Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2021

Две команды, результаты которых трудно прогнозировать. "Черноморец" начал чемпионат как типичный аутсайдер, но потом пришел в себя, добыл одну победу, и выдал несколько не безнадежных матчей. "Александрия" имеет в своей коллекции победы над "Зарей" и "Шахтером", но также есть поражение от "Миная" и ничья с "Львовом". Где истинная суть этой команды? Чего на самом деле на длинной дистанции ожидать от "Черноморца"? Много вопросов, ответы на которые, возможно, даст очный поединок.

УПЛ. 6-й тур. 27.08.2021

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле -

"Черноморец" 19:30 "Александрия"

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"Черноморец"

Одесситы – третьи с конца, но в конце тоннеля есть свет. Поражения от "Десны" и "Днепра-1" были практически безнадежными, а вот с "Металлистом 1925" и "Шахтером" удалось организовать бой. Но главное достояние команды Юрия Мороза – это победа над "Мариуполем".

Тренер не устает повторять, что его подопечные только учатся играть в футбол на таком уровне, и нужно время. Но такие отговорки не работают в среде, в которой ряд команд не превосходит "Черноморец" в классе. Одесситам важно научиться брать "свои" очки, чего, к слову, пока не умеет делать "Александрия". С этой командой будет трудно, но пример "Миная" и "Львова" должен вдохновлять "моряков".

Правда, придется решать проблемы с составом – дисквалификацию заработал Роман Билошевський, а Валерий Дубко находится в плохом психологическом состоянии после ряда ошибок.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Дубко, Кадири, Кузык - Михайленко, Вачиберадзе - Брагару, Авагимян, Штогрин - Бугай

"Александрия"

Девять очков в трех матчах с "Шахтером", "Зарей" и "Колосом". Одно очко в двух матчах со "Львовом" и "Минаем" – более парадоксальной команды в нынешней УПЛ не найти. "Александрия" берет очки там, где этого не ждут, и проваливается там, где должна выигрывать в соответствии со статусом.

Поэтому поединок против "Черноморца" как раз и опасен: "Александрия" – фаворит, что должно настораживать. С другой стороны, рано или поздно тенденцию придется менять, то почему не сейчас? "Александрия" без существенных кадровых потерь, а "Черноморец ослаблен дисквалификацией Билошевского." Александрия "на моральном подъеме после победы над "Колосом", "Черноморец" подавлен слишком жестким счетом матча против "Шахтера". Посмотрим, для кого и чем обернутся эти нюансы.

"Александрия": Билык - Мирошниченко, Бабогло, Цуриков - Демченко, Ковалец, Калюжный - Одарюк, Третьяков - Спинелли

"Черноморец" - "Александрия". Статистика личных встреч

История этого противостояния насчитывает 25 матчей, но самое интересное то, что произошло недавно. В четырех последних матчах между "Черноморцем" и "Александрией" в ворота одной из команд обязательно залетало три мяча. Трижды такая неприятность случалась с александрийцами, один раз – с одесситами.

А вот в 2017-2018-м годах была другая серия – из четырех подряд ничьих между командами.

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"Черноморец" - "Александрия". Последние матчи команд

"Черноморец" проиграл "Десне", "Днепру-1", "Металлисту-1925" и "Шахтеру", выиграл у "Мариуполя". Поражения также следует разделить на две категории: безнадежные (как от "Днепра-1" и "Десны", хотя там удалось беспокоить защиту соперника) и не безнадежные (от МХ1925 и "Шахтера"). Как минимум до этого (проигрывать не безнадежно) должен стремиться Юрий Мороз. Но лучше не проигрывать вообще.

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"Александрия" – гроза авторитетов. После пяти туров об этом уже можно говорить смело, ведь команде Юрия Гуры удалось взять шесть очков в трех матчах с представителями Украины в еврокубках. "Черноморец" – птичка, летающая не так высоко, поэтому здесь александрийцам придется демонстрировать позицию силы.

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"Черноморец" - "Александрия". Турнирное положение команд

С десятью очками "Александрия" весьма комфортно чувствует себя на шестой строчке. Проблема как раз в том, что "свои" очки недобранные – только один балл в матчах с "Минаем" и "Львовом", которые являются аутсайдерами турнира. "Черноморец" опережает "Львов" и "Мариуполь". Последнего, что важно, одесситы приостановили собственноручно, нанеся ему поражение 2:3.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 5 СК Днепр-1 5 3 1 1 10-5 +5 10 0 6 ФК Александрия 5 3 1 1 5-3 +2 10 0 7 Заря 5 2 1 2 11-8 +3 7 0 13 Ингулец 5 1 1 3 5-11 -6 4 0 14 Черноморец 5 1 0 4 5-14 -9 3 0

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"Черноморец" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Нельзя не учитывать неумение "Александрии" действовать первым номером. Игра не будет открытой, хотя и глухих попыток защитить "ноли" ни от одной из команд не ожидаем. "Черноморец" вдохновленный собственным уровнем игры с "Шахтером", но в то же время разъяренный тем, что нет результата. На домашнем поле это может дать толчок к тому, чтобы не проиграть. Ничья – наиболее вероятный вариант.