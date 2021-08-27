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Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2021
Александрия - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fco.com.ua
Две команды, результаты которых трудно прогнозировать. "Черноморец" начал чемпионат как типичный аутсайдер, но потом пришел в себя, добыл одну победу, и выдал несколько не безнадежных матчей. "Александрия" имеет в своей коллекции победы над "Зарей" и "Шахтером", но также есть поражение от "Миная" и ничья с "Львовом". Где истинная суть этой команды? Чего на самом деле на длинной дистанции ожидать от "Черноморца"? Много вопросов, ответы на которые, возможно, даст очный поединок.
УПЛ. 6-й тур. 27.08.2021
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле -
"Черноморец" 19:30 "Александрия"
Текстовая стиль трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | Телетрансляция - ТК "Футбол 1"
"Черноморец"
Одесситы – третьи с конца, но в конце тоннеля есть свет. Поражения от "Десны" и "Днепра-1" были практически безнадежными, а вот с "Металлистом 1925" и "Шахтером" удалось организовать бой. Но главное достояние команды Юрия Мороза – это победа над "Мариуполем".
Тренер не устает повторять, что его подопечные только учатся играть в футбол на таком уровне, и нужно время. Но такие отговорки не работают в среде, в которой ряд команд не превосходит "Черноморец" в классе. Одесситам важно научиться брать "свои" очки, чего, к слову, пока не умеет делать "Александрия". С этой командой будет трудно, но пример "Миная" и "Львова" должен вдохновлять "моряков".
Правда, придется решать проблемы с составом – дисквалификацию заработал Роман Билошевський, а Валерий Дубко находится в плохом психологическом состоянии после ряда ошибок.
Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Дубко, Кадири, Кузык - Михайленко, Вачиберадзе - Брагару, Авагимян, Штогрин - Бугай
"Александрия"
Девять очков в трех матчах с "Шахтером", "Зарей" и "Колосом". Одно очко в двух матчах со "Львовом" и "Минаем" – более парадоксальной команды в нынешней УПЛ не найти. "Александрия" берет очки там, где этого не ждут, и проваливается там, где должна выигрывать в соответствии со статусом.
Поэтому поединок против "Черноморца" как раз и опасен: "Александрия" – фаворит, что должно настораживать. С другой стороны, рано или поздно тенденцию придется менять, то почему не сейчас? "Александрия" без существенных кадровых потерь, а "Черноморец ослаблен дисквалификацией Билошевского." Александрия "на моральном подъеме после победы над "Колосом", "Черноморец" подавлен слишком жестким счетом матча против "Шахтера". Посмотрим, для кого и чем обернутся эти нюансы.
"Александрия": Билык - Мирошниченко, Бабогло, Цуриков - Демченко, Ковалец, Калюжный - Одарюк, Третьяков - Спинелли
"Черноморец" - "Александрия". Статистика личных встреч
История этого противостояния насчитывает 25 матчей, но самое интересное то, что произошло недавно. В четырех последних матчах между "Черноморцем" и "Александрией" в ворота одной из команд обязательно залетало три мяча. Трижды такая неприятность случалась с александрийцами, один раз – с одесситами.
А вот в 2017-2018-м годах была другая серия – из четырех подряд ничьих между командами.
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"Черноморец" - "Александрия". Последние матчи команд
"Черноморец" проиграл "Десне", "Днепру-1", "Металлисту-1925" и "Шахтеру", выиграл у "Мариуполя". Поражения также следует разделить на две категории: безнадежные (как от "Днепра-1" и "Десны", хотя там удалось беспокоить защиту соперника) и не безнадежные (от МХ1925 и "Шахтера"). Как минимум до этого (проигрывать не безнадежно) должен стремиться Юрий Мороз. Но лучше не проигрывать вообще.
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"Александрия" – гроза авторитетов. После пяти туров об этом уже можно говорить смело, ведь команде Юрия Гуры удалось взять шесть очков в трех матчах с представителями Украины в еврокубках. "Черноморец" – птичка, летающая не так высоко, поэтому здесь александрийцам придется демонстрировать позицию силы.
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"Черноморец" - "Александрия". Турнирное положение команд
С десятью очками "Александрия" весьма комфортно чувствует себя на шестой строчке. Проблема как раз в том, что "свои" очки недобранные – только один балл в матчах с "Минаем" и "Львовом", которые являются аутсайдерами турнира. "Черноморец" опережает "Львов" и "Мариуполь". Последнего, что важно, одесситы приостановили собственноручно, нанеся ему поражение 2:3.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|СК Днепр-1
|5
|3
|1
|1
|10-5
|+5
|10
|0
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|5-3
|+2
|10
|0
|7
|Заря
|5
|2
|1
|2
|11-8
|+3
|7
|0
|13
|Ингулец
|5
|1
|1
|3
|5-11
|-6
|4
|0
|14
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-14
|-9
|3
|0
***
"Черноморец" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football
Ничья 1:1. Нельзя не учитывать неумение "Александрии" действовать первым номером. Игра не будет открытой, хотя и глухих попыток защитить "ноли" ни от одной из команд не ожидаем. "Черноморец" вдохновленный собственным уровнем игры с "Шахтером", но в то же время разъяренный тем, что нет результата. На домашнем поле это может дать толчок к тому, чтобы не проиграть. Ничья – наиболее вероятный вариант.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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