов в турнирной таблице. Таких как "Львов". Вопрос в том, не окажется ли ничья с киевлянами "пирровой"? Традиционно "рядовые" команды долго отходят после "больших" (для них) матчей с грандами. Нужно немалое мастерство тренерского штаба и характер футболистов, чтобы использовать тот результат как толчок для дальнейшего рывка.

Украинская Премьер-лига. Пятый тур

23 августа. Львов. "Арена Львов"

Арбитр: Анастасия Романюк

"Львов" 19:30 "Ингулец"

Телетрансляция - Футбол 2

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Последние новости и составы

"Львов":

Команда Анатолия Бессмертного еще не побеждала в новом сезоне, но дважды играла вничью. В частности, в последнем матче против "Александрии". В том поединке тренер "Львова" провел широкую ротацию и после игры говорил, что доволен футболистами, которые вышли на поле. Хотя с другой стороны Бессмертный сетовал на то, что его подопечные отдали второй тайм сопернику.

Таким образом, прогнозировать состав "Львов", учитывая восстановление большой группы футболистов после коронавируса, становится труднее. Предположим, что Ильющенков останется в воротах. Паре центрбеков Махмутовичу-Романчук пока альтернативы нет, слева действует Якимец, а вот справа тренер будет выбирать между Зозулей и Бусько. Политыло и Довгий - более креативная пара центральных хавбеков, чем Чиряк и Брикнер. Эрнест останется слева, а вот на противоположном фланге равные шансы имеют Шина и Грисьо. Вряд ли Бессмертный будет менять Ренана Оливейру в нападении, поэтому Ныч останется в резерве. Хотя не исключено, что Назарий заменит Тавареша, тогда "Львов" сыграет с двумя форвардами.

Ильющенков - Зозуля, Романчук, Махмутовичу, Якимец - Шина, Длинный, Политыло, Эрнест - Тавареш - Ренан

"Ингулец":

В начале сезон ворота петровской команды защищал Гальчук, в игре против "Динамо" его заменил Шуст и Богдан стал лучшим игроком тура, во многом поспособствовав ничьей. Нелогичным будет шаг, если тренер вернет Евгения в основу в этом поединке. В целом состав "Ингульца" достаточно стабилен. Защиту формируют Опанасенко, Ковалев, Салем и Полегенько. В центре поля действуют Шишко, Бартулович и Запорожец, хотя есть еще Коробенко, но пока не ясно, готов ли он играть. На флангах полузащиты обычно действуют Козак и Шарай, но последнего должен заменить Илья Коваленко, который сравнял счет в игре с "Динамо". На острие есть Ситало, его альтернатива - более быстрый нигериец Майкл Гопей, но скорее всего форвард появится на поле уже по ходу игры.

Шуст - Полегенько, Ковалев, Салем, Опанасенко - Шишко - Коваленко, Бартулович, Запорожец, Козак - Ситало

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Статистика противостояния

"Львов" и "Ингулец" сыграли только два матча - оба в прошлом сезоне. Во Львове была ничья 1:1, в Кропивницком победили хозяева со счетом 1:0. Для "Ингульца" это была последняя победа в чемпионате, после того команда Лавриненко проиграла четыре матча подряд и сыграла вничью. Серия без побед "Львова" еще длиннее - шесть матчей, но при этом три ничьих и три поражения.

Турнирное положение команд

# Команда І В Н П М РМ О 11 ФК Минай 4 1 1 2 2-4 -2 4 12 Рух 5 1 1 3 4-8 -4 4 13 Чорноморець 5 1 0 4 5-14 -9 3 14 ФК Львів 4 0 2 2 3-9 -6 2 15 ФК Маріуполь 5 0 1 4 8-12 -4 1 16 Інгулець 4 0 1 3 3-10 -7 1

"Львов" - "Ингулец": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Ингулец"

Силы в этом противостоянии в целом сопоставимы. У "Львова" некоторые игроки техничнее, у "Ингульца" команда более сыгранная. Учитывая стиль игры петровцев, рассчитывать на россыпь голов не стоит - поединок будет закрытым с небольшим количеством опасных моментов. Но небольшое преимущество все же будет на стороне хозяев. Во-первых, они играют дома и не тратили сил на долгий переезд, во-вторых, "Ингульцу" будет трудно с психологической точки зрения после игры с "Динамо". Поэтому в данном случае прогнозируем, что "Львов" как минимум не проиграет, или даже выигрывает с минимальным счетом. Прогноз UA-Футбол - 1:0